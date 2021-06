Contenu du référentiel de cours de JetBrains sur leur Marketplace : l'éditeur présente les quatre premiers cours pédagogiques que vous pouvez y trouver

Conclusion

En avril 2021, JetBrains a annoncé la disponibilité de la version 2021.4 d'Edu Tools . Avec cette version, l'éditeur a inauguré un nouveau référentiel de cours : JetBrains Marketplace. Les cours créés dans le plugin EduTools et les EDI éducatifs sont spécifiquement conçus pour fournir une expérience pratique dans les EDI de JetBrains, tout comme les plugins pour développeurs. Ils ont donc toute leur place dans la Marketplace.En ouvrant la boîte de dialogue Select Courses, vous trouverez un nouvel onglet, Marketplace, contenant les premiers cours créés par JetBrains :« Le contenu des quatre premiers cours actuellement disponibles sur la Marketplace résulte à la fois de travaux originaux et de ressources créées par des membres de la communauté et adaptées à notre format », a indiqué JetBrains dans un billet de blog.Le premier cours et le plus classique proposé par JetBrains est. « Ce cours propose non seulement la découverte de l’un des langages de programmation les plus utilisés, mais aussi de la programmation elle-même. Son contenu n’est pas aussi avancé qu’un cours de science informatique, mais il guide l’apprenant·e à travers les concepts de base requis pour écrire du code. »Dans ce cours, vous apprendrez les bases de Python, telles que les variables et leurs opérations, les chaînes et autres structures de données, les opérateurs booléens, les conditions et le flux de contrôle. Vous acquerrez de l'expérience dans l'implémentation de boucles, de fonctions et de classes, en utilisant des parties de votre code en tant que modules importés et en travaillant avec des fichiers texte.Ce cours adapte une collection d'exercices interactifs open source pour une utilisation dans un EDI. « Pour des exercices pratiques comme ceux-ci, nous pensons que certains apprenants bénéficieront d'une interprétation du matériel basée sur l'EDI. Ce cours n'est que le début d'un voyage plus vaste dans l'apprentissage des différentes technologies basées sur le langage de programmation Scala. La liste complète des cours est disponible sur le projet. Celui que nous avons adapté est basé sur le MOOC sur Scala créé par le professeur Martin Odersky, l'auteur du langage lui-même ».Dans ce cours, vous découvrirez les termes et types de base de Scala, les noms appropriés, les expressions conditionnelles dans les boucles, les portées lexicales et la POO (programmation orientée objet). Vous découvrirez la différence entre les classes et les classes de cas, apprendrez à appliquer des fonctions récursives et des informations de structure et implémenterez des fonctions d'ordre supérieur. Tout au long du cours, vous découvrirez de nombreux trucs et astuces pour rendre votre code flexible et plus optimisé.Cette série d'exercices est conçue pour vous familiariser avec la syntaxe de Kotlin. « Chaque exercice est créé comme un test unitaire d'échec, et votre travail consiste à le faire réussir. Le cours n'offre pas le matériel d'apprentissage le plus conventionnel – d'une certaine manière, il émule le processus d'apprentissage d'un ingénieur essayant de faire fonctionner quelque chose tout en lisant la documentation. Ce n'est peut-être pas l'expérience la plus appropriée pour quelqu'un qui commence tout juste à devenir développeur, mais c'est un moyen éprouvé de se salir les mains avec la technologie. Les Koans ont été conçus ici chez JetBrains et sont disponibles à la fois dans nos produits éducatifs et dans une version Web ».« Le cours Rustlings est un parfait exemple de matériel d'apprentissage créé par une communauté ouverte et passionnée. Le cours contient de petits exercices pour vous habituer à lire et à écrire du code Rust. Les matériaux sont pris en charge par la documentation du langage et le livre Rust – le guide ultime de toutes les fonctionnalités de base du langage ».Le cours reçoit régulièrement des améliorations, il n’est donc pas toujours facile de suivre le rythme. Mais JetBrains a récemment mis à jour les cours Edu afin qu’ils prennent en compte les évolutions de la version 4.4.0 du langage . Tout en restant fidèle à l’esprit original de Rustlings, cette mise à jour fournit aussi des conseils sur le développement Rust dans l’EDI.« Nous avons pour objectif de mettre à la disposition des personnes qui souhaitent apprendre la programmation les supports pédagogiques les plus axés sur la pratique possible. Nous sommes convaincu·e·s que la meilleure façon de se former et de progresser est de développer une compréhension approfondie de la technologie avec laquelle vous travaillez. C’est sur ces points que nos outils éducatifs font la différence.« Nous continuons à développer et à améliorer les ressources disponibles sur notre plateforme et vous invitons à partager vos connaissances. Notre équipe est là pour vous aider à publier votre propre matériel pédagogique. Et si vous souhaitez contribuer aux ressources pédagogiques existantes, vous pouvez le faire via notre référentiel Github JetBrains Academy. »Source : JetBrains