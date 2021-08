Prise en charge des points de terminaison ASP.NET Core

[Route]

[Http{Method}]

[AcceptVerbs]

Lorsque vous utilisez HttpClient, la saisie semi-automatique du code suggère tous les URI qui correspondant aux actions dans les contrôleurs annotés avec les attributs [Route] , [Http{Method}] ou [AcceptVerbs] .

, ou . Vous pouvez facilement naviguer entre les attributs de route à l'intérieur des contrôleurs et ces URI en utilisant Go to Declaration et Find Usages .

et . Renommer une route d'attribut dans un contrôleur affecte ses utilisations dans les URI et vous pouvez également renommer une route directement à partir de la chaîne URI.

Débogage pour Blazor WebAssembly

Prise en charge du langage

Utilisez la propriété generated_code de .editorconfig pour marquer les fichiers ou les dossiers comme du code généré et les exclure du traitement.

L'analyse du code est maintenant plus rapide pour les membres avec de nombreuses fonctions et fermetures locales.

Bénéficiez d'améliorations des performances dans Find similar issues et de l'analyse du code pour les déclarations switch et les expressions switch importantes et complexes.

Types de référence nullables (NRT)

[CanBeNull] string

string?

[JetBrains.Annotations.NotNull] T param en [DisallowNull] T param (where T: class?)

[JetBrains.Annotations.CanBeNull] T en [System.Diagnostics.MaybeNull] T (en C# 8, où la syntaxeT? n'est pas autorisée)

Rider vérifie si les variables doivent être nullables et produit des types plus stricts lorsque cela est possible.

De nombreuses actions contextuelles, correctifs rapides et modèles postfix ont été mis à jour afin de mieux fonctionner avec les suppressions d'avertissement nullables. Ils préservent les suppressions d'avertissement nullables ou les génèrent pour le code introduit si le code initial a supprimé l'avertissement.

Nous avons amélioré la prise en charge de l'utilisation de génériques avec les types de référence nullables.

Prise en charge des générateurs de code source

Développement de jeux