Améliorations générales

Collaboration

des notifications lorsqu’un document est créé ou mis à jour ;

des autorisations plus granulaires pour les documents et les dossiers : autorisation en lecture seule et options de partage des documents avec un lien ;

un aperçu des documents en direct ;

la prise en charge des déploiements en WYSIWYG : cela inclut le remplacement des liens vers des entités de Space par leurs noms, notamment pour les liens vers les profils des membres, les équipes, les lieux, les documents. On notera aussi la création d’aperçus et la prévisualisation des liens externes et pièces jointes ;

des améliorations de l’éditeur de texte : on peut citer les pièces jointes et la prise en charge des images et des vidéos intégrées. La saisie semi-automatique des entités de Space, notamment pour les articles de blog, tickets, utilisateurs, équipes et lieux. La prise en charge de la navigation à l’intérieur du document (liens d’ancrage). Et le collage de texte formaté à partir de diverses sources ;

l’importation de documents à partir de fichiers Markdown. Vous pourrez importer un dossier zippé contenant des fichiers .md et le convertir en un Book avec la même structure de dossier que l’original.

intégration avec les calendriers personnels (CALDAV) : vous pourrez connecter Space à votre calendrier personnel sur iOS/Android pour que vos collègues puissent savoir quand vous êtes indisponible ; intégration avec des fournisseurs d’appels vidéo, parmi lesquels Google Meet et Zoom : vous pourrez planifier une réunion dans Space, avec une notification incluant le lien vers la réunion dans Google Meet ou Zoom ; intégration avec Google Agenda/Outlook : vous pourrez utiliser votre calendrier Space et un autre calendrier simultanément. Que la réunion soit créée à partir de Space ou de Google Agenda, les deux agendas seront mis à jour.

les notifications push pour la version web, avec notamment la configuration et l’amélioration des algorithmes de transmission des notifications pour différents appareils et applications ;

les statuts de disponibilité : horaires de travail, horaires de disponibilité et désactivation des notifications pendant les réunions ;

les canaux prioritaires, qui permettent de passer outre le mode silencieux dans certains cas. Par exemple, il est essentiel que les équipes DevOps et d’assistance soient immédiatement informées des problèmes majeurs ;

possibilité d’envoyer une notification même si le destinataire n’est pas disponible ;

la prise en charge de messages plus longs sur la version web et les applications mobiles ;

onglet d’historique des mentions pour vous permettre de voir toutes vos mentions ou celles de votre équipe au même endroit ;

l’aperçu du contenu des fichiers téléchargés/partagés : Word, Google Docs et PDF en pièce jointe ;

aperçus autorisés : une application autorisée par Google ou une autre source de contenu qui vous permet d’afficher du contenu privé ;

aperçus de liens externes de Figma, YouTrack, TeamCity et d’autres outils tiers ;

un affichage optimisé des tickets et des révisions de code dans la liste de tchat. Vous pourrez ainsi voir quels tickets et révisions de code ont été résolus ou les masquer entièrement ;

vous pourrez effectuer des actions sur certaines entités dans les tchats correspondants, notamment fermer des tickets ou accepter des révisions de code, y compris sur mobile ;

il sera possible de créer des abonnements à des flux agrégés ou partagés ;

une amélioration de la saisie semi-automatique et des mentions dans les tchats. Saisie-semi automatique pour un plus grand nombre d’entités de Space dans le tchat avec la recherche approximative.

Développement de logiciels

prise en charge du CDN Git ;

amélioration de la mise en miroir des référentiels GitHub : synchronisation avec les requêtes de fusion et les commentaires GitHub ;

réplication régionale pour fournir un accès à vos référentiels plus rapide à partir de différents emplacements géographiques.

améliorations de l’interface utilisateur et du flux de révision de code : mode sans distraction (affichage des modifications en plein écran), filtrage des discussions résolues et non résolues et possibilité de réduire/développer les fils de commentaires dans les révisions de code ;

amélioration des critères de qualité :

fusion automatique : lorsque toutes les conditions et vérifications sont réalisées avec succès ; propriétaires du code : introduit la permission de propriétaire du code pour certains répertoires du référentiel. Avec cette autorisation, l’approbation du propriétaire du code est requise pour que des modifications soient poussées vers ce code ; intégration de vérifications après approbation : cette étape permet de fusionner temporairement vos changements à la branche principale afin de les tester automatiquement. Les modifications ne seront pas définitivement fusionnées si les tests échouent. Les tests peuvent être exécutés dans Space Automation ou dans des outils de CI/CD externes (Jenkins, TeamCity, CircleCI). Si les tests réussissent, vos modifications seront fusionnées dans le master.



workers externes : prise en charge des workers externes (Linux, Windows, macOS), vous permettant d’exécuter vos tâches d’automatisation sur des ressources locales ;

workers Kubernetes : prise en charge de l’exécution du travail d’automatisation sur Kubernetes sur site ;

étapes sans conteneur : étapes sans conteneur pour l’exécution de scripts sur la machine hôte ;

artéfacts de fichiers : publication d’artéfacts de fichiers, permettant aux utilisateurs de publier et de télécharger des fichiers tels que des archives, plutôt que de simples paquets spécialisés dans les tâches d’automatisation. Cela sera particulièrement utile pour le développement mobile (.apk) et pour la publication des rapports générés (xml zippé, json).

