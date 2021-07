Feuilles de temps

YouTrack 2021.3 apporte les feuilles de temps, une nouvelle fonctionnalité majeure qui facilite plus que jamais le suivi, la gestion et les rapports du temps passé sur les tâches et les projets. JetBrains a également ajouté GitLab à l’assistant d’importation et propose la localisation complète de YouTrack dans trois langues supplémentaires. Nous notons également l'abandon de l’ancienne API REST. Vous devez donc bien veiller à ce que toutes vos intégrations personnalisées utilisent la nouvelle API REST. Il y a encore bien d'autres nouveautés et améliorations à découvrir dans YouTrack 2021.3. Nous les présentons dans la suite avec plus de détails.Les feuilles de temps dans YouTrack offrent un moyen de visualiser et de gérer les éléments de travail (entrées du suivi du temps) facilement, pour chaque responsable, équipe et projet. L’onglet Personnes affiche les éléments de travail d’un utilisateur sélectionné dans une vue calendrier. L’onglet Projets affiche des rapports interactifs de feuilles de temps pour vos projets.Cet onglet vous donne un aperçu des activités d’un utilisateur en particulier. Désormais, toute l’activité professionnelle enregistrée d’un utilisateur peut être examinée en un clic.Il vous suffit de sélectionner un nom d’utilisateur dans la liste déroulante pour afficher tous les éléments de travail de différents projets et périodes d’un membre de votre équipe sur une page. Utilisez cet onglet pour examiner et gérer votre propre activité en ajoutant de nouveaux éléments de travail ou en modifiant les éléments existants. Passez facilement d’une semaine ou d’un mois à l’autre et utilisez des filtres pour affiner la recherche des éléments de travail.L’onglet Projets contient plusieurs rapports de feuilles de temps. Vous pouvez ajouter de nouveaux rapports de feuilles de temps pour un ou plusieurs projets, passer de la vue par ticket à la vue par utilisateur et regrouper les enregistrements par champs personnalisés. Vous avez aussi la possibilité d’ajouter plusieurs rapports de feuilles de temps pour suivre l’avancement de votre équipe sur plusieurs projets ou la progression de plusieurs équipes afin d’obtenir une vue d’ensemble de ce qui se passe dans l’entreprise.Actuellement, YouTrack permet de transférer des tickets depuis Jira, RedMine, GitHub et d’autres outils de suivi des tickets. Avec cette version, JetBrains a ajouté une option supplémentaire à l’assistant d’importation afin que vous puissiez migrer vos tickets, projets et utilisateurs de GitLab vers YouTrack. Vous pouvez également configurer des importations continues de GitLab vers YouTrack.En plus des langues actuelles (anglais, russe, allemand, français, japonais et espagnol), YouTrack est maintenant entièrement localisé en coréen, en chinois simplifié et en portugais brésilien. Ces localisations officielles sont gérées par JetBrains et seront actualisées à chaque nouvelle version de YouTrack.Les administrateurs peuvent spécifier la langue par défaut de l’interface YouTrack, mais chaque utilisateur a la possibilité de choisir la langue qu’il souhaite dans ses paramètres de profil.L’ancienne API REST de YouTrack est maintenant abandonnée. Toutes les intégrations qui continuent à utiliser l’ancienne API REST risquent donc de ne plus fonctionner correctement avec YouTrack 2021.3 ou plus. JetBrains a d'ailleurs contacté tous les fournisseurs d’intégrations tierces avec YouTrack pour les informer de ce changement.Pour obtenir toutes les informations d’ordre technique concernant cette version, veuillez consulter les notes de version. Pour en savoir plus sur la configuration des nouvelles fonctionnalités, veuillez consulter la documentation la plus récente.Si vous utilisez YouTrack InCloud, votre instance sera automatiquement mise à niveau vers YouTrack 2021.3, conformément à au calendrier de maintenance de JetBrains. Si vous avez un abonnement Standalone actif, vous pouvez télécharger YouTrack 2021.3 dès aujourd’hui. Et si vous n’avez pas encore de licence, vous pouvez opter pour l’essai gratuit afin de tester la nouvelle version avant de vous engager.