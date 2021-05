JetBrains Marketplace pour les créateurs de cours

Vérification intelligente de l’orthographe et de la grammaire avec le plugin Grazie

Autres améliorations notables

IntelliJ IDEA Edu et PyCharm Edu 2021.1

La version 2021.4 du plugin EduTools est disponible. Avec cette mise à jour, JetBrains inaugure notamment un nouveau référentiel de cours : JetBrains Marketplace. Cette version apporte également la vérification intelligente de la grammaire et de l’orthographe, des descriptions des tâches améliorées, des commandes d’exécution personnalisées supplémentaires pour les enseignants, de nouvelles fonctionnalités pour les étudiants de JetBrains Academy et les participants à Codeforces, ainsi que plusieurs autres améliorations et correctifs de bugs.Vous connaissez déjà peut-être JetBrains Marketplace, la boutique en ligne et référentiel de JetBrains pour les développeurs de plugins. On y trouve notamment le plugin EduTools.Désormais, elle propose également un référentiel de cours dans lequel les enseignants peuvent partager leurs connaissances et compétences. Les cours créés dans le plugin EduTools et les EDI éducatifs sont spécifiquement conçus pour fournir une expérience pratique dans les EDI de JetBrains, tout comme les plugins pour développeurs. Ils ont donc toute leur place dans la Marketplace.En ouvrant la boîte de dialogue Select Courses, vous trouverez un nouvel onglet, Marketplace, contenant les premiers cours créés par JetBrains :Pour partager un nouveau cours que vous avez créé avec vos étudiants, deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez le partager en privé via un fichier d’archive ou publiquement sur JetBrains Marketplace :Veuillez noter que vous devez d’abord créer un compte et vous connecter à la Marketplace. L’approbation de votre cours et son ajout dans la liste peuvent prendre quelques jours.Une fois mis en ligne et approuvé, votre cours sera disponible dans la boîte de dialogue Select Course. Il sera également disponible sur le site web de la Marketplace, où vos étudiants pourront trouver plus d’informations le concernant. Voici un exemple avec la page du cours Kotlin Koans :En tant qu’auteur, vous pouvez modifier toutes les informations de votre page de cours et suivre les statistiques sur les téléchargements du cours que vous proposez.Auparavant, tous les cours créés dans le plugin EduTools et les EDI éducatifs pouvaient être partagés publiquement sur la plateforme de cours en ligne Stepik. Vous pouvez retrouver tous ces cours dans l’onglet Stepik de la boîte de dialogue Select Course :Si votre cours figure dans la liste, vous pouvez le mettre à jour sur Stepik à tout moment, comme vous le faisiez avec les versions précédentes du plugin EduTools :Stepik est une plateforme cloud conçue pour une multitude d’activités d’apprentissage en ligne, qu’il s’agisse de cours privés accessibles uniquement sur invitation ou de formations en ligne accessibles à tous comme les MOOC. L’intégration avec le plugin EduTools et les EDI éducatifs fait partie de l’expérience utilisateur offerte par Stepik. Pour autant, l’objectif principal de cette plateforme n’est évidemment pas de donner accès aux formations dans les EDI de JetBrains. Aussi, si vous n’utilisez que la fonctionnalité de partage de Stepik et que vos étudiants suivent vos cours uniquement dans l’EDI, il peut être intéressant pour vous de déplacer vos cours vers JetBrains Marketplace. Pour le moment, les étudiants ne peuvent pas envoyer leurs travaux via la Marketplace. JetBrains travaille actuellement à l’optimisation de Marketplace pour les cours créés dans ses EDI, afin d’en améliorer les performances et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour les enseignants souhaitant partager leurs cours.JetBrains Marketplace fonctionne comme une solution de licence logicielle clé en main pour les développeurs de plugins et fournit une solution de facturation et de vente pour les fournisseurs de plugins. JetBrains peut aider les enseignants non seulement à partager leurs ressources pédagogiques, mais aussi à les commercialiser.Si la vente des cours que vous créez avec le plugin EduTools ou les EDI éducatifs vous intéresse ou si vous avez des questions ou des idées à partager, vous pouvez contacter JetBrains par e-mail à l’adresse education@jetbrains.com À propos de plugins, le plugin Grazie est désormais fourni avec les EDI de JetBrains. Ce plugin est particulièrement utile pour les personnes écrivant beaucoup de texte dans l’EDI, comme les enseignants. Grazie fonctionne pour plus de 15 langues et reconnaît les constructions en langage naturel dans des langages de programmation et de balisage que vous utilisez dans vos commentaires, commits, messages et plus.Il met en évidence et explique les erreurs de grammaire, d’orthographe et de style, et propose des correctifs rapides lorsque c’est possible :Si vous préférez utiliser le format Markdown pour vos descriptions de tâches et conseils d’utilisation, voici une astuce pour vous. Ajouter une ligne vide avant et après le conseil d’utilisation concerné ; vous pouvez utiliser Markdown pour cela.Lors de la précédente mise à jour du plugin, JetBrains a implémenté des commandes personnalisées pour le bouton Run dans les tâches théoriques. Désormais, les commandes personnalisées sont également prises en charge pour les leçons orientées projets.La première fois que vous ouvrez un projet JetBrains Academy dans l’EDI, il est enregistré localement sur votre machine. Même si vous êtes déjà passé à un autre projet, vous pouvez avoir besoin de revenir en arrière et de rouvrir l’un de vos projets précédents à partir de votre stockage local. L’onglet JetBrains Academy de la boîte de dialogue Select Course répertorie maintenant l’ensemble de vos projets enregistrés.Lorsque vous utilisez un EDI pour résoudre un problème d’un concours Codeforces, vous devez retourner dans le navigateur pour envoyer votre solution. Bonne nouvelle : vous n’avez plus besoin de choisir un problème dans la liste déroulante, il est maintenant automatiquement présélectionné.Pour installer le plugin EduTools ou le mettre à jour dans IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, Android Studio, CLion ou GoLand, allez dans Settings (ou Preferences pour macOS) | Plugins.JetBrains a publié les versions 2021.1 de PyCharm Edu et IntelliJ IDEA Edu, qui comprennent les derniers correctifs pour PyСharm et IntelliJ IDEA et les dernières mises à jour des plugins. Téléchargez les builds sur le site web de JetBrains ou utilisez l’application Toolbox App. Vous pouvez également utiliser un snap package sur Ubuntu.