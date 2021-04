Des outils pratiques pour vous accompagner

JetBrains Academy est une plateforme d'apprentissage par projets proposée par l'éditeur éponyme. JetBrains propose à l'étudiant de se forger en programmation grâce à une approche holistique : étudiez la théorie et mettez-la immédiatement en pratique en créant des applications fonctionnelles.L'étudiant a la possibilité de se former en Java, Python et d'autres langages de programmation dans un environnement orienté projet et intégré aux EDI de JetBrains.L'étudiant peut sélectionner le parcours de formation qu'il souhaite suivre et JetBrains l'accompagnera tout le long de son cursus. L'image ci-dessous donne une illustrationSe lancer est toujours un défi. Toutefois, une approche pragmatique de l'apprentissage permet de réduire les difficultés. Avec un apprentissage orienté projet, vous étudiez la théorie de la programmation puis appliquez vos connaissances en créant des applications concrètes et fonctionnelles, étape par étape.Votre plan d’études contient toutes les activités dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif d’apprentissage. Élaboré en fonction de votre niveau de compétences, il vous aide à garder le cap et rester concentré·e sur vos objectifs. Le plan d’étude est divisé en plusieurs étapes de complexité croissante, ce qui vous permet d'accroître progressivement votre champ de connaissances sans vous laisser déborder.La JetBrains Academy organise votre parcours d’apprentissage avec soin. Pour chaque étape, les sujets correspondent à votre niveau de compétence et à la phase d'avancement de votre projet.C'est en pratiquant que l'on s'améliore. Renforcez vos nouvelles connaissances en les appliquant concrètement. Avec un accompagnement étape par étape, vous allez pouvoir créer des applications entièrement fonctionnelles, telles qu'un chatbot, un programme de cryptage de fichier ou une plateforme de partage de code, et acquérir une expérience de développement.Votre code est testé dès que vous le validez. Si jamais vous vous retrouvez bloqué·e avec votre code, vous ne serez jamais seul·e ! Toute une communauté d'utilisateurs est là pour vous aider et partager son expérience avec vous.En tant que développeur, votre portfolio GitHub est votre meilleur CV. Réalisez des projets pour renforcer votre profil et partager vos résultats avec une communauté de plus de 50 millions de développeurs.Les EDI de JetBrains optimiseront votre processus d’apprentissage en vous fournissant une assistance au codage intelligente, avec notamment l’analyse du code, les refactorisations et la saisie semi-automatique. Ils vous permettent également d’acquérir de l’expérience avec des outils de développement professionnels tout en apprenant à programmer.La carte des connaissances vous offre une vue globale sur l'ensemble du contenu d'apprentissage et les interconnexions entre toutes les rubriques. Le suivi de vos progrès vous aidera à mieux visualiser ce que vous avez accompli et ce qu'il vous reste à apprendre pour compléter vos connaissances.