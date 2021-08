Swift

AppCode 2021.2 prend en charge leset autres nouveautés récentes de Swift 5.4.AppCode propose maintenant la saisie semi-automatique pour les balises de documentation communes en Swift.Vous pouvez maintenant compléter les instructionset autres avec la combinaison ⇧⌘⏎.Vous pouvez visualiser la hiérarchie de vos appels de fonctions ou de méthodes dans la fenêtre d'outilsVous pouvez exécuter et déboguer vos projets SPM sans avoir à attendre la fin de l'indexation.et d'autres nouveaux paramètres de build sont maintenant pris en charge dans AppCode.Vous pouvez utiliser le nouveau plugin Kotlin Multiplatform Mobile pour AppCode afin de développer vos projets KMM plus rapidement et de bénéficier d'Objective-C/Swift dans les projets Gradle et d'une assistance au codage multilingue.Activez l'onglet d'aperçu pour parcourir les fichiers ouverts dans un seul éditeur.Vous pouvez localiser plus facilement le point à partir duquel vous souhaitez restaurer votre projet avec la recherche textuelle dansÀ partir de cette version, l'interface utilisateur d'AppCode est disponible en chinois (simplifié), coréen et japonais. La localisation est disponible sous forme de plugins de packs linguistiques qui ne sont pas inclus automatiquement mais peuvent s'installer facilement dans votre EDI. Plus de 1,5 million d'utilisateurs ont commencé à utiliser la version EAP partiellement localisée de packs linguistiques de JetBrains.