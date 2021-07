Optez pour une formation orientée projet : se lancer est toujours un défi. Toutefois, une approche pragmatique de l'apprentissage permet de réduire les difficultés. Avec un apprentissage orienté projet, vous étudiez la théorie de la programmation puis appliquez vos connaissances en créant des applications concrètes et fonctionnelles, étape par étape.

JetBrains Academy for Organizations

Avec JetBrains Academy, sa plateforme d'apprentissage de la programmation, JetBrains propose une approche holistique : étudier la théorie et la mettre immédiatement en pratique en créant des applications fonctionnelles.L'apprenant a la possibilité de se former en Java, Python et d'autres langages de programmation, dans un environnement basé sur les projets et intégré aux EDI de JetBrains.L'apprenant peut sélectionner le parcours de formation qu'il souhaite suivre et JetBrains l'accompagnera tout le long de son cursus. L'image ci-dessous donne une illustrationLes points forts de JetBrains Academy :Cette fois-ci, JetBrains a présenté une édition spécialement pensée pour les entreprises :« Depuis son lancement en février 2019, plus de 330 000 apprenant·e·s se sont plongé·e·s dans l’apprentissage de Java, Python et d’autres langages de programmation avec JetBrains Academy, notre environnement éducatif basé sur les projets et intégré aux EDI de JetBrains. Nous sommes fier·ère·s de la croissance de cette communauté d’apprenant·e·s passionné·e·s, qui cherchent à acquérir de nouvelles connaissances, partagent leur expérience et s’entraident. Depuis le départ, nous avons reçu de nombreuses demandes de la part d’organisations, entreprises comme établissements d’enseignement, intéressées par l’expérience d’apprentissage proposée par JetBrains Academy. Et aujourd’hui, nous avons le plaisir d’annoncer que nous sommes prêt·e·s à répondre à cette demande avec JetBrains Academy for Organizations ! »JetBrains Academy for Organizations offre aux entreprises et aux établissements d’enseignement un moyen simple de fournir un accès à JetBrains Academy à leurs employé·e·s, prestataires, stagiaires ou apprenant·e·s. Cette version comprend toutes les fonctionnalités disponibles pour les particuliers et des fonctionnalités supplémentaires pour permettre aux organisations d’administrer le processus d’apprentissage. JetBrains Academy for Organizations est proposé dans le cadre d’un abonnement annuel qui permet aux membres d’une organisation de bénéficier d’un accès illimité à JetBrains Academy au tarif de 399 $ par utilisateur. Veuillez noter que les prix en USD sont donnés à titre indicatif. Le prix réel et la devise de paiement peuvent varier selon votre localisation géographique.Voici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant cette nouvelle formule d’abonnement :Non, nous proposons seulement des abonnements annuels aux organisations.Oui, les organisations doivent souscrire un minimum de trois abonnements.Pour les abonnements personnels, nous proposons une période d’essai de 7 jours. Si l’apprenant·e termine la première étape de son projet au cours de ces 7 jours, son essai gratuit est prolongé d’un mois. Et si son premier projet est achevé au cours de ce premier mois, nous lui offrons un mois d’essai supplémentaire. Il est donc possible d’essayer gratuitement JetBrains Academy pour une durée de 2 mois et 7 jours au total.Chaque membre d’une organisation peut faire un essai gratuit dans le cadre un abonnement personnel afin de pouvoir décider si JetBrains Academy lui convient. À l’expiration de la période d’essai, si la personne souhaite poursuivre son utilisation, elle devra alors passer d’un abonnement personnel à un abonnement organisation. Pour en savoir plus sur la procédure de transfert entre les deux types d’abonnement, contactez l’équipe commerciale JetBrains.Nous offrons un accès gratuit à JetBrains Academy pour un utilisateur chargé de gérer l’abonnement de son organisation. Veuillez cliquer ici pour en savoir plus.Pour toute question concernant les tarifs ou l’achat, veuillez contacter notre équipe commerciale. Si vous souhaitez mettre en place un partenariat avec nous, envoyez-nous votre demande par e-mail. En cas de problème ou pour toute question sur le produit, veuillez partager votre commentaire ici ou contacter notre équipe d’assistance.