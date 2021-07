Assistance CMake

Projets Makefile

Mise à jour du débogueur

Les fonctionnalités de personnalisation de Natvis, telles que l'attribut Inheritable , les spécificateurs de format et CustomListItems , sont désormais prises en charge.

, les spécificateurs de format et , sont désormais prises en charge. Les outils de rendu intégrés ont été améliorés par l'ajout de résumés colorés d'une ligne pour toutes les structures non couvertes par Natvis, par la possibilité de mettre en forme les chaînes larges/Unicode et par l'affichage de la [Raw View] (vue brute) pour les valeurs générées par Natvis.

Vue du thread FreeRTOS

Analyse du code

Interpréteur Cling

Commencer une nouvelle session Cling.

Envoyer la sélection ou les en-têtes inclus à Cling.

Envoyer la ligne actuelle à la session Cling via une intention de code.

Profilage WSL et distant

Recherche de texte dans Local History

VCS

Application Toolbox

Interface utilisateur localisée

Autres améliorations

Si vous souhaitez que certaines opérations soient effectuées lors des sauvegardes, vous pouvez désormais les configurer en un seul et même endroit, dans Settings | Tools | Actions on Save .

. Il est désormais plus facile de réorganiser les fenêtres d'outils. Survolez le haut de la fenêtre d'outil que vous souhaitez déplacer, puis glissez-la jusqu'à l'endroit souhaité et relâchez-la.

IntelliJ Rust inaugure un nouveau moteur de résolution de noms et une prise en charge initiale de WSL. De plus, le plugin peur désormais étendre certaines macros procédurales.

