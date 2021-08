Rappelons que JetBrains Toolbox est une application qui permet de gérer les outils de développement de bureau JetBrains disponibles dans le cadre d'un abonnement mensuel ou annuel. Il s'agit notamment d'AppCode, CLion, DataGrip, dotCover, dotMemory, dotTrace, GoLand, IntelliJ IDEA Ultimate, PhpStorm, PyCharm Professional, ReSharper, ReSharper C++, Rider, RubyMine et WebStorm.Au début de cette année, JetBrains a mené une enquête qui lui a permis de recevoir de nombreux retours sur les problèmes rencontrés avec l’application. Ces retours ont permi à JetBrains d'établir les priorités de sa feuille de route. L'éditeur de logiciels pour les développeurs a ainsi travaillé à leur résolution et a fait des progrès significatifs dans cette version de Toolbox App. Voyons quelles en sont les nouveautés :Vous êtes-vous déjà demandé à quoi servent les différents outils de Toolbox App ? Désormais, il vous suffit de cliquer sur l’outil qui vous intéresse pour en voir une description détaillée, ainsi qu’une présentation des langages et des frameworks qu’il prend en charge et des liens utiles.La liste des outils que vous avez installés peut devenir très longue. Il existe près de 20 outils différents, avec leurs éditions spécifiques. Si vous avez des difficultés à trouver un outil, il est désormais possible de filtrer la liste (⌘F sur macOS, Ctrl+F sur Windows/Linux). Vous pouvez également installer différentes versions de chaque outil côte à côte. Après avoir installé une version, vous retrouverez toutes les autres dans le menu contextuel.La nouvelle interface de paramétrage permet d’accéder facilement aux options les plus importantes. Vous povez notamment voir d’un coup d’œil quel canal de mise à jour est sélectionné pour un outil donné : Release, EAP ou Nightly (pour les outils pris en charge).Dans les paramètres de Toolbox App, JetBrains a déplacé les options les plus utilisées, comme le thème et la langue, en haut de la liste.Les paramètres individuels de l’outil et les paramètres de Toolbox App ont maintenant une section « About » qui comprend une liste de liens utiles et le numéro de version. Cette section fournit également un accès rapide aux fichiers journaux pour la résolution des erreurs.Auto est une nouvelle option de changement de thème, disponible pour Windows et macOS. Elle synchronise le thème de votre application Toolbox afin qu’il corresponde au thème sélectionné dans le système d’exploitation. Si l’interface utilisateur de votre système d’exploitation est configurée pour changer au cours de la journée, l’application Toolbox App réduira également l’éclairage au coucher du soleil.L’application prend désormais en charge les téléchargements incrémentiels. En cas d’interruption de votre connexion internet, ou si vous annulez accidentellement une mise à jour, vous pourrez reprendre le téléchargement là où il s’est arrêté.JetBrains a également rendu les onglets Tools et Projects plus visibles et les avons réorganisés. L’onglet Tools est sélectionné par défaut, il passe donc naturellement en premier. La plupart des boutons ont maintenant des infobulles avec des raccourcis clavier pour les appeler.L’application Toolbox App offre plusieurs fonctionnalités d’intégration s’appliquant pour les versions 2021.2 récemment publiées des outils JetBrains.Lorsqu’une mise à jour est disponible, une notification s’affiche directement dans votre EDI. Vous pouvez lancer la mise à jour sans le quitter. Et n’oubliez pas que vous pouvez demander à l’application Toolbox d’installer les mises à jour automatiquement. Dans tous les cas, lorsque la nouvelle version sera téléchargée et prête à être utilisée, une notification dans l’EDI vous suggérera de le redémarrer afin de pouvoir profiter de toutes les nouvelles fonctionnalités.Il est désormais possible d’utiliser des images SVG comme icônes de projet et l’application Toolbox prend également en charge ces icônes.Il y a un an, JetBrains a migré l’application de C++ vers Kotlin. Cependant, l’interface utilisateur de l’application a été implémentée avec un navigateur intégré (fourni par Chromium Embedded Framework). Dans cette version, l'éditeur de logiciels pour développeurs a franchi une nouvelle étape et converti l’interface utilisateur en un framework Kotlin pur : Compose for Desktop. Cela lui a permis de réduire considérablement la consommation de mémoire de l’application au repos, de réduire de moitié la taille du programme d’installation et d’améliorer les performances. Et JetBrains ne compte pas s'arrêter là : d’autres améliorations sont déjà en préparation.Compose for Desktop n’en est encore qu’à ses débuts, mais il s’est déjà révélé être un excellent choix pour l’application Toolbox. JetBrains a pu réécrire l’ensemble de l’interface utilisateur en un rien de temps. Cela lui a permis d’unifier l’expérience de développement : de la logique métier à l’interface utilisateur, et de l’application au serveur, Toolbox est désormais 100 % Kotlin.Malheureusement, une refactorisation de cette ampleur ne va pas sans quelques limitations et compromis. Tout d’abord, les lecteurs d’écran ne sont pas encore pris en charge dans Compose for Desktop. JetBrains conseille donc aux utilisateurs qui comptent sur cette fonctionnalité de rester sur la version précédente, Toolbox App 1.20.Il n’est pas encore possible de glisser-déposer les outils dans la liste. Si vous devez les réorganiser, il est recommandé d’opter pour les raccourcis clavier : utilisez les touches fléchées pour sélectionner un outil, puis ⌘⇧ / Ctrl+Maj pour les déplacer vers le haut ou vers le bas.Veuillez noter que ces fonctionnalités ne sont disponibles qu’à partir des versions EAP 2021.2 des EDI JetBrains.