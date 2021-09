Optez pour une formation orientée projet : se lancer est toujours un défi. Toutefois, une approche pragmatique de l'apprentissage permet de réduire les difficultés. Avec un apprentissage orienté projet, vous étudiez la théorie de la programmation puis appliquez vos connaissances en créant des applications concrètes et fonctionnelles, étape par étape.

se lancer est toujours un défi. Toutefois, une approche pragmatique de l'apprentissage permet de réduire les difficultés. Avec un apprentissage orienté projet, vous étudiez la théorie de la programmation puis appliquez vos connaissances en créant des applications concrètes et fonctionnelles, étape par étape. Bénéficiez d'un plan d'études personnalisé : Votre plan d’études contient toutes les activités dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif d’apprentissage. Élaboré en fonction de votre niveau de compétences, il vous aide à garder le cap et rester concentré·e sur vos objectifs. Le plan d’étude est divisé en plusieurs étapes de complexité croissante, ce qui vous permet d'accroître progressivement votre champ de connaissances sans vous laisser déborder.

Votre plan d’études contient toutes les activités dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif d’apprentissage. Élaboré en fonction de votre niveau de compétences, il vous aide à garder le cap et rester concentré·e sur vos objectifs. Le plan d’étude est divisé en plusieurs étapes de complexité croissante, ce qui vous permet d'accroître progressivement votre champ de connaissances sans vous laisser déborder. Étendez progressivement vos connaissances : La JetBrains Academy organise votre parcours d’apprentissage avec soin. Pour chaque étape, les sujets correspondent à votre niveau de compétence et à la phase d'avancement de votre projet.

Lancement du forfait gratuit Free Plan pour JetBrains Academy

Avec JetBrains Academy, sa plateforme d'apprentissage de la programmation, JetBrains propose une approche holistique : étudier la théorie et la mettre immédiatement en pratique en créant des applications fonctionnelles. L'apprenant a la possibilité de se former en Java, Python et d'autres langages de programmation, dans un environnement basé sur les projets et intégré aux EDI de JetBrains.L'apprenant peut sélectionner le parcours de formation qu'il souhaite suivre et JetBrains l'accompagnera tout le long de son cursus. L'image ci-dessous donne une illustration :Les points forts de JetBrains Academy :L'éditeur a annoncé :« Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau forfait Free Plan pour JetBrains Academy ! Ce forfait totalement gratuit s’adresse aux personnes souhaitant utiliser JetBrains Academy à titre individuel et s’applique indépendamment de toute inscription pour un essai gratuit ou abonnement. Aucune information de paiement ne vous sera demandée. Le forfait Free donne un accès complet à tous les modules de formation gratuits de JetBrains Academy, parmi lesquels Kotlin Basics et Frontend Developer. Ainsi, si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble la programmation, ce forfait vous offre une excellente occasion de le découvrir ».sélectionnez tout d’abord l’un des modules de formation gratuit. Il vous sera alors demandé si vous souhaitez vous inscrire au forfait Free plan. En choisissant ce forfait, vous bénéficierez d’un accès illimité à tous nos modules de formation gratuits et pourrez utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme. Si par la suite vous décidez d’opter pour un module nécessitant un abonnement, vous devrez vous inscrire avec le forfait. Ce forfait vous donnera accès aux module gratuits et aux modules nécessitant un abonnement.En vous inscrivant avec un forfaitpour la première fois, vous activerez votre essai gratuit de 7 jours, ce qui vous donnera la possibilité de tester et d’évaluer la formation avant de souscrire un abonnement. Si vous terminez la première étape de votre projet au cours de ces 7 jours, votre essai gratuit sera prolongé d’un mois. Puis, si vous achevez votre premier projet au cours de ce mois, votre essai gratuit sera prolongé d’un mois supplémentaire. Vous pouvez donc essayer JetBrains Academy gratuitement pour une durée totale pouvant aller jusqu’à 2 mois et 7 jours.et souhaitez poursuivre votre utilisation après la fin de votre période d’essai, vous devrez vous inscrire en choisissant un forfait Free ou Personal. Pour ce faire, allez sur la page Subscription et cliquez sur Change plan. Veuillez noter que si vous changez de forfait au cours de la période d’essai, le temps restant de la période d’essai sera perdu., vous bénéficiez déjà du forfait Personal et n’avez pas besoin d’effectuer de modification., elle doit vous inscrire en choisissant le forfaitPour mémoire, JetBrains Academy for Organizations offre aux entreprises et aux établissements d’enseignement un moyen simple de fournir un accès à JetBrains Academy à leurs employé·e·s, prestataires, stagiaires ou apprenant·e·s. Cette version comprend toutes les fonctionnalités disponibles pour les particuliers et des fonctionnalités supplémentaires pour permettre aux organisations d’administrer le processus d’apprentissage. JetBrains Academy for Organizations est proposé dans le cadre d’un abonnement annuel qui permet aux membres d’une organisation de bénéficier d’un accès illimité à JetBrains Academy au tarif de 399 $ par utilisateur.