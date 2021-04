Prise en charge de Docker

Prise en charge de C#

fusionner les vérifications de valeurs null avec les autres vérifications dans un seule vérification de pattern ;

réécrire les contrôles des expressions conditional?.Access dans la reconnaissance de schémas imbriquée ;

dans la reconnaissance de schémas imbriquée ; réduire l'imbrication d'instructions if en fusionnant les vérifications ;

en fusionnant les vérifications ; et enfin, fusionner les patterns dans un simple pattern de déconstruction var (a,b) en les développant dans un formulaire complet.

Les refactorisations Extract interface et Extract superclass fonctionnent maintenant avec les déclarations d'enregistrements, tout comme File Layout et les fonctionnalités liées à la documentation XML.





et fonctionnent maintenant avec les déclarations d'enregistrements, tout comme et les fonctionnalités liées à la documentation XML. JetBrains a ajouté plusieurs nouvelles inspections et actions. Redundant explicit property declaration pour les propriétés dans les déclarations d'enregistrements peut être utile lors de la migration du code pour utiliser des enregistrements avec des paramètres positionnels et des déclarations de propriétés implicites. Un correctif rapide correspondant, Remove explicit property , est inclus.





pour les propriétés dans les déclarations d'enregistrements peut être utile lors de la migration du code pour utiliser des enregistrements avec des paramètres positionnels et des déclarations de propriétés implicites. Un correctif rapide correspondant, , est inclus. Il y a aussi de quoi garder les choses en ordre : l'inspection Redundant 'record' type declaration body et le correctif rapide correspondant remplaceront le corps vide de la déclaration de type d'enregistrement par un point-virgule.





et le correctif rapide correspondant remplaceront le corps vide de la déclaration de type d'enregistrement par un point-virgule. Si vous décidez de convertir un enregistrement en classe, l'action To class se chargera des paramètres positionnels et du constructeur primaire. Il y a une action To record qui fonctionne aussi dans le sens inverse.





se chargera des paramètres positionnels et du constructeur primaire. Il y a une action qui fonctionne aussi dans le sens inverse. Pensez à utiliser l'action contextuelle To explicit constructor lorsque vous devez réécrire des paramètres positionnels et un constructeur primaire en propriétés ordinaires, constructeur et méthode Deconstruct() explicite.





lorsque vous devez réécrire des paramètres positionnels et un constructeur primaire en propriétés ordinaires, constructeur et méthode explicite. Find usages recherche désormais les utilisations du constructeur primaire d'un enregistrement et les utilisations d'une méthode Deconstruct() implicite.

Développement web

des inspections pour vérifier les erreurs de syntaxe HTTP ;

des inspections et des correctifs rapides pour vérifier/corriger les problèmes de paramètres de routes ;

des inspections pour les contraintes de route.

Débogueur

JetBrains a ajouté une option pour afficher les données brutes d'un objet si sa représentation a été modifiée avec un attribut DebuggerBrowsable ;

; une option permettant de montrer tous les membres générés par le compilateur pendant le débogage est également proposée ;

le contenu des processus de débogage à distance s'affiche désormais correctement sous macOS ;

JetBrains a ajouté la prise en charge de l'évaluation des propriétés automatiques lorsque cette évaluation est impossible (par exemple, si le code est optimisé ou un thread n'est pas à un point sûr du ramasse-miettes).

Développement de jeux

Contrôle de version

La vue requête pull dispose désormais d'une liste déroulante avec tous les référentiels disponibles pour le projet en cours.





La création de requêtes pull est maintenant plus simple : il suffit de cliquer sur l'icône « + » ou d'aller dans Git | GitHub | Create Pull Request . L'EDI ouvre un formulaire vous invitant à indiquer les détails de la requête dans la vue Pull Requests.





. L'EDI ouvre un formulaire vous invitant à indiquer les détails de la requête dans la vue Pull Requests. Dans l'onglet Info, vous pouvez sélectionner le référentiel principal et sa branche, saisir un titre et une description de requête pull, désigner des réviseurs et des responsables et ajouter des libellés descriptifs.





La version 2021.1 prend en charge les modèles de requêtes pull. Vous pouvez ajouter le fichier pull_request_template.md avec la description de la requête à votre projet et chaque fois que vous créerez une requête, cette description apparaîtra dans celle-ci.

Interface/Expérience utilisateur

Éditeur

Aperçu XAML

Styles de code

vous pouvez maintenant choisir de mettre un espace avant et dans les parenthèses de la cible new() ;

; vous pouvez spécifier le retour à la ligne avant l'opérateur d'affectation ;

vous pouvez ajouter un retrait négatif aux déclarations d'étiquettes.

