Présentation de Rider pour Unreal Engine

Amélioration de la prise en charge de Natvis

, qui spécifie si une visualisation s’applique uniquement à un type de base ou à un type de base et à tous les types dérivés. Les spécificateurs de format permettent de contrôler le format dans lequel une valeur est affichée.

CustomListItems, qui vous permet d’écrire une logique personnalisée pour parcourir une structure de données. Ce changement est particulièrement utile pour les conteneurs mis à jour dans Unreal 4.26, comme TMap et TSet.

Désormais, Rider génère automatiquement des résumés d’une ligne pour toutes les structures non couvertes par Natvis et les résumés sont à présent colorés pour plus de lisibilité.

Rider affiche une Raw View pour les valeurs générées par Natvis.

Les outils de formatage intégrés sont activés pour les chaînes de caractères larges/Unicode (wchar_t, char16_t, char32_t).

L’activation du tri pour les variables n’affecte que le niveau supérieur et préserve l’ordre des membres dans les classes.

JetBrains a résolu un problème qui entraînait la perte de données lors de la copie d’une sélection de variables dans le débogueur basé sur LLDB sous Windows.

JetBrains a implémenté un correctif pour le rendu incorrect de la collection de tuples. Dans les projets Unreal Engine, ce problème est particulièrement critique pour les types TTuple, TVariant et TArray avec des allocateurs non standards.

Correctifs pour Unreal Engine 5 et autres

Lors de l’ouverture d’un .uproject avec un jeu basé sur Unreal Engine 5, un .NET Core intégré sera détecté et le MSBuild correct sera sélectionné.

avec un jeu basé sur Unreal Engine 5, un .NET Core intégré sera détecté et le MSBuild correct sera sélectionné. De multiples correctifs pour Unreal Engine 5 sur macOS.

Plugins :

JetBrains a amélioré le plugin UnrealLink pour Unreal Engine 5. JetBrains a amélioré le processus de démarrage du RiderLink et le processus permettant d’établir la stabilité de la connexion. JetBrains a éliminé un certain nombre de cas dans lesquels l’action « Installation de RiderLink » affichait un panneau de build vide et aucune action ne se produisait.



Rider pour Unreal Engine est maintenant à l'étape de Public Preview, vous pouvez donc encore y apporter votre contribution. JetBrains souhaite prendre en compte vos retours d'expérience pour améliorer le produit final, qui devrait être publié plus tard cette année.

Rider pour Unreal Engine est doté d'un débogueur basé sur LLDB qui a été implémenté par l'équipe JetBrains. Outre la prise en charge des fichiers NatVis, il trouve et charge automatiquement, fournissant des vues intuitives des types de données d'Unreal Engine.