L'ancienne version du cours Java que JetBrains proposait jusqu’à maintenant, Java Developer, ne sera donc plus disponible. Si vous travaillez actuellement sur un projet dans le cadre de ce cours, vous avez la possibilité de le terminer. Puis, il vous suffira de sélectionner un autre cours Java pour poursuivre votre apprentissage. Il faut aussi noter que les rubriques que vous avez déjà commencé à étudier et votre progression dans celles-ci seront sauvegardées. Voyons maintenant en quoi consistent les nouveaux cours Java :Si vous débutez dans la programmation, ce cours vous permettra de commencer à vous familiariser avec la programmation Java sans vous sentir dépassé. Avec 4 projets interactifs de complexité croissante et plus de 80 rubriques éducatives, ce cours permet de se préparer à un examen de type Computer Science AP et constitue un point de départ idéal pour créer votre portfolio de développement.Si vous connaissez déjà les bases de Java et voulez en apprendre plus, ce cours est fait pour vous. Vous rafraîchirez vos connaissances de la syntaxe Java, en apprendrez davantage sur les concepts de la programmation orientée objet et explorerez les structures de données standard tout en créant des applications entièrement fonctionnelles. Ce parcours propose 20 projets de divers niveaux de compétence et plus de 240 rubriques pour vous aider à maîtriser les principes fondamentaux et à améliorer votre connaissance de Java. Ce cours accessible aux débutant·es vous permettra de :Ce cours est conçu pour vous préparer à votre premier entretien de développeur ou développeuse junior. Il propose des exercices de code et les concepts de programmation nécessaires pour réussir votre entretien technique. Avec 15 projets et plus de 340 rubriques, il vous aide à prendre un bon départ pour votre future carrière de développeur ou développeuse backend. Ce cours, accessible aux débutant·es, vous permettra de :Ce cours est un excellent choix pour les personnes qui souhaitent non seulement bien maîtriser les principes fondamentaux de Java, mais aussi bénéficier d’une introduction aux problèmes algorithmiques et aux modèles mathématiques. 15 projets avancés et plus de 270 rubriques vous permettront de résoudre des problèmes de développement concrets. Ce cours vous permettra de :Si vous connaissez déjà les bases de Java et souhaitez créer des applications de bureau, ce cours est fait pour vous. Avec plus de 190 rubriques et 6 projets, vous apprendrez à maîtriser le framework Swing et aurez des projets intéressants à ajouter à votre portfolio. Ce cours vous permettra de :Vous trouverez tous les cours Java sur la page Tracks. N’hésitez pas à vous lancez. Si vous débutez sur JetBrains Academy, vous pouvez commencer par un essai gratuit de 7 jours, qui peut être prolongé de 2 mois dans le cadre de votre premier projet. Tout d’abord, si vous terminez la première étape de votre projet dans les 7 premiers jours, votre essai sera prolongé d’un mois. Et si vous terminez votre premier projet au cours de ce premier mois, un mois supplémentaire sera ajouté à votre période d’essai.