JetBrains a amélioré la façon dont Rider lit les paramètres des règles de nommage à partir d'EditorConfig et celle dont il écrit les règles de nommage définies par l'utilisateur dans EditorConfig ;

si les règles de nommage sont redéfinies dans EditorConfig, Rider affiche une notification sur la page des paramètres de nommage ;

JetBrains a ajouté la prise en charge de l'option csharp_indent_case_contents_when_block dans EditorConfig.

Prise en charge de F#

Intégration de Space

Prise en charge des bases de données

Autres mises à jour

JetBrains vient d'annoncer la sortie de la première mise à jour majeure annuelle de Rider, son EDI .NET multiplateforme. Rider 2021.1 rend l'ajout de la prise en charge de Docker à un projet beaucoup plus facile. Il vous permet de vous rattacher à un processus .NET dès l'écran d'accueil et d'intervenir dans le processus de débogage via les conseils du débogueur. Pour les développeurs ASP.NET, JetBrains avons ajouté le scaffolding, notamment Identity et « CRUD » d'Entity Framework, et l'analyse des modèles de route. La prise en charge de C# a fait l'objet d'une mise à jour majeure, cette fois-ci principalement en ce qui concerne les schémas et les enregistrements. Rider 2021.1 vient avec bien d'autres nouveautés et améliorations que nous allons présenter dans la suite.L'ajout de la prise en charge de Docker à un projet dans Rider est désormais plus facile : vous pouvez générer le Dockerfile lors de la création d'un nouveau projet. Sélectionnez simplementdans la boîte de dialoguesi vous choisissez ASP.NET Core Web Application, Worker Service ou Console Application.Si vous voulez ajouter un Dockerfile à un projet existant, utilisezdans le menu contextuel d'un projet dans la fenêtre d'outils Solution Explorer.Rider peut maintenant exécuter directement les Dockerfiles générés par Visual Studio. Vous n'avez aucune action à effectuer dans le Dockerfile pour le rendre compatible avec Rider.L'inspectionpeut maintenant traiter beaucoup plus de schémas de code. Vous pouvez :JetBrains a amélioré la prise en charge des enregistrements C# 9.0.JetBrains introduit une nouvelle inspection :. Parfois, vous vous retrouvez à utiliser la même valeur à maintes reprises sous différents noms dans votre programme. Il est possible de rendre ce genre de code plus transparent, et Rider peut vous y aider. Il peut même vous aider à trouver des bugs si la variable temporaire était censée être initialisée par une autre valeur ou mutée plus tard dans le code.Les tuples nommés sont présents depuis C# 7, mais le renommage des composants restait une opération manuelle. Désormais, vous pouvez faire appel à la refactorisation.Les patterns logiquespeuvent vous aider à rendre vos vérifications de types beaucoup plus faciles à lire. Rider permet d'abandonner la syntaxeau profit d'un schéma. En ce qui concerne la prise en charge de C# 10.0, JetBrains a appris à Rider à travailler avec la fonctionnalité d'interpolation constante des chaînes.Notons encore que Rider suggère désormais d'utiliser l'opérateur de plage au lieu deet, si cela simplifie le code. L'inspectionest désormais supprimée dans les fichiers contenant du code de niveau supérieur. Et une autre nouvelle inspection vérifie si une propriété automatique peut être remplacée par une propriété calculée, avec un correctif rapide pour effectuer le remplacement.Il y a de bonnes nouvelles pour les développeurs qui travaillent avec ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, ou Razor Pages. JetBrains a ajouté un mécanisme de génération de modèles pour les projets ASP.NET Core. Rider prend en charge la génération de modèles pour Areas, Controllers, Razor Pages, Views, and Identity, y compris la génération de code source standard pour toutes les opérations CRUD pour utiliser Entity Framework. Cette fonctionnalité est disponible sous Windows, Linux et macOS.Les modèles de route sont largement utilisés dans les applications MVC pour configurer la manière dont les requêtes HTTP sont associées aux points de terminaison exécutables de l'application. Dans la version 2021.1, Rider introduit la prise en charge des modèles de route. L'EDI fournit maintenant la saisie semi-automatique du code, la navigation structurelle, des inspections et des correctifs rapides. Cela comprend :La possibilité de supprimer des fichiers dans le dossier avant publication est maintenant disponible. Cela peut vous éviter de vous retrouver avec des données obsolètes, par exemple lorsque vous déplacez des fichiers. Veuillez