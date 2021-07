Ruby et RBS

Éditeur

Expérience utilisateur

Débogueur

Terminal

Contrôle de version

Space

Code With Me

Web et frameworks

Autres améliorations

La précision des refactorisationseta été améliorée pour les projets utilisant RBS. RubyMine s'appuie sur les déclarations Rbs pour définir les relations entre les entités du projet au lieu de montrer tous les cas d'utilisation possibles.Vous pouvez maintenant naviguer entre les fichiers .rb et .rbs correspondants à l'aide de nouvelles actions de navigation. Faites un clic droit sur une entité du projet, une classe ou une méthode par exemple, et sélectionnezRubyMine utilise les signatures RBS pour déterminer les types d'éléments Ruby et fournir une saisie semi-automatique du code plus efficace. RubyMine prend maintenant en charge la plupart des entités RBS existantes, notamment les variables de types, les paramètres de blocs, les types de tuples et les types de proc. Pour les parties du code sans signature de type RBS associée, RubyMine utilisera toujours sa propre inférence de type.L'accès aux informations stockées dans les fichiers .rbs permet à RubyMine de détecter davantage d'erreurs potentielles dans le code Ruby. RubyMine affiche une erreur de type s'il constate un défaut de concordance entre code RBS et Ruby. Cette version ajoute également de nouvelles inspections pour les fichiers .rbs, notamment en cas de code incorrect et de références non résolues. RubyMine permet en outre d'exécuter des commandes Steep à l'aide deCette version fournit toutes les fonctionnalités essentielles pour faciliter la lecture du code RBS : mise en évidence syntaxique, mise en forme, indentation automatique, pliage du code, vue de la structure et création de commentaires avec le raccourci Ctrl+/.RubyMine fournit maintenant une assistance au codage pour travailler avec les fichiers RBS : saisie semi-automatique, recherche d'utilisations, navigation dans le code, refactorisations rename, etc. Vous pouvez également créer des prototypes .rbs et vos propres live templates pour RBS.JetBrains a mis à jour les descriptions de la totalité des inspections et correctifs rapides que RubyMine peut réaliser. Les descriptions mises à jour détaillent les modifications suggérées par l'inspection et les raisons qui les justifient. Certaines inspections sont accompagnées d'exemples d'utilisation.RubyMine prend maintenant en charge le lancement d'actions spécifiques lors de la sauvegarde de modifications, par exemple la remise en forme du code. Vous trouverez toutes les actions proposées dansLes fichiers temporaires vous permettent de prendre des notes ou de créer un brouillon de code en dehors du contexte du projet. À partir de cette version, vous pouvez sélectionner du code, appuyer sur Alt+Entrée, et choisirpour créer rapidement un nouveau fichier temporaire contenant ce code.permet un suivi constant de toutes les modifications apportées à un projet, indépendamment du contrôle de version. Dans cette version, JetBrains a ajouté une fonctionnalité de recherche à Local History. Dorénavant, si vous vous souvenez de certains mots-clés de la modification que vous recherchez, vous pouvez la retrouver plus facilement.Vous pouvez désormais inclure à la fois l'année de création du projet et l'année de la version actuelle dans la notice de copyright d'un projet. Le modèle mis à jour qui contient les deux dates est disponible dansJetBrains a ajouté un nouveau nœud à. Il contient certaines options pour des cas d'utilisation spécifiques, regroupées par catégories d'outils d'EDI. Par exemple, les paramètres liés à, etc.Les navigateurs peuvent désormais recharger automatiquement les pages lorsque vous enregistrez les modifications apportées aux fichiers HTML, CSS et JavaScript correspondants.Vous pouvez maintenant glisser et déposer une fenêtre d'outils à l'emplacement souhaité dans la fenêtre principale de l'EDI ou dans une fenêtre séparée.Il est désormais possible de naviguer en avant et en arrière entre les sections ouvertes dans. Pour ce faire, utilisez les flèches situées en haut à droite de la fenêtre.L'onglet d'aperçu fonctionne désormais pour les fichiers qui s'ouvrent pendant le débogage : ces fichiers apparaîtront l'un après l'autre dans un seul onglet d'aperçu. Pour activer cette fonctionnalité, cochez la casedansJetBrains a amélioré son terminal intégré avec deux nouvelles options : la possibilité de sélectionner la forme du curseur et la prise en charge de Use Option as Meta key. Les deux se trouvent dansJetBrains a ajouté de nouvelles actions que vous pouvez à effectuer avant un commit :et. La progression et les résultats de toutes les vérifications préalables au commit apparaissent dans la zone Commit afin de ne pas vous déranger avec des fenêtres modales supplémentaires.Vous pouvez maintenant signer vos commits avec une clé GPG pour les sécuriser. Cette fonctionnalité est disponible dans. Si c'est la première fois que vous utilisez une clé GPG, vous devrez la configurer. Pour utiliser une clé GPG préconfigurée, sélectionnez-la simplement dans la liste déroulante.RubyMine affiche désormais la différence entre le fichier initial et le fichier modifié dans l'éditeur. Quelle que soit la manière dont vous appelez l'action, l'EDI ouvrira le diff dans l'éditeur par défaut. Si vous préférez suivre les modifications dans une fenêtre séparée, vous pouvez faire