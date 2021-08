Déjà dix ans d'existence







Kotlin est un langage de programmation orienté objet et fonctionnel, avec un typage statique qui permet de compiler pour la machine virtuelle Java et JavaScript. Il est développé par une équipe de développeurs chez JetBrains, l'éditeur d'IntelliJ IDEA, l'environnement de développement intégré pour Java et sur lequel est basé Android Studio, l’EDI officiel pour développer les applications Android.Le support officiel de Kotlin pour le développement Android a été annoncé à la conférence Google I/O 2017. Pour l’équipe Android de Google, cette décision de supporter Kotlin s’expliquait aisément. D’abord le support EDI pour Kotlin : Android Studio est basé sur IntelliJ IDEA de JetBrains et l'équipe JetBrains travaillait depuis des années pour s'assurer que Kotlin fonctionne parfaitement avec IntelliJ IDEA. Google a donc hérité de tout leur travail pour supporter Kotlin dans Android Studio. Mais au-delà de cet aspect, Kotlin présente bien d’autres avantages. D’après Google, « Kotlin est [un langage] expressif, concis, extensible, puissant et agréable à lire et écrire », et « il a des fonctionnalités de sécurité intéressantes en termes de nullabilité et d'immutabilité » qui s'alignent avec ses investissements pour rendre les applications sûres et performantes par défaut ».Le plus important d’après Google, c’est que Kotlin est interopérable avec les langages officiels pour le développement Android (Java, C++) et le runtime Android. La firme a expliqué par exemple que Kotlin fonctionne avec le langage Java de manière transparente, de sorte qu'il est facile pour les développeurs qui aiment le langage Java de continuer à l'utiliser, mais aussi d'ajouter progressivement du code Kotlin et de tirer parti des bibliothèques Kotlin. En outre, l'adoption de Kotlin sur Android augmentait régulièrement au fil des années, et d’après Google, avec un enthousiasme croissant parmi les développeurs.Aussi, lors de la première journée de l'édition 2019 de sa conférence Google I/O dédiée aux développeurs, la grande enseigne de la recherche en ligne a annoncé que le langage de programmation Kotlin est désormais son langage préféré pour le développement d'applications Android. « Le développement d’Android deviendra de plus en plus Kotlin-first », a écrit Google dans un billet de blog. « De nombreuses nouvelles API Jetpack et fonctionnalités seront d'abord proposées pour Kotlin. Si vous commencez un nouveau projet, vous devriez l’écrire en Kotlin », poursuit Google en expliquant que « le code écrit en Kotlin signifie souvent beaucoup moins de code pour vous - moins de code à taper, tester et maintenir. »À l'occasion du dixième anniversaire du langage, JetBrains a voulu rappeler les points clé de l'évolution du langage, partager des témoignages de l'utilité du langage aussi bien en interne qu'en externe, et surtout communiquer sur ses idées et projets pour continuer à améliorer l’expérience des développeurs :« C’est le 19 juillet 2011, lors du JVM Language Summit, que JetBrains a présenté Kotlin, un nouveau langage de programmation statiquement typé pour la JVM.« Depuis sa création il y a 10 ans, Kotlin a changé notre façon de travailler chez JetBrains, ainsi que celle de nombreux développeurs.« Aujourd’hui nous fêtons le chemin parcouru et souhaitons partager nos idées et projets pour continuer à améliorer l’expérience des développeurs.« D’une simple alternative à Java, Kotlin est devenu un écosystème qui permet d’écrire du code à des fins différentes, notamment pour des projets côté serveur, mobiles, frontend web, mais aussi de de science des données et même des projets multiplateforme.« Nous avons préparé une vidéo dans laquelle nous revenons sur les débuts de Kotlin et les temps forts de son évolution jusqu’à l’état actuel de la technologie et présentons nos projets pour son avenir. Il ne s’agit pas seulement de la technologie en elle-même, mais aussi des idées et des personnes derrière tout cela.« Sur le site web dédié aux dix ans de Kotlin, nous vous embarquons pour un retour sur les changements syntaxiques du code Kotlin au fil des ans. Vous y découvrirez également le Kotlin d’aujourd’hui et nos projets pour les dix prochaines années !« Dans la vidéo, nous avons voulu montrer comment l’idée folle de créer un nouveau langage de programmation s’est avérée être un succès partout dans le monde. Nous avons fait appel aux personnes impliquées dans l’évolution de Kotlin chez JetBrains, notamment Andrey Breslav, Max Shafirov, Dima Jemerov et Hadi Hariri. Nous avons aussi interrogé des membres actifs de la communauté sur leur première expérience avec Kotlin et l’aide que leur apporte le langage au quotidien. Et avec Roman Elizarov, nous évoquons ce que nous envisageons pour les dix prochaines années de Kotlin ».« Faites-nous part de votre témoignage avec le hashtag #10yearsofKotlin : les auteurs de nos témoignages préférés recevront un prix spécialement créé pour cette occasion ! »Voici quelques-uns des témoignages que JetBrains a déjà reçu :