Les inscriptions pour le JetBrains JavaScript Day 2021 sont maintenant ouvertes. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un évènement de JetBrains dédié à l'écosystème JavaScript. Gratuit et en ligne, il aura lieu le jeudi 14 octobre de 15h00 à 22h00, heure de Paris.Pour son tout premier événement JavaScript, JetBrains a invité des experts de la communauté du monde entier à discuter de sujets qui les passionnent, tels que JavaScript, React, Angular, l'open source, etc. Il y en aura pour tout le monde. A l'ordre du jour, un ensemble de conférences très diversifié animées par des conférenciers experts.Dans l'ordre dans lequel elles auront lieu le 14 octobre, vous aurez les conférences suivantes :Comment passer à l'échelle rapidement et construire rapidement, tout en conservant les mêmes normes pour tous les projets et toutes les équipes ? Cette présentation va porter sur les outils ainsi que la création de configurations partageables et de générateurs de modèles pour les composants afin que vous puissiez accélérer la livraison de votre équipe.JavaScript se vante de l'une des communautés de programmeurs les plus dynamiques et les plus diversifiées, avec un ensemble diversifié de besoins et d'opinions sur ce que devrait être l'avenir du langage. Au milieu de tous ces efforts, se trouve le TC39, un comité dans l'ECMA qui s'occupe exclusivement de l'ECMAScript, donc de la standardisation de Javascript. Cependant, le TC39 doit prendre en compte toutes les parties prenantes, y compris non seulement les membres du TC39 mais aussi la communauté JavaScript dans son ensemble.Au cours de cette présentation, vous verrez quels outils et techniques le TC39 utilise pour s'assurer que tout le monde a une voix au cours de ce processus, et comment vous pouvez en tirer le meilleur pour interagir et vous impliquer. À la fin de cette présentation, vous aurez une meilleure idée du fonctionnement du TC39 et de la manière dont vous pouvez exprimer vos opinions et critiques via les canaux appropriés et affecter l'avenir de votre langage de programmation préféré.Le collectif Open Web Docs est parrainé par une communauté de personnes et d'entreprises qui se soucient des documentations pour la plateforme Web. Dans cette présentation, vous allez explorer comment le Web est documenté sur MDN Web Docs et comment la documentation pourrait apparaitre dans un contexte plus large de workflows de développeurs.Dans l'industrie technologique, lorsque nous parlons d'accessibilité, nous nous concentrons généralement sur l'amélioration de la façon dont les gens utilisent un site Web, mais nous ne pensons jamais vraiment à l'expérience des personnes qui créent les sites Web. Et si nous pouvions améliorer l'expérience de codage en allant au-delà du clavier et en créant des outils qui permettraient différents types d'interactions ? Dans cette présentation, Charlie Gerard va montrer comment utiliser la détection du regard en JavaScript pour permettre le codage mains libres.Comment s'impliquer dans l'open source ? C'est une question que beaucoup se posent, mais pour Tracy Lee, ce n'est pas aussi difficile que vous pourriez le penser. Dans cette présentation, vous discuterez du POURQUOI et du COMMENT liés aux contributions open source, et aborderez également les choses à faire et à ne pas faire pour que vous puissiez réussir aujourd'hui.Au cours de cette conférence sur la version 13 d'Angular, vous passerez en revue tous les changements les plus récents et les plus importants apportés au framework, en découvrant chacun des ajouts et suppressions les plus récents.Dans cette présentation, vous examinerez htmx, une bibliothèque JavaScript écrite pour éviter d'écrire du JavaScript. Avec Carson Gross, vous discuterez de la motivation d'une telle création, puis examinerez certaines des fonctionnalités et implémentations de htmx. Vous terminerez par un bref aperçu de la façon dont les gens utilisent la bibliothèque JavaScript écrite par Carson Gross pour éviter d'écrire du JavaScript juste pour écrire du JavaScript.Popularisés par des géants de la technologie comme Google, les monorepos sont devenus de plus en plus populaires dans les organisations de toutes tailles ces dernières années. Ce modèle est-il adapté à votre organisation ? Au cours de cette session, vous examinerez les avantages et les inconvénients des monorepos, ainsi que la manière dont les outils modernes peuvent faciliter le processus de mise en œuvre.Il est impossible de développer la bibliothèque d'interfaces utilisateur sur React et sa documentation sans exemples d'utilisation avec le code source. C'est encore mieux, si ce code peut être modifié sur place et s'il est possible d'examiner le composant dans les différentes situations. Et cela semble facile aujourd'hui, car il existe des bibliothèques prêtes à l'emploi pour de tels playgrounds. Mais les difficultés surgissent lorsque les exemples doivent prendre en charge les importations de dépendances extérieures. Dans cette session, Andrey Grandilevskiy vous expliquera comment ils ont implémenté les bacs à sable de code en direct dans le contenu markdown avec la prise en charge des importations pour la nouvelle bibliothèque RescUI.Vous pouvez assister à toutes les conférences, à vous de choisir.Chaque présentation durera 20 minutes avec une session de questions-réponses de 10 minutes par la suite, alors n'oubliez pas de préparer vos questions et rejoindre JetBrains pour les poser en direct. L'événement sera diffusé sur YouTube, et toutes les conférences resteront disponibles après la fin de l'événement afin que vous puissiez rattraper tout ce que vous aurez manqué.