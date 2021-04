Swift Package Manager

Performances

Plugin Kotlin/Native

Swift sous Windows dans CLion

Projets de confiance

Contrôle de version

Autres améliorations

JetBrains vient d'annoncer la sortie de la première mise à jour majeure de l'année pour AppCode, son EDI destiné aux plateformes Apple telles que macOS, iOS, watchOS et tvOS, et supportant la programmation en C, C++, Objective-C et Swift. AppCode 2021.1 vient avec la prise en charge des projets SPM (Swift Package Manager) indépendants, des améliorations de performance, la résolution croisée pour le plugin Kotlin/Native, le concept de projet de confiance, des améliorations du VCS, et plus encore.La prise en charge tant attendue des projets purement SPM est arrivée, comme dans CLion.AppCode résout désormais toutes les entités Objective-C dans les paquets Swift. Les paquets SPM locaux sont maintenant traités correctement.JetBrains a réduit le temps nécessaire à l'ouverture de gros projets une fois que l'indexation initiale et la mise en cache sont terminées.La résolution croisée d'Objective-C/Swift vers Kotlin fonctionne désormais automatiquement, il n'y a donc pas besoin de générer à nouveau le projet.Le plugin Swift pour CLion fonctionne désormais avec la chaîne d'outils Swift sous Windows.Les équipes AppCode et CLion ont une longue histoire de collaboration. Par exemple, la prise en charge de C++ a d'abord été implémentée dans AppCode et a ensuite été réutilisée lorsque JetBrains a créé CLion. Les deux équipes travaillent en étroite collaboration sur différentes fonctionnalités d'EDI, et Swift n'a pas fait exception.En décembre 2015, JetBrains a estimé que le meilleur EDI pour l'utilisation multiplateforme de Swift était CLion car il était déjà disponible sur différents systèmes d'exploitation. L'entreprise a donc créé la première version du plugin Swift pour permettre d'écrire des applications Swift sous Linux. La fonctionnalité de ce plugin équivaut essentiellement à la prise en charge de Swift depuis AppCode.Au départ, le plugin fonctionnait avec le modèle de projet CMake, mais en 2018, JetBrains a implémenté la prise en charge du modèle de projet Swift Package Manager, qui a été réutilisé plus tard dans AppCode. Et enfin, le plugin Swift pour CLion est désormais disponible sur Windows.JetBrains a ajouté à AppCode le concept de "projets de confiance" pour atténuer les risques associés à l'ouverture de projets provenant de sources inconnues et non fiables. En effet, de nombreux systèmes de build modernes, y compris SPM, reposent sur l'exécution de code pour créer le modèle de projet dont l'EDI a besoin pour comprendre la structure du projet et ses dépendances. Dans SPM, le script de build lui-même est un code écrit en Swift. De nombreux projets Xcode incluent également des dépendances SPM.Outre les problèmes inhérents à la conception de la structure du projet, certaines fonctionnalités d'AppCode (par exemple, les tâches de démarrage) introduisent des possibilités d'exécution de code supplémentaires activées en partageant un projet avec son répertoire. Ainsi, le simple fait d'ouvrir un projet dans l'EDI pourrait conduire à l'exécution de code à partir des scripts de build du projet. Si un acteur malveillant crée le projet, cela peut représenter un risque de sécurité important.JetBrains a donc lancé le concept de projets de confiance pour atténuer ces risques. Lorsque vous ouvrez un projet, AppCode n'exécute aucun code à partir de celui-ci et vérifie s'il est approuvé ou dans un emplacement approuvé. Si le projet n'est actuellement pas approuvé, l'EDI vous demandera de choisir de l'ouvrir en mode sans échec ou en mode de confiance totale. Si vous ouvrez un projet en mode sans échec, l'EDI désactivera toute exécution potentielle de code à l'ouverture.AppCode peut inspecter votre code pour contrôler l'absence de bugs avant que vous effectuiez un commit. Choisissez un profil d'inspection du code avant de valider les modifications dans le VCS. Cliquez sur l'icône engrenage pour afficher les options de commit, cochez la case, cliquez sur, puis sélectionnez le profil souhaité.Vous pouvez créer un modèle de message de commit personnalisé dans Git. AppCode affichera alors ce texte comme message initial de commit.Une nouvelle actionvous permet de copier vos modifications dans Shelf tout en les conservant dans les modifications locales.Avec les nouveaux paramètres de typographie, vous pouvez configurer précisément le poids de votre style de police principale et de police grasse dansLorsque plusieurs onglets qui divisent l’éditeur verticalement sont ouverts, vous pouvez double-cliquer sur l’un d’entre eux afin d'agrandir la fenêtre de l’éditeur pour cet onglet spécifique. Pour ramener la fenêtre à sa taille initiale, il suffit de double-cliquer à nouveau sur celle-ci.