noter que si cette option est activée, Rider nettoiera complètement l'emplacement cible.La documentation MDN est maintenant intégrée à Rider. Cela permettra d'éviter les problèmes de connectivité avec le site web de MDN et d'accélérer l'affichage de la documentation intégrée à l'éditeur dans vos fichiers HTML, CSS et JavaScript. La documentation intégrée à l'éditeur sera également plus complète. Par exemple, des détails sur les versions des navigateurs prises en charge pour les API JavaScript seront disponibles).Il est maintenant plus facile d'inspecter votre code CSS avec Stylelint. Vous pouvez désormais corriger les problèmes avec ce linter populaire en quelques clics. Survolez un problème dans votre fichier ou placez le curseur dessus et appuyez sur Alt+Entrée, puis sélectionnezPar ailleurs, vous pouvez spécifier un chemin d'accès au fichier de configuration dansLorsque vous travaillez avec des feuilles de style, vous pouvez désormais vérifier la spécificité de vos sélecteurs, en passant simplement la souris sur un sélecteur que vous souhaitez étudier. Vous pouvez également cliquer sur un sélecteur et appuyer sur F1/Ctrl+Q pour voir ces informations dans la fenêtre contextuelle Documentation.JetBrains a ajouté un nouvel aperçu intégré au navigateur qui vous permet de prévisualiser rapidement des fichiers HTML. Pour ouvrir l'aperçu, cliquez sur l'icône avec le logo Rider du widget dans le coin supérieur droit de l'éditeur.Vous pouvez désormais vous connecter à un processus .NET directement depuis l'écran d'accueil. Pas besoin d'ouvrir une solution avec le code source au préalable. Sélectionnez l'ongletsur l'écran d'accueil, choisissez le processus .NET dont vous avez besoin dans la liste et Rider commencera à le déboguer.Rider dispose désormais de conseils interactifs pour le débogueur. Les conseils de l'éditeur vous montrent non seulement ce qui se passe, mais vous permettent également d'intervenir dans le processus de débogage et d'interagir avec le débogueur grâce aux conseils de débogage. Cliquez sur le conseil et sélectionnezpour entrer en mode interactif. Vous pouvez saisir des données brutes ou utiliser d'autres valeurs à l'aide de la saisie automatique. Des raccourcis sont également disponibles. Vous pouvez activer les conseils du débogueur avec le paramètredansRider 2021.1 s'appuie sur plusieurs des fonctionnalités innovantes que Rider fournissait déjà pour Unity afin de vous donner plus d'informations utiles pour vos projets Unity. Où Unity utilise-t-il votre code dans les ressources ? Quels sont les chemins de code essentiels aux performances appelés par Update à chaque image ? Comment pouvez-vous mieux déboguer, tester et assurer la couverture de votre code ?Rider peut vous indiquer où Unity utilise votre code dans les scènes, les ressources et les prefabs, en mettant en évidence les utilisations directement dans l'éditeur Unity. Rider 2021.1 étend cette prise charge aux ressources d'animation et affiche l'utilisation de propriétés et de méthodes en tant que callbacks d'animation.Rider fournit la saisie semi-automatique du code et la validation pour les magic strings de Unity. Il prend déjà en charge les balises, les noms de couche, les scènes et les coroutines, et Rider 2021.1 ajoute la prise en charge des valeurs d'état d'animation.Les versions précédentes de Rider mettaient en évidence les méthodes dont les performances étaient critiques, qui étaient fréquemment appelées, ou compilées avec Burst, mais la raison n'était pas toujours évidente. Rider 2021.1 ajoute des éléments de menu pour afficher toutes les méthodes appelées dans le chemin réactif jusqu'à une méthode Update, ou retracer les appels sortants pour finalement atteindre une API Unity coûteuse connue. Pour les méthodes compilées par Burst, Rider vous montrera le chemin à travers toutes les méthodes appelées jusqu'au début du contexte Burst.Rider fournit déjà une prise en charge étendue du débogage pour les projets Unity, en vous montrant l'objet Active Scene, ainsi qu'en ajoutant des objets et composants de jeu enfants à la vue du débogueur. Rider 2021.1 aide également à déboguer les instances. Les champs non pertinents sont masqués par défaut, seules les valeurs pertinentes pour le type de propriété sont affichées. Vous pouvez facilement voir les propriétés enfants et toutes les données sérialisées.Rider a étendu sa prise en charge des tests unitaires Unity pour inclure la couverture de code des tests du mode Play. Vous pouvez découvrir, exécuter, déboguer et afficher