glisser le fichier souhaité depuis l'éditeur. Dans ce cas, l'EDI s'en souviendra et ouvrira les diffs ultérieurs dans une fenêtre séparée.Pour vous aider à voir la progression d'une tâche d'un simple coup d'œil à la liste des commits, JetBrains a ajouté des icônes pour les états des tâches Space dans l'onglet Log de la fenêtre d'outils Git. Cliquez sur une icône pour ouvrir une fenêtre contextuelle avec les informations d'automatisation pour cet job. Pour activer et désactiver ces informations, cliquez sur l'icône œil dans le Log, puis sélectionnezVous pouvez désormais informer vos collaborateurs en les mentionnant rapidement dans les révisions Space, directement depuis RubyMine. Saisissez @ suivi du nom de la personne dans la chronologie ou les commentaires du code, puis sélectionnez-la dans la liste.Il est maintenant possible de voir quelles branches sont associées à la révision de code sélectionnée. L'onglet Details affiche une liste des branches qui contiennent les commits effectués pendant le travail sur le ticket en cours.Avec Code With Me, vous pouvez expliquer un problème ou montrer aux membres de votre équipe différentes parties de votre projet. Pour cela, utilisez le mode. Les personnes qui vous suivent peuvent ainsi voir les suggestions de saisie de code que vous utilisez.RubyMine peut déjà ajouter les déclarations d'importation manquantes lorsque vous complétez les symboles ES6. Maintenant, il peut faire la même chose pour les modules CommonJS : les importationsseront insérées lors de la saisie du code.Ne perdez plus de temps à refactoriser les valeurs et fonctionsune par une dans les hooks React. RubyMine peut désormais les renommer pour vous. Pour l'essayer, placez le curseur sur une valeur d'état et appelez la refactorisation Rename avec Maj+F6 ou en cliquant surdans le menu contextuel.Sur macOS, il est plus facile d'écrire du code avec le mode lecteur d'écran activé. La liste de suggestions disponibles pour la saisie semi-automatique est maintenant lue à haute voix. Il en va de même pour le contenu de la boîte combinée sélectionnée et pour les listes des boîtes combinées. Les résultats de l'actionsont maintenant prononcés correctement.L'analyse du code fonctionne correctement et la mise en évidence n'est plus interrompue lorsque l'actualisation du système de fichiers est en cours.RubyMine prend désormais en charge l'exécution de tests avec couverture pour les projets qui utilisent SSH et Vagrant en plus de celle d'interpréteurs Ruby locaux.RubyMine nettoie automatiquement tous les répertoires de cache et de journaux dont la dernière mise à jour remonte à plus de 180 jours. Ce processus n'affecte pas les paramètres du système ni les répertoires de plugins. Vous pouvez lancer le processus manuellement dansDorénavant, vous ne manquerez plus aucune mise à jour importante du produit envoyée par l'application Toolbox App. RubyMine vous informera si une nouvelle version est disponible en téléchargement et vous proposera de la mettre à jour. Vous aurez besoin de Toolbox App 1.20.8804 ou d'une version ultérieure pour cela.JetBrains poursuit son travail d'amélioration de la réactivité de l'interface utilisateur et de réduction des blocages inattendus. L'éditeur de logiciels pour développeurs a par exemple sorti du thread de l'interface utilisateur certaines opérations nécessitant des index, ce qui a permis d'éliminer certains blocages dans d'autres situations.JetBrains a aussi simplifié la boîte de dialogue qui vous permet de changer l'icône du projet.À partir de cette version, l'interface utilisateur de RubyMine est disponible en chinois, coréen et japonais. La localisation est disponible sous forme de plugins de packs linguistiques, qui ne sont pas inclus automatiquement mais peuvent s'installer facilement dans votre EDI.Auparavant, le nœud stockant toutes les modifications non validées s'appelait. Dans la v2021.2, il a été renommé enpour plus de précision et de lisibilité. Cette mise à jour affectera tous vos nouveaux projets.RubyMine n'ajoutera plus automatiquement de listes de changements pour les opérations Git. Par exemple, une sélection précise ne déclenchera pas la création d'une liste de modifications.La plus ancienne version de Git prise en charge par votre EDI est maintenant la v2.17. JetBrains a augmenté la version minimale prise en charge car la version 2.17 est la plus ancienne qui reçoive encore des mises à jour de sécurité.Code With Me a maintenant deux nouveaux serveurs relais, l'un sur la Côte Ouest des États-Unis et l'autre en Afrique du Sud. Cela a presque réduit le temps de réponse par 3, ce qui permet aux équipes de ces zones géographiques de collaborer dans leurs EDI JetBrains à une grande vitesse.Vous pouvez désormais activer rapidement le Power Save Mode afin de prolonger l'autonomie de la batterie de votre ordinateur portable. Il suffit d'un clic droit sur la barre d'état pour ensuite sélectionner Power Save Mode dans le menu contextuel.La saisie semi-automatique du code fonctionne désormais aussi pour les paquets npm privés.RubyMine prend maintenant en charge la syntaxe TypeScript utilisée dans les commentaires JSDoc des fichiers .js correctement.Il prend en charge les classnames et les bibliothèques clsx populaires, ce qui permet de mieux gérer les noms de classe CSS.Notons enfin que RubyMine désormais complète automatiquement les noms de classe et les valeurs d'attribut className évaluées dynamiquement dans vos composants CSS Tailwind.