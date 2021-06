Un plugin pour un suivi optimal

Dans leur travail au quotidien, les équipes de développement doivent constamment alterner entre l’écriture du code dans l’EDI et la gestion des tâches de suivi telles que l’ajout d’un commentaire de clarification à une tâche en cours, la mise à jour de son niveau de priorité ou la consultation des notifications concernant les tickets modifiés. Le plugin YouTrack fournit de puissantes capacités de suivi du temps afin de synchroniser votre travail dans l’EDI et le temps passé consigné dans YouTrack.Il vous permet de visualiser une liste de tickets, comme votre backlog personnel par exemple, une liste de tâches en vue de la sortie de la prochaine version produit ou votre dette technique : en bref, tous les éléments qu’il est essentiel de suivre. Vous pouvez personnaliser cette liste pour conserver les tickets les plus pertinents à portée de main et les mettre à jour à partir de l’EDI : ajouter des commentaires, appliquer des commandes ou modifier l’état des tickets pour informer vos collaborateurs de votre progression. Le plugin envoie des notifications concernant les modifications de vos tickets dans votre EDI afin que vous restiez toujours informé. Vous pouvez aussi signaler à YouTrack tous les bugs que vous rencontrez depuis votre EDI en quelques clics.Au sein l’équipe YouTrack, il y a une règle simple : toute modification du code doit faire l’objet d’un suivi par un ticket. Par conséquent, chaque fois qu'un membre écrit du code, il y a une tâche active relative à ce code. Cette règle aide à comprendre qui fait quoi et à assurer la transparence de leurs activités. Grâce à ce suivi en continu, ils savent pour chaque partie du code pourquoi elle a été ajoutée ou modifiée, quel problème elle résout et s’il est possible de la modifier en toute sécurité. JetBrains mentionne également le ticket concerné dans les messages de commit. D’ailleurs, l’intégration VCS de YouTrack peut récupérer les commits qui mentionnent des tickets et les associer à ces tickets afin de conserver le tout ensemble.Le plugin YouTrack vous permet de sélectionner vos tâches actives en cours et d’y associer d’autres éléments, par exemple d’y ajouter automatiquement l’enregistrement de suivi du temps.Dans la suite de l’article, nous verrons quels sont les modes de suivi du temps disponibles pour le suivi du temps.Avec le mode automatique, vous n’avez plus à vous préoccuper des minuteurs. Le plugin suit chaque minute de votre travail, détecte votre activité dans l’EDI et enregistre automatiquement le temps que vous y passez. Notez qu’il faut sélectionner la tâche en cours afin que le mode automatique puisse identifier le ticket sur lequel vous travaillez.Son comportement est personnalisable : il peut notamment publier le temps passé au moment où vous validez des modifications, lorsque vous fermez votre projet dans l’EDI, à une heure prédéfinie (par exemple, chaque jour à 20 heures) ou encore après une période d’inactivité dans l’EDI.Si vous préférez gérer le suivi du temps vous-même, optez pour le mode manuel. Vous pouvez suivre le temps passé sur votre tâche actuelle en démarrant et en arrêtant le minuteur manuellement. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur le bouton correspondant pour publier le temps enregistré dans votre instance YouTrack.Vous pouvez également désactiver le suivi et vous contenter d’indiquer le temps passé au cas par cas, selon les besoins.Le plugin est compatible avec les versions 2021.1 de tous les EDI basés sur IntelliJ, c’est-à-dire AppCode, CLion, DataGrip, GoLand, IntelliJ IDEA, PhpStorm, PyCharm, Rider, RubyMine et WebStorm, ainsi qu’avec Android Studio.Pour installer le plugin, cliquez surdans votre EDI et cherchez « YouTrack Integration ». Pour configurer l’intégration, vous aurez besoin de votre adresse YouTrack et d’un jeton permanent.Vous devez avoir la version 2020.4.6808 ou ultérieure de YouTrack. Si une version antérieure du plugin est installée, vous devez donc passer à la dernière version.