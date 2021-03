La toute première version de cette année, YouTrack 2021.1, apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités importantes. Citons tout d’abord le nouveau centre de notifications, qui permet de suivre les mises à jour essentielles concernant votre travail dans YouTrack. Ensuite, la nouvelle fonctionnalité de suivi du temps que nous avons ajoutée à YouTrack Lite. Les autres améliorations comprennent la prise en charge des liens pour les champs personnalisés, les attributs personnalisés pour les profils utilisateurs et la recherche des tâches secondaires. Voyons tous les détails de cette version !Jusqu’à maintenant, les notifications de YouTrack ne pouvaient être consultées que dans une application tierce : e-mail, Jabber ou Slack. Dans cette version, YouTrack introduit un centre de notifications qui centralise les notifications sur les modifications, commentaires, mentions et réactions, en fonction de vos choix d’abonnement. Un indicateur rouge signale les nouvelles notifications et les notifications non lues.Trois onglets sont situés sous l’icône cloche. L’un d’eux affiche les réactions et les commentaires dans lesquels vous avez été mentionné·e. L’onglet « Abonnements » filtre les mises à jour en fonction des recherches enregistrées auxquelles vous êtes abonné·e. Le troisième onglet, « Tout », combine les deux types de mises à jour.Vous pouvez naviguer vers un nouveau commentaire ou y ajouter une réaction directement depuis le centre de notifications. Chaque fil peut être signalé comme lu ou passé en mode silencieux. Si vous passez le fil de discussion d’un ticket en silencieux, vous ne serez plus informé·e des modifications apportées à ce ticket.Cliquez sur les trois points pour marquer toutes les notifications comme lues ou n’afficher que les notifications non lues. Cette dernière option vous permet de focaliser votre attention sur les mises à jour que vous n’avez pas encore examinées. En outre, vous pouvez désactiver les notifications par e-mail à cet endroit si vous préférez désormais vous contenter du centre de notifications de YouTrack pour rester informé·e.Inauguré dans YouTrack 2020.6, YouTrack Lite, une nouvelle interface simplifiée avec un éditeur WYSIWYG et une disposition des tickets sous forme de tableau, a reçu beaucoup de retours positifs. Pour répondre aux demandes, JetBrains a ajouté des fonctionnalités de suivi du temps à YouTrack Lite. Il est donc maintenant possible d’ajouter le temps passé et d’y afficher les éléments de travail des tickets.YouTrack est maintenant capable de gérer les liens dans les champs personnalisables. Vous pouvez donc coller un lien dans un champ de texte et y accéder en un clic. Les chef·fes de projet devraient apprécier de pouvoir regrouper plusieurs ressources dans un seul endroit (les tickets YouTrack) sans craindre de perdre des informations importantes.Il est désormais possible de rechercher non seulement les tâches secondaires d’un ticket, mais également les tâches secondaires de ces tâches secondaires. Vous pouvez afficher facilement l’intégralité de la sous-arborescence d’un ticket parent en utilisant la syntaxe suivante : « agrégat tâche secondaire de : ». Si vous avez besoin de trouver tous les récits utilisateurs et toutes les tâches d’un epic spécifique, vous pouvez désormais le faire en un clic.De plus, vous pouvez utiliser cette syntaxe pour tout type de lien d’agrégation, par exemple pour les doublons ou pour vos types de liens d’agrégation personnalisés.Si la structure de votre équipe ou de votre entreprise est complexe, vous apprécierez surement notre nouvelle fonctionnalité de groupes imbriqués. Elle permet de regrouper les utilisateurs de votre équipe en sous-groupes plus petits afin de simplifier la gestion des utilisateurs au sein de votre entreprise. Par exemple, imaginons un groupe principal appelé "Équipe YouTrack" et que "Développeurs YouTrack" en soit un sous-groupe. Si une nouveau développeur rejoint l’équipe, vous n’avez pas besoin de l’ajouter aux deux groupes, il vous suffit de l’ajouter au groupe "Développeurs YouTrack" et il bénéficiera automatiquement de toutes les autorisations correspondantes du groupe parent. De plus, quand vous accordez la visibilité d’un élément (ticket, commentaire ou article) au groupe parent, tous les sous-groupes du groupe parent ont automatiquement accès au dit élément. Cela vous évite d’avoir à effectuer plusieurs actions redondantes pour configurer correctement les accès des utilisateurs.Les profils utilisateurs peuvent désormais contenir des informations supplémentaires en plus des identifiants, noms et adresses e-mails. Vous pouvez en effet y ajouter des attributs personnalisés, par exemple pour enregistrer le numéro de téléphone ou la localisation géographique de l’utilisateur. Ces attributs sont accessibles à partir des workflows, ce qui permet d’appliquer la logique des workflows aux informations que vous ajouterez aux profils utilisateurs. Vous pouvez ainsi restreindre certaines actions au PDG de l’entreprise uniquement par exemple. Par ailleurs, les attributs personnalisés peuvent être synchronisés avec votre serveur AD et sont accessibles via l’API REST de Hub, ce qui ouvre encore plus de possibilités pour automatiser votre processus.Pour gérer les attributs personnalisés, allez sur la page Utilisateurs et cliquez sur « Gérer les attributs personnalisés ». Vous pourrez alors ajouter de nouveaux champs de différents types (adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.) ou modifier les champs existants. Les nouveaux champs apparaîtront immédiatement sur la page de profil de chaque utilisateur, ainsi que dans la liste des utilisateurs.Source : JetBrains