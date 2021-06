Nouveautés majeures

Améliorations notables

L'ajout de la prise en charge des proxies qui utilisent l’authentification, une étape supplémentaire pour sécuriser vos sessions de développement collaboratif.

L'amélioration de la mise en évidence dans le widget d’inspection. Lorsque les invités modifient le niveau de mise en évidence (en passant de « All problems » à « None » par exemple), cela s’applique à tous les participants à la session.

Avec les nouvelles mises à jour, le renommage inline fonctionne désormais correctement pour les invités.

JetBrains a ajouté la prise en charge de la fenêtre d’outils SBT.

Les fenêtres d’outils NPM, Gulp et Grunt sont maintenant prises en charge pour les utilisateurs de WebStorm.

Il y aussi de nombreuses corrections de bugs qui ont été apportées ainsi que des améliorations au débogueur.

Quoi de prévu pour la suite ?

La saisie automatique du code recevait beaucoup de suggestions de l’hôte et essayait de travailler avec ces suggestions du côté invité. Toutefois, il arrivait fréquemment que le filtrage et le tri de ces suggestions ne fonctionnent pas comme prévu, générant ainsi des résultats incohérents.JetBrains travaille donc actuellement sur le back-end afin que les résultats de la saisie semi-automatique des invités soient identiques à ceux de l’hôte. Ce remaniement de la saisie semi-automatique du code apporte plus de stabilité au codage collaboratif et fonctionne parfaitement, quel que soit le nombre d’invités qui l’utilisent simultanément.L’un des scénarios d’utilisation de Code With Me les plus courants est celui dans lequel un développeur dirige la session tandis que les autres participants suivent en mode visualisation uniquement. En tant que follower, il est essentiel de voir tout ce que l’animateur de la session voit sur son écran. S’il manque quoi que ce soit, on risque de perdre le fil et de ne plus pouvoir suivre. JetBrains a corrigé un bug qui empêchait les followers de voir les suggestions du développeur dirigeant la session et dorénavant tout le monde pourra donc voir exactement ce que voit l’hôte.Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de PyCharm : l’EAP 2021.2 de Code With Me prend en charge la console Python. Pendant une session de codage collaboratif, les « py-peers » peuvent réviser le code pendant que l’hôte peut tester tous les éléments dans la console interactive. La console apporte tous ses avantages habituels : vérification de la syntaxe avec inspections à la volée, correspondance des crochets et guillemets et saisie semi-automatique du code. Pour plus de commodité, rappelez-vous d’utiliser la vue divisée.Code With Me dispose maintenant d’un nouveau serveur relais sur la côte ouest des Etats-Unis. Les équipes situées dans cette région peuvent collaborer dans leur EDI JetBrains bien plus rapidement, la vitesse du ping ayant été multipliée par trois.Code With Me bénéficie d'autres améliorations notables. On peut citer, entre autres :L’une des étapes importantes de la feuille de route de Code With Me est la mise à disposition de l'outil pour les développeurs Android. JetBrains a reçu de nombreuses demandes de la part d’utilisateurs d’Android Studio. Actuellement, plusieurs de ses équipes travaillent ensemble pour mettre en place la prise en charge de Code With Me dans les builds Android Studio Canary. Si vous souhaitez tester la version bêta, vous pouvez utiliser IntelliJ IDEA avec le plugin d’Android. Vous pourrez ainsi coder avec vos collègues développeurs Android et tester Code With Me en action. Il reste encore quelques limitations en termes de fonctionnalité pour le moment, alors n’hésitez pas à faire part de vos suggestions sur les fenêtres de boîtes à outils à ajouter pour la version bêta.La prise en charge de Rider fait aussi partie de priorités. JetBrains a également avancé sur le très attendu outil de développement à distance qui apportera un environnement de développement à distance sans code source. La version bêta de Code With Me est prévue pour le troisième trimestre 2021.