la couverture de code des tests Unity en mode édition et en mode play, sans quitter l'éditeur de code.Cette version apporte aussi beaucoup d'autres modifications et corrections, notamment une meilleure gestion des fichiers meta, une amélioration des performances lors de l'ajout d'entrées de journal dans la fenêtre d'outils Unity et un meilleur regroupement des modèles de fichiers liés à Unity.Le plugin Godot Support for Rider a également été mis à jour. Il prend désormais en charge l'exécution de tests unitaires NUnit directement dans le processus de jeu afin de s'assurer que tout fonctionne comme prévu. En suivant certaines instructions, vous pouvez commencer à utiliser cette fonctionnalité dans votre jeu dès aujourd'hui.Rider for Unreal Engine est encore au stade de preview publique et sa publication aura lieu plus tard en 2021. Vous pouvez tester la version preview gratuitement jusqu'à la sortie officielle.Le Cast d'Unreal Engine pour le casting dynamique à type sécurisé est maintenant disponible en tant que modèle postfix dans la saisie semi-automatique. Rider prend également en charge une autre macro de réflexion spécifique à Unreal Engine : RIGVM_METHOD.JetBrains a introduit une prise en charge initiale pour Unreal Engine 5 avec des correctifs intuitifs basés sur les retours reçus de l'équipe d'Epic Games. Du côté de C++, l'entreprise a ajoutéet, ainsi que la prise en charge de Google Test et de quelques autres frameworks de tests unitaires.Dans la version 2021.1, JetBrains a ajouté l'action, qui vous permet de copier vos modifications et de les mettre de côté tout en les conservant dans les modifications locales afin de pouvoir y revenir plus tard. Vous pouvez accéder à cette action via des raccourcis ou en tapant « Save to Shelf » dans la fenêtre contextuelleIl est maintenant possible de copier un fichier à partir d'une autre branche dans la boîte de dialogue. Pour ce faire, sélectionnez le fichier que vous souhaitez copier et cliquez sur la nouvelle icône en forme de flèche vers le bas située à côté deRider sauvegarde désormais l'état de Solution Explorer entre la fermeture et l'ouverture de l'EDI, y compris les nœuds ouverts. Vous n'avez plus à développer les nœuds manuellement chaque fois que vous rouvrez une solution ou que vous redémarrez l'EDI.Lorsque plusieurs onglets d'éditeur divisés verticalement sont ouverts, vous pouvez maintenant agrandir la fenêtre de l'éditeur pour chacun d'eux ; pour ce faire, il vous suffit de double-cliquer sur les onglets.JetBrains a retravaillé la boîte de dialogue de sélection des dossiers sous Windows. Maintenant, vous ne verrez que les dossiers que vous pouvez sélectionner.Vous pouvez désormais accéder à vos projets récents sous Windows en faisant un clic droit sur l'icône Rider dans la barre des tâches ou dans le menu Démarrer.La nouvelle interface de dialogues modaux de macOS Big Sur est désormais prise en charge.Le gestionnaire de boîte à outils pour le concepteur Windows Forms a fait l'objet d'une refonte complète. La partie gauche de la fenêtre affiche la liste de toutes les bibliothèques de contrôles, qu'il s'agisse de bibliothèques du système ou de bibliothèques tierces, regroupées par fournisseur de contrôles. Lorsque vous sélectionnez une bibliothèque dans la liste, vous pouvez sélectionner des contrôles spécifiques dans le volet central. Seuls ces derniers seront affichés dans la boîte à outils afin de garder la liste propre. Le volet de droite montre les métadonnées pour un contrôle sélectionné.Si vous avez beaucoup de contrôles dans une bibliothèque alors que n'avez besoin que d'un contrôle spécifique, ce n'est pas un problème. La nouvelle recherche dans le volet central réduit la liste des contrôles et met en évidence la sous-chaîne recherchée dans la liste des résultats. Enfin, il y a de nouveaux compteurs en bas qui indiquent combien de composants seront retirés ou ajoutés à la boîte à outils lors de la sauvegarde. Vous ne vous sentirez pas perdu avec ce qui sera fait après avoir cliqué sur le bouton Apply.La mise en évidence des éléments de syntaxe est disponible dans la fenêtre Quick Documentation pour fournir la même mise en évidence que celle que vous voyez dans l'éditeur de code. De plus, la documentation rapide d'un symbole s'affiche désormais au survol de la souris.Le choix d'une police qui vous convienne parfaitement pour de longues heures de codage est crucial. Les paramètres de typographie récemment ajoutés vous permettent de personnaliser le style de police. Dans la