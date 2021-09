La version EAP de RubyMine est gratuite. Elle expirera dans 30 jours.

RBS groupé

RBS fonctionne pour toutes les versions de Ruby. Pour les versions de Ruby inférieures à 3, RubyMine supprime toutes les signatures pour les méthodes qui n'existent pas dans la bibliothèque standard de cette version.

Il n'est pas nécessaire d'ajouter manuellement la gem rbs au projet.

Les nouvelles signatures sont basées sur RBS et sont par définition conformes aux bibliothèques standard Ruby.

Les nouvelles signatures pour les bibliothèques Ruby standard sont plus lisibles.

Les types sont plus précis, car avec RBS, vous pouvez décrire des cas plus complexes, tels que des interfaces ou des génériques.

Si la gem rbs est absente dans un projet, RubyMine affichera une entrée de bibliothèque externe rbs [bundled]. Si la gem rbs est présente dans le Gemfile, cette entrée ne sera pas affichée.

De nouvelles inspections pour le contrôle de type

Informations sur les paramètres basées sur RBS

Copyright pour les fichiers RBS

Autres améliorations pour la prise en charge de RBS

De nouvelles icônes de gouttière sont disponibles pour naviguer entre les méthodes surchargées dans les fichiers RBS.

RubyMine prend désormais en charge les variables d'instance singleton et les attributs singleton, et il est capable de fournir une vérification de type et des conseils pour de tels cas.

