Space dans PyCharm 2021.2 : revue du code, clonage d'un dépôt Git avec la solution de collaboration de JetBrains extensible

Clonage d'un dépôt Git depuis Space

Réviser le code dans PyCharm

Revues de code ouvert ou fermé

Avis contenant vos modifications

Revues de code qui nécessitent votre attention

Modifications que vous devez examiner

Avis qui vous sont attribués

Statut de la tâche d'automatisation dans le journal Git

JetBrains a annoncé la sortie de la deuxième mise à jour majeure annuelle de PyCharm, son EDI Python. PyCharm 2021.2 vient avec la prise en charge de nouvelles fonctionnalités de Python 3.10, un aperçu HTML avec rechargement de la page du navigateur lors de la sauvegarde, le mode collaboratif dans la console Python, et bien plus. La dernière version de PyCharm, la version 2021.2, prend en charge JetBrains Space. Vous pouvez désormais afficher et cloner des référentiels et consulter le code de vos coéquipiers directement depuis l'EDI.Pour mémoire, Space est un environnement d'équipe intégré qui fournit aux équipes et aux organisations l’ensemble des outils dont elles ont besoin pour collaborer de façon efficace et efficiente. Space dispose de plusieurs fonctionnalités, dont un système de gestion de versions basé sur Git, la revue de code, l'automatisation (CI/CD) basée sur Kotlin Scripting, les dépôts de packages, les outils de planification, le tracker des problèmes, les Chats, les blogs, les espaces de réunions et le répertoire de l’équipe, entre autres.Space est donc une solution de collaboration tout-en-un et extensible pour le développement logiciel, la gestion des projets et des équipes et la communication. Développé par JetBrains, l'outil permet de gérer tous les processus de collaboration et de développement.Space a pour but d’unifier les outils et les informations au sein de votre organisation, afin d’améliorer l’efficacité de la collaboration entre les équipes, et globalement dans toute l’entreprise.En proposant une plateforme sur laquelle les membres d’une équipe peuvent communiquer, partager des informations et collaborer sur des projets, Space supprime les silos au sein des organisations. Qu’il s’agisse de développement logiciel, de design, de management ou de tout autre type de fonction, Space permet à chacun d’améliorer sa productivité et d’exploiter pleinement son potentiel.Si vous avez déjà un référentiel dans Space, voici comment le cloner à partir de PyCharm.Vous devez d'abord vous connecter à Space dans l'EDI. Vous pouvez le faire à partir des paramètres, sous, ou à partir de l'écran d'accueil. Cliquez sur, sélectionnez, puis entrez l'URL de votre organisation Space et connectez-vous. Votre navigateur par défaut vous demandera d'accorder l'accès depuis l'EDI.Une fois connecté, vous pouvez utiliserpour répertorier tous les projets et référentiels auxquels vous avez accès dans votre organisation Space. Recherchez le référentiel avec lequel vous souhaitez travailler et cliquez sur Cloner.Vous y êtes ! Vous avez maintenant cloné un référentiel Git avec lequel vous pouvez travailler dans PyCharm. Vous pouvez apporter des modifications et les valider dans Space. Une fois les modifications poussées, vos collègues peuvent parcourir le référentiel à l'aide de PyCharm, du navigateur ou de l'une des applications de bureau Space.Après avoir apporté des modifications, vous pouvez créer une demande de fusion et demander à votre équipe de les examiner. La meilleure nouvelle est que vous n'avez pas besoin de quitter PyCharm pour travailler avec des revues de code dans l'espace*!Dans la barre latérale ou dans le menu, recherchez la fenêtre de l'outil. Par défaut, il affiche toutes les revues de code du projet en cours et vous permet de les rechercher et de les filtrer*:À partir de la liste des revues de code, vous pouvez accéder aux détails de certaines d'entre elles. Des informations sur la révision du code sont affichées, telles que qui sont les auteurs et les réviseurs et s'il existe d'autres branches qui contiennent ces modifications.La chronologie de révision du code vous montre tous les commentaires et modifications qui ont été apportés depuis la création de la demande de fusion.Tout dans Space est connecté aux chats. Les membres de l'équipe utilisant le navigateur ou l'application de bureau Space verront tous les commentaires que vous ajoutez, soit directement dans la revue de code s'ils l'ont ouvert, soit dans une discussion Space. Il n'est pas nécessaire de quitter PyCharm - vous pouvez ajouter et répondre aux commentaires dans la revue de code et parcourir les fils de commentaires également.Notez que PyCharm est fourni avec la complétion au cas où vous voudriez @-mentionner une personne ou une équipe.Les onglets Fichiers et Validations sur la gauche vous permettent d'explorer plus en détail les modifications proposées. Si nécessaire, vous pouvez consulter la branche de la demande de fusion et explorer l'intégralité de la base de code.Une fois que vous avez terminé de réviser les modifications, vous pouvez terminer à votre tour le processus de révision du code. Dans les détails de la revue de code, vous pouvez choisir d'accepter les modifications ou d'attendre la réponse si vous avez des questions ou des préoccupations en suspens.Chaque validation et chaque demande de fusion peuvent être validées par Space Automation, qui vous permet de créer, tester et déployer vos projets.Vous pouvez suivre la progression d'une tâche d'automatisation en consultant la liste des commits dans le journal Git. L'onglet Journal de la fenêtre de l'outil Git répertorie les commits récents et indique l'état d'une tâche. Lorsque vous cliquez sur l'icône, l'EDI vous montrera plus d'informations sur les tâches qui ont été exécutées, leur statut et si des vérifications externes ont été effectuées.Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez accéder à Space en cliquant sur le titre du poste. Si vous n'avez pas besoin des informations sur l'état du travail, vous pouvez les masquer en cliquant sur l'icône en forme d'œil au-dessus du journal et en sélectionnant