Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de PyCharm : Code With Me prend maintenant en charge la fenêtre d’outils Python Package .

. Les sessions Code With Me peuvent désormais être désactivées par les administrateurs système si la programmation en binôme est limitée par leur politique de sécurité. Si la sécurité est une préoccupation majeure pour vous mais que vous souhaitez tout de même recourir à la programmation en binôme, JetBrains vous invite à essayer Code With Me Enterprise, qui permet d’héberger des sessions collaboratives sur un réseau privé.

Le partage du terminal a fait l’objet de nouvelles mises à jour, qui améliorent la transparence des interactions entre hôte et invités. Les hôtes peuvent désormais savoir si un terminal est partagé ou non et connaître le niveau d’accès de leurs invités.

JetBrains inaugure l’authentification par proxy pour Code With Me sur site.

Code With Me prend maintenant en charge la console Python pour les utilisateurs d’IntelliJ IDEA.

Disponibilité et abonnements

Les utilisateurs d’IntelliJ IDEA Community ou de PyCharm Community ont accès à la fonctionnalité Code With Me Community par défaut. Elle est gratuite et vous permet de créer un nombre illimité de sessions de programmation en binôme de 30 minutes et d’inviter jusqu’à 3 personnes dans votre EDI.

Les utilisateurs d’IntelliJ IDEA Ultimate, PhpStorm, GoLand, AppCode, PyCharm Professional, CLion, RubyMine ou WebStorm peuvent utiliser l’abonnement Code With Me Premium. Cela vaut également pour les détenteurs de licences All Products Pack, Educational, Open Source et Developer Recognition. Avec un abonnement Code With Me Premium, vous pouvez créer un nombre illimité de sessions partagées, sans aucune limite de temps par session, et inviter jusqu’à 50 personnes à une session.

Code With Me sur site est disponible avec la licence Code With Me Enterprise uniquement. Vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours.

