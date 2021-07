JavaScript est le langage le plus populaire.

Python est plus populaire que Java en termes d'utilisation globale, tandis que Java est plus populaire que Python en tant que langage principal.

Les 5 principaux langages que les développeurs envisagent d'adopter ou d'y migrer sont Go, Kotlin, TypeScript, Python et Rust.

Les cinq principaux langages que les développeurs apprenaient en 2021 étaient JavaScript, Python, TypeScript, Java et Go.

Ruby, Objective-C et Scala ont tous baissé en popularité au cours des 5 dernières années.

Les 5 langages qui connaissent la croissance la plus rapide sont Python, TypeScript, Kotlin, SQL et Go.

Une majorité des répondants (71 %) développent pour le backend Web.

Points clés à retenirNous présentons dans la suite les résultats de cette enquête avec plus de détails.Précisons que le duo HTML/CSS n'est pas un langage de programmation, mais JetBrains a trouvé logique de présenter sa popularité à côté de celle des langages de programmation. Ce qui justifie son apparition dans le classement.Le graphique ci-dessous montre la popularité des langages de programmation au cours des 5 dernières années. Pour chaque année, il s'agit du pourcentage de répondants utilisant les différents langages au cours des 12 derniers mois avant l'enquête.Veuillez noter que certains aspects de la méthodologie de l'enquête ont changé entre les éditions. En 2021, JetBrains a étendu la couverture géographique, ce qui a entraîné des différences dans les parts de certains langages. Par exemple, la part de PHP est supérieure de 3 points de pourcentage, et celles de Python et Java sont un peu plus faibles dans les nouvelles régions que dans les pays initiaux.Ici, il a été demandé aux répondants quels sont leurs principaux langages de programmation. Et précisons qu'ils ne pouvaient pas choisir plus de 3 langages.Prévoyez-vous d'adopter/migrer vers d'autres langages dans les 12 prochains mois ? Si oui, quels langages ? À cette question, 46 % de ceux qui utilisent JavaScript comme langage principal ont répondu qu'ils n'envisagent ni d'adopter ni de migrer vers d'autres langages. Notons toutefois que 14 % d'entre eux envisagent d'adopter/migrer vers TypeScript au cours des 12 mois suivant l'enquête. De même, 13 % de ceux qui utilisent Java comme langage principal envisagent d'adopter ou migrer vers Kotlin.Ci-dessous les résultats détaillés. En colonnes, ce sont les langages de départ et en lignes, les langages cibles (à adopter ou vers lesquels migrer).Sur quels systèmes d'exploitation se trouvent vos environnements de développement ? La réponse des enquêtés est donnée par le graphique ci-dessous. Notons qu'au cours des 5 dernières années, les préférences des développeurs en ce qui concerne les systèmes d'exploitation sont restées constantes.Pour ceux qui utilisent Windows comme système d'exploitation, JetBrains a voulu savoir quel est le pourcentage qui utilise le sous-système Windows pour Linux (WSL) pour le développement local. Notons qu'un utilisateur sur trois l'utilise.Le graphique ci-dessous indique les types de logiciels les plus développés (y compris des applications dans n'importe quel langage de programmation, à des fins professionnelles ou personnelles).On note ici par exemple que 80 % de ceux qui utilisent JavaScript comme langage principal font du développement de sites Web.Notons que des langages non répertoriés dans ce tableau sont populaires dans certaines régions : Delphi par exemple est le langage principal de 3 % de la population des développeurs au Brésil, tandis que Ruby (9 %), Swift (6 %) et Scala (4 %) sont populaires au Japon.Pour la question de genre et développement, l'enquête de JetBrains révèle que les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être impliquées dans l'analyse de données, l'apprentissage automatique et la conception ou la recherche UX/UI. Les femmes sont moins susceptibles que les hommes d'être impliquées dans le développement d'infrastructures et DevOps, l'administration système ou le déploiement.Côté salaires, les USA sont de loin les meilleurs payeurs. Ils offrent près du double du salaire annuel net médian au Canada, deuxième pays qui offre les salaires les plus élevés aux développeurs. Ci-dessous, les salaires annuels nets médians (après impôts) en USD, hors primes, par région.Notons aussi que par poste, les architectes sont aussi bien payés que les CIO / CEO / CTO, d'après l'enquête annuelle de JetBrains.