JetBrains lance la version publique de Code With Me, son nouveau service pour la programmation et le développement collaboratifs à distance :

Le forfait Community est gratuit et constitue un excellent choix pour bénéficier d’une expérience de codage collaboratif et tester les fonctionnalités de Code With Me. Le forfait Community vous permet de créer un nombre illimité de sessions d’une durée de 30 minutes et d’inviter un maximum de 3 personnes. Vous avez besoin de plus de temps ? Il vous suffit de créer une nouvelle session et de partager le nouveau lien avec vos invité•es. Vous pouvez aussi envisager de passer à la formule Premium ! Le forfait Premium est idéal pour les équipes de taille plus importante et pour celles qui ont besoin de plus de temps. Avec un abonnement Premium, vous pouvez créer un nombre illimité de sessions partagées, sans limite de temps par session. Il vous permet également d’inviter jusqu’à 50 personnes. Cet abonnement est proposé avec un cycle de facturation annuel ou mensuel. Le forfait Premium est disponible à partir de 5,00 $ par mois.



Offre spéciale : compte tenu du besoin croissant d’outils collaboratifs pour le développement et la programmation à distance, nous avons décidé d’offrir un accès à Code With Me aux utilisateurs de notre communauté.



Les types d’utilisateurs suivants peuvent donc bénéficier gratuitement d’un abonnement Premium à Code With Me :

Les personnes ayant un abonnement payant actif à IntelliJ IDEA Ultimate, PhpStorm, GoLand, AppCode, PyCharm Professional, CLion, RubyMine ou WebStorm.

Les détenteurs de licences Pack All Products.

Les détenteurs de licences de Produits Educatifs.

Les détenteurs de licences Open Source.

Les utilisateurs disposant de licences Developer Recognition. Le forfait Enterprise convient aux entreprises et aux particuliers à la recherche d’un haut niveau de sécurité. Avec cet abonnement, les entreprises bénéficient d’un accès exclusif à la solution Code With Me sur site. Ils peuvent accueillir jusqu’à 100 invités et lancer plusieurs sessions de collaboration simultanées, en fonction du nombre de licences actives. L’abonnement est proposé à partir de 10 licences. Une licence d’utilisation annuelle coûte 400,00 $. Pour voir toutes les fonctionnalités en action et les tester, vous pouvez demander un essai gratuit de 30 jours.

Développer l’accessibilité et intégrer Code With Me dans AppCode.

Fournir la prise en charge des IDE Rider et DataGrip.

Rendre Code With Me compatible avec Android studio. Si vous avez une fonctionnalité spécifique en tête, n’hésitez pas à nous en parler !

Ajouter la prise en charge pour IntelliJ IDEA EDU et PyCharm EDU.

Inaugurer Remote Development, une solution qui permet d’exécuter un environnement de développement riche en fonctionnalités sur un serveur distant. Cette approche évite de conserver le code source sur l’ordinateur portable d’un développeur et permet de bénéficier de la puissance illimitée des serveurs pour les calculs de l’IDE. Dans le même temps, nous continuerons à travailler pour « fluidifier et améliorer » encore la solution. Restez à l’écoute des prochaines mises à jour de Code With Me !

JetBrains lance la version publique de Code With Me, son nouveau service pour la programmation et le développement collaboratifs à distance :« Notre équipe a reçu de nombreux commentaires positifs et constructifs de la part des premiers utilisateurs qui l’ont essayé dans le cadre du programme d’accès anticipé et nous tenons à les remercier pour leur soutien et leurs suggestions. Nous avons été heureux d’apprendre que Code With Me a aidé de nombreuses équipes à surmonter les difficultés dues au passage au télétravail pendant la pandémie. Nous avons donc voulu offrir à nos utilisateurs un accès plus simple à la fonctionnalité Code With Me, en l’intégrant dans plusieurs de nos IDE basés sur IntelliJ. Ainsi, les derniers builds 2021.1 d’IntelliJ IDEA (Community et Ultimate), WebStorm, PyCharm (Community et Professional), PhpStorm, CLion, GoLand et RubyMine intègrent Code With Me. Avec AppCode, Code With Me est disponible via un plugin que vous pouvez télécharger sur la Marketplace ».Code With Me connecte les équipes dispersées au sein d’un environnement de collaboration riche en fonctionnalités et favorise leur productivité. Les fonctionnalités essentielles des EDI JetBrains, telles que l’analyse intelligente du code, la navigation dans le code et les tests unitaires à distance, sont à la disposition des participants lors des sessions de travail collaboratif. Les collaborateurs peuvent éditer du code, déboguer, suivre les modifications ensemble et en temps réel et suivre le travail des uns et des autres dans le projet partagé. Les appels audio et vidéo intégrés, ainsi que la messagerie instantanée, permettent aux développeurs de discuter de certains points, de partager des connaissances et de coopérer plus efficacement.L’activation de Code With Me ne prend que quelques instants : indiquez les autorisations pour vos invité•es et envoyez-leur un lien. Ils n’ont même pas besoin d’utiliser eux-mêmes un IDE, il leur suffit de cliquer sur le lien pour pour participer à la session. Code With Me dispose de paramètres de sécurité qui permettent à l’hôte de contrôler les niveaux d’accès aux données du projet. Personne ne peut rejoindre une session partagée sans l’accord de l’hôte. Code With Me communique via un protocole distribué open-source créé par JetBrains et utilise TLS 1.3 pour le cryptage de bout en bout. Pour les entreprises qui ne veulent pas que leur trafic sorte du réseau de leur organisation, Code With Me propose une version sur site. Le service collaboratif peut être installé et fonctionner en toute sécurité sur un réseau privé. Vous souhaitez essayer Code With Me on-premises ? Faites un demande pour essai gratuit de 30 jours ici. Regardez cette vidéo pour découvrir les principales fonctionnalités de Code With Me en action :À l’occasion de son lancement public officiel, Code With Me propose trois types de licences. Veuillez noter que seuls les hôtes doivent avoir un abonnement. Les invité•es n’ont pas besoin d’une licence pour rejoindre une session partagée.Examinons les avantages de chaque forfait :La sortie publique est une étape importante pour toute l’équipe de Code With Me, mais l'éditeur a encore bien d’autres projets. Voici ce qu'il prépare pour la suite :