1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



job("check out second repo") { // check out second-repo to /mnt/space/work/repo-2 git("second-repository") { // the default path is /mnt/space/work/$repoName // but you can change it with cloneDir cloneDir = "repo-2" } container("ubuntu") { shellScript { content = """ echo Directory structure ls -R /mnt echo Working dir is pwd """ } } } // the /mnt/space/work dir will contain the current and the second repo // /mnt/space/work/main-repo ; /mnt/space/work/repo-2 // Working dir is /mnt/space/work/main-repo