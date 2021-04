Migration de JUnit4 vers JUnit5

JetBrains propose un tout nouveau guide IntelliJ IDEA pour aider les utilisateurs à faire une utilisation optimale de l'EDI, quel que soit leur niveau d'expérience. Depuis plusieurs mois, l'entreprise collecte et compile une sélection de conseils et astuces, ainsi que des screencasts de ses vidéos YouTube afin d’en faire des tutoriels pour ce guide.Le Guide IntelliJ IDEA contient déjà plus de 50 conseils et astuces et plusieurs tutoriels, organisés par technologie et thème. JetBrains prévoit d’y ajouter beaucoup plus de contenu au cours des prochains mois et vous invite à contacter ses Java Advocates pour leur dire ce que vous aimeriez y trouver. JetBrains y a également glissé quelques astuces pour Kotlin.Le Guide étant conçu pour la communauté, JetBrains a l’intention d’en faire un projet open source. Il est disponible sur GitHub, avec un format de contribution basé sur Markdown. JetBrains propose également des guides pour d’autres produits, dont certains sont déjà déployés et d’autres en cours de déploiement. Le Guide IntelliJ IDEA vient compléter sa chaîne YouTube, son blog et son compte Twitter.Voici une sélection de contenus que vous pouvez trouver dès maintenant dans le Guide IntelliJ IDEA :S'il y a des points en particulier sur lesquels vous voudriez avoir plus de conseils, si vous recherchez des tutoriels spécifiques ou pensez à des astuces que tout le monde devrait connaître, ou encore si vous souhaitez contribuer au Guide IntelliJ IDEA, faites-le savoir à JetBrains.