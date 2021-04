Ruby

Prise en charge de Cucumber 5.2.

JetBrains a considérablement amélioré le travail avec Docker. Ces améliorations comprennent notamment une nouvelle interface utilisateur pour la boîte de dialogue Run/Debug Configuration, la possibilité d'annuler les exécutions de Docker, la saisie semi-automatique pour les noms d'images et la prise en charge de BuildKit.

Swagger prend désormais en charge les spécifications comportant des références de fichiers externes ($ref). De plus, la vue Structure des fichiers de spécification de l'interface utilisateur de Swagger comporte maintenant davantage de nœuds, notamment Security, Callbacks, et Examples.

JetBrains a ajouté une fonctionnalité essentielle pour travailler avec MongoDB : à compter de cette version, vous pouvez modifier les données dans les collections MongoDB. Un aperçu de la déclaration est également disponible.

Vous pouvez maintenant désactiver les inspections pour JavaScript et TypeScript pour certains fichiers.

Vous pouvez maintenant ajouter des commentaires après l'annotation #noinspection. Vous pouvez par exemple laisser un commentaire pour expliquer pourquoi la suppression a été placée ici.

JetBrains a ajouté une nouvelle action Save to Shelf qui copie vos modifications dans Shelf tout en les conservant dans les modifications locales.

La saisie semi-automatique des noms de symboles en JavaScript au tout début d'un fichier .js tient maintenant compte du nom de fichier.

Pour améliorer la lisibilité des commentaires JSDoc, vous pouvez configurer des couleurs personnalisées pour les éléments JSDoc.

RubyMine prend désormais correctement en charge les modules CSS utilisés dans les fichiers .vue. L'EDI résoudra correctement les propriétés $style et fournira des fonctionnalités basiques de saisie semi-automatique du code, de navigation et de refactorisation.

Vous avez maintenant la possibilité de définir des paramètres SSL dans le client HTTP.

JetBrains a ajouté une nouvelle inspection qui met en évidence les occurrences du protocole http:// dans les chaînes de caractères et fournit un correctif rapide pour les changer en https://.

Vous pouvez désormais configurer la portée d'ESLint, en sélectionnant les types de fichiers pour lesquels l'utiliser.

L'éditeur poursuit son objectif de rendre ses EDI plus accessibles pour tous. Dans cette version, il a ajouté davantage d'étiquettes aux éléments de l’interface utilisateur sur l’écran de bienvenue, dans la vue Project Structure et dans le VCS log. Ces éléments, ainsi que les icônes de la gouttière, peuvent désormais être lus correctement par un lecteur d'écran.

Si vous utilisez le mode hypercontrasté sur Windows, votre EDI se synchronisera avec le système d'exploitation et appliquera par défaut le thème hypercontrasté dès le premier lancement.

Les utilisateurs de Windows peuvent désormais ouvrir leurs projets récents en faisant un clic droit sur l'icône RubyMine dans la barre des tâches ou dans le menu Démarrer.

De plus, l'EDI détecte automatiquement la sensibilité à la casse par répertoire. Vous n'avez donc plus à configurer ce paramètre manuellement.

L'EDI affiche dorénavant les infobulles les unes après les autres pour empêcher leur chevauchement.