CMake 3.20 est pris en charge et intégré à CLion 2021.2. Cette version comprend des préréglages CMake, des mises à jour importantes de l'API CMake File, la prise en charge des modes de compilation C++23 et de nombreuses nouveautés pour les développeurs et développeuses CUDA.Vous pouvez stocker la configuration de build de votre projet dans les nouveaux préréglages CMake universels. CLion détectera et importera ensuite automatiquement les préréglages de build CMake nécessaires. Il vous avertira et vous proposera de recharger les préréglages si ces derniers sont modifiés, que ce soit dans l'éditeur ou en dehors. Vous pouvez gérer les préréglages importés dansDe nouveaux modèles sont disponibles pour créer des projets CMake dans l'assistant New Project. Ils couvrent les bibliothèques et exécutables C, C++ et CUDA ainsi que les projets Qt. Vous pouvez trouver et modifier les modèles dansDans la sectionde la configuration, les utilisateurs et utilisatrices peuvent désormais spécifier des tâches CMake Target, soit intégrées, soit spécifiées par l'utilisateur. Ces tâches seront effectuées avant le démarrage de la cible sélectionnée.CLion détecte désormais automatiquement les projets GNU Autotools, Kbuild, et PERL MakeMaker. Lorsque ces projets sont chargés en tant que projets Makefile, CLion détecte automatiquement les scripts de préconfiguration et les exécute pour obtenir le Makefile et charger le projet à partir de celui-ci.CLion 2021.2 détecte si le projet possède des scripts configure.ac ou configure nécessaires à la création de son Makefile. Au chargement du projet, CLion exécute automatiquement ces étapes de préconfiguration en utilisant la commande définie dans les paramètresSi vous ouvrez un projet dans CLion sans charger le modèle de projet Makefile, vous pouvez toujours le charger plus tard. Cela peut arriver si votre projet nécessite des étapes de préconfiguration personnalisées et qu'aucun Makefile final n'est disponible tant que ces étapes ne sont pas terminées. Pour le charger, appelez le menu contextuel sur le Makefile de niveau supérieur du projet et cliquez surLorsque vous utilisez la chaîne d'outils Microsoft Visual C++ sous Windows, CLion fournit son propre débogueur basé sur LLDB. Le rendu des données dans ce débogueur a été amélioré dans la v2021.2 :Le débogage post-mortem avec core dump est maintenant pris en charge sous Windows. Utilisez l'actionpour démarrer une session de débogage de core dump.Au lieu de la console interne utilisée par CLion, sous Windows, il est désormais possible de basculer vers la console cmd.exe pour exécuter et déboguer des applications. Cochez ou décochezdans la configuration Run/Debug pour modifier ce comportement.Dans certains cas, les mappages de chemins d'accès des points d'arrêt sont trop complexes pour la configuration de débogage, ou l'optionest définie dans le débogueur. Dans ces situations, il est maintenant possible d'utiliser uniquement le nom du fichier au lieu de son chemin d'accès absolu pendant les sessions de débogage.Lorsque vous parcourez du code assembly, vous pouvez désormais ajouter ou supprimer des points d'arrêt sur les lignes d'instruction. Pour une configuration autre que par défaut de ces points d'arrêt d'adresse, utilisez le menu contextuel du clic droit.Pour éviter d'encombrer l'éditeur avec plusieurs onglets pendant l'exécution progressive, pensez à activer l'onglet d'aperçu. Dans CLion 2021.2, ce dernier fonctionne pendant les sessions de débogage et vous permet de visualiser les fichiers un par un dans un même onglet, sans ouvrir un nouvel onglet pour chaque fichier.Pour améliorer le débogage avec LLDB, LLDB v12.0 est maintenant intégré. Le débogage à distance de tout exécutable arbitraire à partir de CLion est maintenant possible avec LLDB (en plus de GDB). Utilisez la nouvelle configurationpour fournir des arguments permettant de se connecter à l'hôte distant. Sur un hôte distant, vous devrez lancerSi vous déboguez des applications avec FreeRTOS dans CLion, une vue des listes de tâches est maintenant disponible. Vous pouvez basculer vers la tâche qui vous intéresse pour explorer les variables de cette tâche, et plus encore.Vous pouvez désormais diagnostiquer les cas courants de dangling pointers et d'échappement d'une portée locale grâce à l'analyse statique. Cette capacité a été partiellement implémentée dans CLion. Les annotations GSL sont également prises en charge pour vous permettre de marquer votre code et d'améliorer la précision de l'analyse locale.Cling est un interpréteur C++ interactif construit sur les bases de Clang et LLVM. Il vous permet d'exécuter du code sans générer le projet, ce qui peut être particulièrement utile pour le prototypage et l'apprentissage du C++. Installez Cling sur votre système et profitez de son intégration avec CLion :Le profilage est maintenant possible en mode distant et sur WSL. Dans les deux cas, le backend Perf est nécessaire. Vous devez installer l'outil Perf pour votre version du noyau. Vous devrez également configurer le chemin d'accès à l'outil Perf dans CLion viaPour les conteneurs Docker avec des volumes mappés, vous pouvez maintenant développer à distance sans synchronisation des sources dans CLion. Ce mode supprime la duplication du code et l'étape initiale de téléchargement du projet sur le serveur.La configuration de WSL dans CLion est grandement facilitée, car vous n'avez plus besoin d'un serveur SSH à l'intérieur d'une distribution WSL pour travailler avec WSL dans CLion. CLion utilise désormais une API WSL dédiée. CLion prend désormais en charge WSL, qu'il soit installé à partir du Microsoft Store ou à partir d'une distribution personnalisée.La recherche de texte dans les révisions de fichiers defait ses débuts dans CLion 2021.2 pour vous aider à localiser plus facilement le point auquel vous voulez revenir.Dans la v2021.2, JetBrains a étendu la liste des actions pré-commit possibles avec la possibilité d'exécuter des tests. Cochez la case Run Tests et sélectionnez la configuration à exécuter. JetBrains a également ajouté la possibilité de personnaliser les optionseten cliquant surà côté d'elles.CLion affiche la différence entre le fichier initial et le fichier modifié dans l'éditeur par défaut, quel que soit l'endroit depuis lequel vous lancez l'action. Si vous préférez suivre les modifications dans une fenêtre séparée, il vous suffit de glisser le fichier souhaité en dehors de l'éditeur.CLion 2021.2 offre un moyen de sécuriser vos commits. Pour activer la signature de commit Git avec GPG, accédez à, cliquez sur, puis sélectionnez votre clé GPG dans la liste déroulante.Si vous utilisez l'application Toolbox pour gérer les installations et mises à jour de CLion, désormais, vous ne manquerez plus aucune mise à jour critique du produit envoyée par cette application. Votre EDI vous alertera si une nouvelle version est disponible au téléchargement et vous permettra de lancer la mise à niveau directement depuis CLion.Vous pouvez maintenant profiter de l'interface utilisateur de CLion en chinois, coréen et japonais. Les interfaces entièrement localisées sont disponibles sous forme de plugins de packs linguistiques non intégrés. Ils peuvent être installés dans CLion à partir de Settings | Plugins.Il y a encore bien d'autres améliorations et nouveautés utiles de CLion 2021.2 :