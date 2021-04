Interface utilisateur pour les autorisations

Modèles dynamiques contextuels

Éditeur de données

un nouveau champ ORDER BY fonctionne de manière similaire au champ WHERE (qui s'appelait Filter auparavant) : entrez une clause fonctionnelle afin qu'elle soit appliquée à la requête du tableau ;

le tri n'est pas "empilé" par défaut. Si vous cliquez sur le nom d'une colonne que vous voulez utiliser pour trier les données, le tri basé sur les autres colonnes sera supprimé. Si vous préférez utiliser le tri empilé, cliquez sur le nom d'une colonne tout en appuyant sur la touche Alt.

Navigation

Ctrl/Cmd+B vous montre la DDL ;

F4 montre les données ;

Alt/Opt+Maj+B met en évidence l'objet dans l'arborescence de la base de données.

profitez de la puissance des raccourcis clavier. Si vous aimez utiliser Ctrl/Cmd+B pour ouvrir l'explorateur de base de données, il suffit de remapper le raccourci de l'action Select in database tree ;

si vous aimez la façon dont Ctrl/Cmd+B ou Ctrl/Cmd+Clic ouvraient CREATE definition lorsque l'objet utilisé dans SQL n'a pas encore été créé, il suffit de ne pas supprimer ces raccourcis de Go to declaration après avoir fait le remappage de l'astuce précédente ;

si vous utilisez le paramètre Prefer data editor over DDL editor et aimez que le double-clic ouvre la DDL, ce comportement peut être restauré en changeant la valeur de la clé de registre : database.legacy.navigate.to.code.from.tree. D'après nos informations, très peu d'utilisateurs recouraient à ce procédé. Nous recommandons également d'utiliser les raccourcis pour ouvrir la DDL pour les objets.

