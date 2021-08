Pour les apprenants

Codeforces est une plateforme qui héberge des concours de programmation. JetBrains veut rendre plus agréable votre expérience de participation aux défis Codeforces dans ses EDI JetBrains, c'est pourquoi dans cette version, l'éditeur de logiciels pour développeurs a implémenté un certain nombre de fonctionnalités pour la prise en charge de Codeforces. JetBrains a par exemple ajouté la date de fin et le nombre de participants au panneau de description du concours dans la boîte de dialogue "Select Course" pour vous aider à naviguer entre les différents concours et sélectionner celui avec lequel vous souhaitez commencer à vous entraîner :EduTools affiche uniquement les concours passés dans la boîte de dialogue "Select Course". Pour commencer à résoudre un test de concours en cours, veuillez utiliser le bouton "Open Contest by URL". Après avoir sélectionné un concours et commencé à travailler dessus, vous souhaiterez peut-être ajouter des tests pour un problème. Cliquez avec le bouton droit sur un nom de problème et sélectionnezdans le menu contextuel :Le plugin crée un nouveau répertoire de test avec les fichiers de test et les ouvre pour vous.Après avoir lancé vos tests locaux, la dernière sortie du programme sera conservée dans le fichier last_output.txt, avec les fichiers input.txt/output.txt, afin que vous puissiez facilement comparer les derniers résultats du programme avec un fichier de sortie correspondant :À partir d'EduTools 2021.8, vous pouvez spécifier les plugins requis pour votre cours. Les apprenants seront informés de ces exigences lorsqu'ils commenceront le cours, et ils pourront installer et activer les plugins en un seul clic :Tout d'abord, vous devez avoir ces plugins installés dans votre EDI, puis les spécifier dans. Après cela, la liste des plugins sera incluse dans le zip du cours.Si à tout moment le plugin requis dans votre cours est désactivé par les apprenants, l'EDI leur montrera une notification suggérant qu'ils installent ou activent le plugin.En voici une bonne nouvelle. À partir d'Android Studio 2020.3 et EduTools 201.8, il est possible de créer des cours Android directement dans l'EDI :JetBrains suggère aux créateurs de cours d'utiliser des Frameworks Lessons, des workflows où chaque leçon d'un cours est un projet à mettre en œuvre et chaque tâche est une étape du projet. Comme exemple (voir le lien à la fin, puis aller à la section "Framework Lessons Guide for Educators" de la page qui s'ouvre), JetBrains a préparé un petit cours pour vous guider.JetBrains a publié les versions 2021.2 de PyCharm Edu et IntelliJ IDEA Edu, qui incluent les derniers correctifs pour PyСharm et IntelliJ IDEA, ainsi que les dernières mises à jour du plugin EduTools.Vous pouvez passer à la version 2021.2 en :Vous trouverez la liste complète des améliorations apportées dans EduTools 201.8 dans les notes de version.