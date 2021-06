Intégration avec GitLab CI/CD

Fonctionnalité Tickets Similaires dans YouTrack Lite

Mise en forme de texte enrichie pour YouTrack Classic

Nouvel éditeur d'images

Optimisation de l'administration

Outil d'audit relatif à l'abandon de l'ancienne API REST

JetBrains vient d'annoncer la sortie de YouTrack 2021.2, la deuxième mise à jour majeure de l'année pour son logiciel de gestion de projet et de suivi des incidents. Avec cette version, les équipes de développement logiciel peuvent maintenant mettre à jour les tickets YouTrack en fonction du résultat des jobs automatisés qui construisent et testent les logiciels avec GitLab CI/CD. Cette dernière mise à jour permet d'éviter les risques de doublons pour les tickets en identifiant les tickets similaires dans YouTrack Lite. Elle ajoute un éditeur d'images à YouTrack Lite et dote YouTrack Classic d'options de mise en forme de texte enrichie. JetBrains a également optimisé la section d'administration de l'application pour vous donner un accès rapide aux paramètres les plus souvent modifiés et a simplifié certains aspects de la gestion des autorisations.GitLab CI/CD fonctionne avec des pipelines et chaque pipeline est un ensemble de jobs. Lorsque vous validez vos modifications par commit, GitLab exécute les jobs du pipeline correspondant pour vérifier que les modifications de votre code fonctionnent comme prévu. Si le job du pipeline se termine correctement, GitLab indique à YouTrack d'actualiser ses tickets.Par exemple, les tickets résolus dans le cadre d'un ensemble de modifications peuvent être automatiquement indiqués comme effectués, l'intégration mettant à jour le champ personnalisé correspondant. Le champ contiendra également un lien vers le pipeline, pour vous permettre d'y accéder en un clic.L'intégration GitLab CI/CD est facile à configurer, car elle est conçue comme une extension des intégrations GitLab VCS existantes.Lorsque vous écrivez le résumé de votre ticket, YouTrack effectue une recherche des tickets comportant un texte similaire. Sur la page Nouveau Ticket, une section affiche les tickets qui présentent des similitudes avec celui que vous êtes en train de créer. Cela vous permet d'éviter de créer un ticket en doublon. De plus, vous pouvez ajouter des liens vers les tickets similaires sans quitter la page. Cette fonctionnalité était déjà disponible depuis longtemps dans YouTrack Classic et JetBrains l'a ajoutée à YouTrack Lite.YouTrack Classic propose maintenant des options de style de texte pour les tickets et les commentaires. L'éditeur de texte très pratique était déjà disponible pour les articles de la base de connaissances. Il l'est maintenant dans YouTrack Lite et dans YouTrack Classic. Ajoutez facilement des titres, formatez du texte, créez des listes et des tableaux, ajoutez des cases à cocher et intégrez des fichiers ; tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre communication professionnelle agréable et claire. Et si cela ne suffit pas, vous avez également la possibilité d'utiliser l'édition Markdown.Un graphique peut s'avérer très utile pour expliquer un concept difficile ou résoudre un problème. C'est pourquoi YouTrack Lite et YouTrack Classic incluent désormais un éditeur d'images. Cette fonctionnalité vous permet de modifier une image et d'y ajouter des commentaires. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle image jointe à un ticket, l'annoter avec des commentaires, recadrer une zone, dessiner par-dessus ou mettre en évidence ce qui vous semble le plus important. L'utilisation de l'éditeur d'images aide à améliorer la communication et la collaboration dans YouTrack.JetBrains a également optimisé la section administration de l'application pour vous donner un accès rapide aux paramètres les plus souvent modifiés et a simplifié le fonctionnement des autorisations. Les trois autorisations « Créer un rôle », « Mettre à jour le rôle » et « Supprimer le rôle » auparavant distinctes sont désormais regroupées dans une seule autorisation : « Gérer le rôle ».À partir de la prochaine version de YouTrack (2021.3), l'ancienne API REST sera abandonnée. Cet outil d'audit aidera vos administrateurs à vérifier si ce changement pourrait affecter votre instance YouTrack. Utilisez la sectiondu menupour identifier les applications et les services qui utilisent encore l'ancienne API REST pour votre YouTrack.