v2021.1, vous pouvez paramétrer le poids pour la police par défaut et la police grasse dansJetBrains a amélioré son outil d'aperçu XAML, un mécanisme de retour d'information essentiel pour les développeurs WPF et XAML.Rider place désormais l'outil d'aperçu XAML au sein même de la fenêtre de l'éditeur, ce qui vous permet de naviguer entre de nombreuses options d'orientation et de mise en page. Vous pouvez modifier l'orientation de l'outil d'aperçu pour qu'il soit séparé verticalement ou horizontalement de l'éditeur. L'élément ciblé sera désormais mis en évidence afin de vous aider lorsque vous essayez de trouver un élément spécifique dans une interface utilisateur complexe.L'outil vous permet désormais de cliquer sur les instances TabItem. Cet ajout améliore considérablement l'expérience de création d'interface utilisateur à onglets multiples.JetBrains a ajouté quelques nouveaux paramètres :Pour les règles de nommage personnalisées, les règles les plus spécifiques sont désormais appliquées en premier. Et enfin, JetBrains a ajouté une nouvelle actionpour la mise en forme de la sélection. Vous pouvez maintenant demander à Rider de n'ajuster les retraits que pour le code sélectionné au lieu d'effectuer tout le processus de reformatage.EditorConfig est de plus en plus populaire dans la communauté .NET et JetBrains continue à améliorer l'intégration de l'outil avec Rider. Les améliorations suivantes ont été apportées :JetBrains a ajouté une nouvelle refactorisationpour les liaisons. En outre, Rider peut désormais calculer un niveau de langage autorisé en fonction du projet et du compilateur utilisés dans un build et suggérer des améliorations pour améliorer et mettre à jour votre code F#.Un nouvel analyseur et correctif rapidepermet de convertir un format de chaîne de styleen une chaîne interpolée F# 5.L'analyse des parenthèses redondantes et le correctif rapide correspondant vous aideront à maîtriser les parenthèses dans les patterns, les types et les expressions simples. JetBrains étendra la prise en charge pour couvrir davantage de cas d'expressions dans les prochaines versions.La prise en charge de F# a également été étendue avec de nombreux autres correctifs rapides, refactorisations et améliorations.Le plugin Space est maintenant disponible pour Rider. Vous pouvez vous connecter à votre organisation dans JetBrains Space via la commandesituée à droite sur l'écran de bienvenue. Une fois connecté·e, vous pouvez consulter et cloner les référentiels de projets, réviser le code des autres membres de votre équipe et écrire des scripts Space Automation.JetBrains a ajouté une interface utilisateur pour l'édition des permissions lors de la modification des objets. La fenêtre, que vous pouvez appeler sur un utilisateur dans l'explorateur de base de données avec Ctrl+F6, dispose désormais d'une interface utilisateur pour ajouter des autorisations aux objets. Cette fonctionnalité est disponible pour PostgreSQL, Redshift, Greenplum, MySQL, MariaDB, DB2, SQL Server et Sybase.Les fonctions et procédures du système ne sont plus mises en évidence comme des erreurs lorsqu'elles sont utilisées sans qualification. La navigation et la saisie semi-automatique fonctionnent maintenant pour les fonctions et procédures du système.JetBrains a implémenté la case à cocher. Elle permet d'effectuer une restauration sur une action de build lorsque l'heuristique détecte qu'une restauration externe a été effectuée. Pour désactiver ce paramètre, aller dansRider prend désormais en charge la construction en parallèle sur les versions récentes de Mono. Vous pouvez l'activer dansVous pouvez maintenant configurer la manière dont Rider doit gérer les dépendances externes lors de la recherche de texte. Dans la boîte de dialogue, sélectionnezet cliquez sur le bouton « … ». La fenêtre Scope s'ouvre et vous pouvez voir si les dépendances externes (External Dependencies) sont incluses. Utilisez les boutons de droite pour modifier le paramètre.Rider désormais en charge le format JSON Lines délimité par un retour à la ligne, qui est utilisé pour travailler avec des journaux et des données structurées. L’EDI reconnaît les types de fichiers .jsonl, .jslines, .ldjson et .ndjson. Les fichiers dans ces formats contiennent plusieurs lignes et chaque nouvelle ligne est un objet JSON séparé par un caractère de nouvelle ligne. Les virgules ne sont pas requises au début ni à la fin des lignes et il n'est pas non plus nécessaire de placer l'intégralité du contenu du fichier entre crochets ou accolades.