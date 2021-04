L’expérience avec Jupyter Notebook sera une version améliorée de l’application web Jupyter : les résultats sont affichées sous les cellules. L’aspect visuel des notebooks sera similaire à celui des notebooks Jupyter classiques de la version basée sur le web. Pour faciliter la manipulation des cellules et de leur contenu, l’EDI peut passer du mode Command au mode Editor. Les améliorations comprennent, entre autres, une assistance au codage intelligente pour Python, une table des matières intégrée, le pliage des tracebacks et des tableaux interactifs.





Les résultats des cellules prendront en charge Markdown et JavaScript (par exemple, Plotly, Bokeh, IPyWidgets, etc.).





L’EDI prendra en charge les notebooks Jupyter locaux ainsi que les serveurs distants Jupyter, JupyterHub et JupyterLab.

La prise en charge des notebooks distants est classée comme « Fonctionnalité expérimentale ». Cela signifie que cette prise en charge est désactivée par défaut et qu’elle doit être explicitement activée par l’utilisateur dans les paramètres. L’expérience utilisateur pour les notebooks distants sera considérablement retravaillée avant la publication de la version officielle.





La prise en charge des sorties JavaScript n’est pas toujours fluide (par exemple, le défilement ne fonctionne pas toujours parfaitement), mais sera améliorée dans les prochaines versions.

Avec la popularité croissante de Python comme langage pour la science des données, il était naturel pour JetBrains que PyCharm, son EDI Python, soit enrichi de fonctionnalités pour la science des données. C’est ainsi que l'entreprise a commencé à travailler à l’amélioration significative de la prise en charge de la science des données par PyCharm, en s'appuyant sur les commentaires qu'elle a reçus l’année dernière. Au cours de ce processus, JetBrains a pu mieux cerner les différences entre les workflows et les attentes en matière d’outils des data scientists et des développeurs de logiciels.L'éditeur de logiciels a donc décidé d’utiliser le moteur de l’EDI PyCharm comme base pour la création d’un tout nouvel EDI axé uniquement sur la science des données. Aujourd’hui, JetBrains présente ce nouvel EDI et vous invite à rejoindre son programme d’accès anticipé (EAP).Son nom provisoire est JetBrains DataSpell (il est possible que cela change d’ici son lancement officiel). JetBrains DataSpell offre un environnement de développement productif pour les professionnels de la science des données qui participent activement à l’analyse exploratoire des données et au prototypage de modèles de machine learning.JetBrains DataSpell fournit une prise en charge native des notebooks Jupyter :JetBrains DataSpell prend également en charge les scripts Python et fournit une console REPL scientifique pour exécuter du code, ainsi que de nombreux outils supplémentaires pour travailler avec des données et les visualisations de données (statiques comme interactives).Bien que la prise en charge de Python soit le principal objectif à court terme de JetBrains DataSpell, la prise en charge de R et d’autres langages pour la science des données sera ajoutée par la suite. La prise en charge basique de R est déjà incluse actuellement, mais limitée.Pour le moment, JetBrains DataSpell est encore en plein développement. Les premiers builds EAP que vous pourrez essayer dans le cadre du programme d’accès anticipé seront sujets à quelques limitations :JetBrains profite de l'ouverture du programme d'accès anticipé de DataSpell pour répondre aux questions que bon nombre de personnes pourraient se poser :Au-delà de fournir des fonctionnalités de qualité qu'ils s'efforcent de proposer, les produits JetBrains ont pour objectif d’offrir la meilleure expérience utilisateur possible. L’interface de JetBrains DataSpell est donc axée autant sur les données que sur le code. Les fonctionnalités liées au travail sur les données seront privilégiées. Cela se reflétera dans la disposition des fenêtres d’outils, du menu principal, des actions, etc.Dans DataSpell, la base de code est considérée comme un espace de travail plutôt que comme un projet. Dans cet espace de travail, l’utilisateur pourra passer d’une tâche à l’autre et réutiliser les notebooks tout comme il réutilise les environnements configurés.Globalement, JetBrains veut faire de DataSpell un environnement plus pratique et efficace pour travailler avec des données. Afin d’offrir la meilleure expérience possible, l'entreprise souhaite donner la possibilité aux utilisateurs de choisir leur environnement en fonction de la façon dont ils utilisent ses outils.Dès la sortie officielle de JetBrains DataSpell, mais la date précise n’est pas fixée.Si vous êtes à la fois impliqué dans la science des données et le développement, JetBrains vous recommande d’utiliser PyCharm Professional Edition. Si vous êtes plus impliqué dans la science des données que dans le développement, il est recommendé d’utiliser JetBrains DataSpell.Non. Il n’est pas prévu de l’inclure dans la version Community.L’un des objectifs de JetBrains DataSpell est de fournir une plateforme de science des données pour plusieurs langages. JetBrains se concentre sur Python en premier lieu, car il est le langage le plus populaire pour la science des données. Lorsque la prise en charge de Python sera suffisamment aboutie, l'entreprise va commencer la prise en charge progressive d’autres langages comme R et Julia. Pour information, la prise en charge basique de R est déjà disponible.Oui.Non. PyCharm Professional Edition est la meilleure option pour le développement web combiné à la science des données.DataSpell sera un produit payant, proposé à un tarif similaire à celui des autres EDI basés sur IntelliJ (tels que DataGrip, PyCharm Professional Edition, etc.).Le programme d'accès anticipé de JetBrains DataSpell est privé. Pour y accéder, vous devez vous inscrire en complétant le court formulaire disponible sur cette page . L’adresse e-mail avec lequel vous vous inscrivez sera utilisée afin de vous envoyer l’invitation à essayer le produit, après JetBrains se sera assuré qu’il convient bien à votre cas d’utilisation.C’est pourquoi dans le formulaire d’inscription, il vous sera demandé notamment d’indiquer à quelles fins vous souhaitez utiliser DataSpell, si vous avez une expérience préalable avec PyCharm, si vous travaillez avec des notebooks locaux ou distants, à quelle fréquence vous utilisez les notebooks Jupyter. Par la suite, il est possible que JetBrains vous contacte pour recueillir votre retour d’expérience.Veuillez noter que les invitations ne seront pas toutes envoyées en même temps, mais de façon progressive, alors ne vous inquiétez pas si vous ne recevez pas votre invitation immédiatement.