Connectivité

Explorateur de bases de données

Assistance au codage

L’interface utilisateur pour les autorisations est disponible pour PostgreSQL, Redshift, Greenplum, MySQL, MariaDB, DB2, SQL Server et Sybase. Elle permet l'édition des autorisations lors de la modification des objets. La fenêtre Modify user, que vous pouvez appeler sur un utilisateur dans l'explorateur de base de données avec Cmd/Ctrl+F6, dispose désormais d'une interface utilisateur pour ajouter des autorisations aux objets.C'est la solution que propose JetBrains pour tous ceux qui souhaitent générer des instructions simples directement depuis l'explorateur de base de données. Les modèles dynamiques généraux couvrent de nombreux cas dans lesquels vous devez rédiger rapidement une requête simple. « Mais nous comprenons aussi que lorsque vous êtes dans le contexte de l'explorateur de base de données et que vous vous concentrez déjà sur l'objet dont vous avez besoin, il peut y avoir une meilleure façon d'obtenir une requête simple utilisant cet objet », déclare l'entreprise.Et beaucoup d'autres outils utilisent également ce mécanisme pour réduire les tâches répétitives, de nombreux utilisateurs y sont donc déjà habitués. Voici une brève vidéo montrant comment cela fonctionne :Chaque extrait de code de cette liste est en fait un modèle dynamique, mais ce sont tous des modèles spéciaux qui peuvent être générés dans le contexte de l'objet choisi. "Select first N rows from a table" ressemble à un template général (et peut être utilisé comme tel). Comme cette syntaxe spécifique ne peut pas être utilisée dans toutes les bases de données, les dialectes correspondants sont définis pour le template. La principale différence qui rend ce modèle applicable dans l'explorateur de base de données est l'expression spéciale dbObjectName, qui est utilisée pour la variable $table$. Il est bien sûr possible d'ajouter vos propres templates ou modifier les templates existants.L'entreprise a ajouté une fonctionnalité essentielle pour travailler avec MongoDB : à compter de cette version, vous pouvez modifier les données dans les collections MongoDB. Un aperçu de l'instruction est également disponible. Pour rendre l'édition plus flexible, JetBrains a introduit la possibilité de changer le type d'un champ à partir de l'interface utilisateur. Cela peut se faire à partir du menu contextuel du champ ou dans l'éditeur de valeurs.JetBrains a amélioré le tri des données :Si vous souhaitez utiliser le tri du côté client (ce qui implique que DataGrip ne réexécutera pas la requête, mais triera les données au sein de la page actuelle), décochez Sort via ORDER BY. Il est également possible d'ouvrir les tables avec un tri prédéfini basé sur la clé primaire numérique. Ce paramètre se trouve dans Settings/Preferences | Database | Data Views.JetBrains a retravaillé la barre d'outils de l'éditeur de données. Les boutons Roll-back et Commit ne sont plus affichés en mode transaction automatique, et il y a deux nouveaux boutons, Revert changes et Find.Dans Settings/Preferences | Database | Data Views, il y a maintenant une option permettant de toujours transposer le résultat s’il contient une seule ligne.L'équipe de développement a simplifié la navigation et supprimé les paramètres suivants :Si vous n'avez jamais modifié ces paramètres et que les cases à cocher étaient cochées par défaut, le principal changement de la version 2021.1 pour vous est le suivant : lorsque Go to declaration (Ctrl/Cmd+B) est appelé sur un objet dans SQL, il vous amène maintenant à la DDL, et non à l'arborescence de la base de données. L'équipe a également introduit un raccourci pour l'action Select in database tree : Alt+Maj+B pour Windows/Linux et Opt+Maj+B pour macOS. Le principal objectif de ce changement est de simplifier la logique : chaque action doit vous conduire à l'endroit escompté. Maintenant, si vous avez le curseur sur un objet :L'entreprise déclare qu'elle comprend que vos habitudes puissent être chamboulées par ces changements et nous sommes donc disposés à vous proposer des moyens pour conserver votre ancienne façon de procéder. Quelques conseils :L'authentification interactive Azure Active Directory est prise en charge. Lorsqu'elle est activée, le navigateur s'ouvre automatiquement et vous laisse vous connecter.Le pilote Redshift 2.x JDBC est disponible pour les utilisateurs de DataGrip à partir de cette version. L'amélioration majeure ici est la possibilité d'annuler des requêtes.La prise en charge du dialecte Google BigQuery a été ajoutée dans la version précédente. L'introspection de bases de données et la génération de code fonctionnent désormais correctement et ne dépendent plus de la fonctionnalité du pilote JDBC.Si vous travaillez avec les scripts CockroachDB ou si vous écrivez du SQL pour interroger cette base de données, votre code sera désormais correctement mis en évidence et toutes les erreurs seront affichées avant que vous n'exécutiez la requête. Il s'agit de la première étape vers la prise en charge complète de CockroachDB, qui sera disponible dans l'une des prochaines versions.L'équipe de développement a retravaillé la fenêtre de connexion pour la rendre plus conviviale. Les pilotes et les sources de données sont désormais listés dans deux onglets différents. La liste des pilotes devrait aider les nouveaux utilisateurs à ne pas les confondre avec les sources de données, sans pour autant être une gêne pour les utilisateurs plus expérimentés. Chaque page de pilote comprend un bouton Create data source. Le bouton Test Connection a été déplacé vers le pied de page afin que vous puissiez l'utiliser à partir de n'importe quel onglet des propriétés de la source de données, et pas seulement l'onglet General and SSH/SSL comme auparavant. La page des propriétés de la source de données DDL comporte une liste déroulante permettant de choisir le dialecte. Le champ URL est désormais extensible, ce qui facilite la gestion des URL longues.La possibilité de copier-coller des sources de données a été introduite il y a longtemps. Mais à partir de la version 2021.1, vous pouvez copier, couper et coller des sources de données en utilisant certains des raccourcis les plus célèbres au monde : Ctrl/Cmd+C/V/X. Lorsque vous copiez une source de données, le XML est copié dans le presse-papiers, que vous pouvez ensuite partager via un messenger. Vous pouvez également utiliser l'action Coller pour coller un extrait de XML provenant d'un autre endroit. Si vous coupez et collez une source de données à l'intérieur d'un projet, elle sera simplement déplacée, pas besoin de mot de passe. Mais le mot de passe est requis dans tous les autres cas. Un Couper peut être annulé avec Ctrl/Cmd+Z.L'agencement par défaut de l'explorateur de base de données a été modifié, les objets non majeurs figurant désormais sous un nœud dédié. La plupart du temps, les gens travaillent avec des tables, des vues et des routines, et voir les utilisateurs, rôles, tablespaces, wrappers de données externes et autres types d'objets n'est pas une priorité. C'est pourquoi ces objets secondaires sont maintenant cachés sous deux nœuds : Server Objects et Database Objects. Si vous voulez retrouver l'ancien agencement, il suffit de sélectionner Group Database and Schemas dans les paramètres sous l'icône d'engrenage.L'inspection qui signale les noms de colonne ambigus est maintenant plus intelligente et prend en compte toutes les colonnes situées dans des expressions de table communes :Grâce à IntelliJ Platform, DataGrip prend désormais en charge le format JSON Lines délimité par des nouvelles lignes, qui est utilisé pour travailler avec les données structurées et journaux. L’IDE reconnaît les types de fichiers .jsonl, .jslines, .ldjson et .ndjson.Les nouveaux paramètres de typographie vous permettent d'ajuster le style de votre police. Dans la v2021.1, vous pouvez choisir le poids de la police par défaut et de la police grasse dans Preferences / Settings | Editor | Fonts.Source : JetBrains