L'EAP vous permet d'être le premier à essayer les dernières fonctionnalités.

Les versions EAP sont gratuites pendant 30 jours à compter de la date de build. Vous pouvez utiliser cette période comme un essai prolongé de GoLand.

JetBrains fournit une série de builds EAP jusqu'à ce qu'une version stable soit presque prête. Pour la prochaine version 2021.3, la période EAP durera jusqu'à début novembre.

À chaque cycle de publication, l'éditeur récompense les évaluateurs les plus actifs de chaque cycle de publication et les personnes qui les ont aidés à améliorer GoLand en partageant leur expérience du produit, leurs commentaires et leurs suggestions par un abonnement GoLand gratuit d'un an.

De nouvelles versions sortent presque tous les jours. Si vous ne voulez pas attendre les annonces officielles de build EAP, vous pouvez simplement télécharger nos builds nightly, qui ne sont disponibles que via l'application Toolbox. Notez que les versions nightly ne répondent souvent pas aux normes de qualité des versions EAP officielles et qu'elles ne sont pas accompagnées de notes de version. Comme les builds EAP, elles expirent dans les 30 jours suivant leur publication.

GoLand est un EDI JetBrains visant à fournir un environnement ergonomique pour le développement en Go.Les versions EAP (Early Access Program) vous permettent d'essayer les dernières fonctionnalités et améliorations de GoLand pendant que JetBrains continue à travailler dessus. Ces versions ne sont pas entièrement testées et peuvent être instables. Cependant, en les utilisant, vous pouvez contribuer à leurs améliorations. En somme :C'est l'une des fonctionnalités les plus attendues de la prochaine version 2021.3.JetBrains a annoncé que vous pouvez désormais ouvrir un projet dans WSL et spécifier un SDK qui s'y trouve.Cela signifie que vous pouvez désormais travailler avec des projets dans WSL de la même manière que vous travaillez avec des projets dans Windows.Maintenant, si vous créez un nouveau projet (ou ouvrez un projet existant) dans WSL, GoLand vous dira que pour ces projets, vous devez utiliser Go SDK dans WSL. Vous pouvez télécharger Go SDK ou en choisir un existant dans le sous-répertoire \\wsl$.L'éditeur note qu'il y a encore quelques limites.Quel est votre style préféré*: camelCase, snake_case ou PascalCase*? Ou peut-être aimez-vous utiliser des tirets pour séparer les mots*?JetBrains a amélioré la gestion de ces styles lorsque vous ajoutez des balises dans des champs de structure. Vous obtiendrez une saisie semi-automatique utile pour chaque style.Lorsque vous commencez à remplir une balise, juste après avoir tapé des backticks, GoLand vous suggère de saisir une clé - JSON, XML, etc. Appuyez sur la touche Tab et vous verrez une liste de quatre options. Choisissez le style du nom de la valeur. L'EDI se souviendra de votre choix et proposera le même style en premier dans la liste pour les autres champs de cette structure.Les modèles Postfix sont géniaux – ils vous aident à transformer les expressions que vous avez déjà saisies. Vous n'avez pas à revenir en arrière et à rompre votre flux.JetBrains a quelques nouveaux modèles de suffixe pour convertir des chaînes en nombres. Tapez simplement un nombre entre guillemets doubles, puis tapez un point, et GoLand proposera deux options pour analyser le nombre : parseInt et parseFloat. Choisissez celui dont vous avez besoin et appuyez sur la touche Tab.L'éditeur en a profité pour rappeler que GoLand a un modèle de suffixe utile pour gérer les erreurs - tapez simplement err.nn et appuyez sur la touche Tab, et GoLand générerapour vous.Si vous avez écrit une fonction exportée qui renvoie un type non exporté, GoLand proposera une solution rapide pour exporter le type.Le débogueur intégré de GoLand est un outil puissant pour vous aider à vérifier votre code pour les incohérences et les bogues. Cependant, au fil des ans, la conception de la fenêtre de l'outil Exécuter/Déboguer est devenue surchargée, JetBrains a donc décidé de la retravailler.Le nouveau design est plus moderne et minimaliste. Il y a maintenant une seule barre d'outils horizontale en haut de la fenêtre. JetBrains a supprimé la barre d'outils verticale sur la gauche et réduit toutes les autres. Cette réorganisation de la mise en page nous permet d'économiser beaucoup d'espace et rend l'interface utilisateur plus intuitive.Les actions les plus populaires se trouvent désormais toutes dans la barre d'outils horizontale. Vous pouvez accéder au reste à l'aide de l'icône Plus (symbole de points de suspension verticaux). Si la configuration par défaut ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez la personnaliser dans Préférences/Paramètres | Apparence et comportement | Menus et barres d'outils | Barre d'outils d'en-tête de débogage.JetBrains a également rendu la boîte de dialogue d'évaluation de l'expression plus détectable - vous pouvez désormais y accéder directement à partir de la fenêtre de l'outil de débogage.Un autre changement dans le débogueur - si les types d'objets occupent trop d'espace dans la fenêtre de l'outil de débogage, vous pouvez cliquer avec le bouton droit dans la zone de la fenêtre et décocher l'option Afficher les types dans la liste qui apparaît. Vous pouvez le réactiver de la même manière.JetBrains a ajouté une inspection qui met en évidence les utilisations de context.TODO(). Vous pouvez l'activer Préférences/Paramètres | Éditeur | Contrôles. Il s'agit d'une inspection avec un avertissement faible. Il servira de rappel pour changer context.TODO(), si au moment de la rédaction, le contexte à utiliser n'était pas clair.