prendre en charge les builds multiréférentiels afin que vous puissiez configurer vos scripts d’automatisation pour travailler avec plusieurs référentiels Git ;

retravailler la prise en charge de Docker (docker-compose, vanilla docker, kaniko) ;

prendre en charge davantage d’événements déclencheurs ;

prendre en charge les rapports sur les résultats d’exécution des tests pour Go, .Net et plus ;

les pipelines ;

l'exécution locale de tâches depuis IntelliJ IDEA et l’interface de ligne de commande de Space.

publication Maven vers des dépôts distants ainsi que vers Maven Central ;

référentiels distants : mise en cache des paquets dans Space à partir de référentiels distants ;

politique de nettoyage : spécifie les règles pour le nettoyage automatique des paquets dans le référentiel ;

prise en charge des paquets Python et PHP ;

importation de paquets depuis un référentiel externe vers Space. JetBrains veut notamment fournir un moyen pratique de migrer des paquets depuis Bintray, puisqu’il est devenu obsolète ;

prise en charge des paquets signés : NuGet, Docker, Maven ;

intégrations : recherche d’artefacts Maven dans IntelliJ IDEA, envoi de webhooks sur les événements des paquets.

Gestion de projet

des champs personnalisés pour prendre en charge la priorité, le type, la gravité, l’estimation et d’autres types de paramètres requis pour la prise en charge des processus de votre entreprise. Les champs personnalisés seront pris en charge dans les filtres, la recherche et l’API ;

des sous-tâches que vous pouvez utiliser pour décomposer vos fonctionnalités et les témoignages d’utilisateurs afin de mieux suivre la progression et de pouvoir travailler sur plusieurs tâches en parallèle ;

le suivi du temps, avec la possibilité d’évaluer le temps nécessaire à la réalisation d’une tâche, ainsi que la possibilité d’enregistrer le temps passé sur les tickets et de le signaler automatiquement aux parties prenantes ;

la connexion des tickets avec les commits et demandes de fusion connexes : visualiser les messages de commit dans les tickets, lier les demandes de fusion aux tickets et vice versa, et avoir le statut du ticket mis à jour automatiquement lorsque le statut de la révision du code est modifié.

des Swimlanes pour mieux prendre en charge les pratiques Scrum ;

une recherche avancée utilisant des requêtes intelligentes avec saisie semi-automatique et suggestions.

Autres nouveautés et améliorations prévues

prise en charge complète de Marketplace et des applications privées ;

API HTTP encore plus riche et mieux documentée (tout ce qui peut être fait dans l’interface, et plus encore, devrait être exposé via l’API) ;

les webhooks seront personnalisables et prendront en charge la plupart des événements qui se produisent dans Space ;

webhooks entrants – par exemple, les flux de notification pour les applications externes, Google Docs, Jira et les tickets YouTrack ;

amélioration de l’interactivité des workflows de messages, y compris les formulaires ;

menus extensibles et personnalisation de l’interface utilisateur pour se connecter aux applications externes ou ajouter des liens internes. Par exemple, JetBrains prévoit d’ajouter l’option "Create a merge request" (Créer une demande de fusion) ou "Create Jira issue" (Créer un ticket Jira) au menu Issues ;

prise en charge des iFrames. L'entreprise veut par exemple ajouter une section Design supplémentaire au projet pour afficher les mockups Figma du projet dans Space ;

workflows et bots conversationnels locaux (scripts Kotlin arbitraires que Space exécute avec son infrastructure d’automatisation) ;

stockage d’objets personnalisés pour conserver des informations supplémentaires pour votre application.

Space est une solution de collaboration tout-en-un et extensible pour le développement logiciel, la gestion des projets et des équipes et la communication. Développé par JetBrains, l'outil permet de gérer tous les processus de collaboration et de développement. Il a pour but d’unifier les outils et les informations au sein de votre organisation, afin d’améliorer l’efficacité de la collaboration entre les équipes, et globalement dans toute l’entreprise. Space est disponible publiquement depuis décembre dernier.Pour la première étape de la version publique de Space, JetBrains s'est principalement concentré sur la prise en charge des workflows des équipes de développement de logiciels. L'entreprise s'est ainsi assuré que Space comprenne tous les outils nécessaires à la prise en charge du cycle de vie du développement de logiciels : hébergement Git, révisions de code, automatisation, CI/CD, gestion des paquets, contrôles de qualité et demandes de fusion. Les outils de développement de logiciels sont combinés à des outils de planification, tickets, tableaux d’affichage des tickets, documents collaboratifs et outils de communication.JetBrains va continuer à perfectionner les workflows pour le développement de logiciels. La société prévoit également d’accroître la prise en charge des workflows d’autres équipes, comme le marketing, le design, la vente, les RH et le juridique. Son objectif est de pouvoir répondre aux différents besoins de toutes les équipes au sein d'une organisation. Pour 2021, voyons avec plus de détails ce qui est prévu pour Space.La publication d’une version sur site dès que possible est l’une des priorités pour cette année. JetBrains comprend en effet qu’il est crucial pour de nombreuses entreprises de conserver leurs données sur site. L'entreprise va fournir une procédure de migration du Cloud de Space vers la version sur site. Vous pouvez ainsi commencer à utiliser Space en testant la version Cloud dès maintenant et opérer ensuite une transition fluide vers la version sur site lorsqu’elle sera disponible.JetBrains prévoit d’ajouter la prise en charge de l’hébergement dans plusieurs nouvelles régions, dont les États-Unis et la région APAC.La localisation est également l’une des priorités de JetBrains pour le futur proche, car il est important de collaborer dans sa propre langue.Les appels vidéo sont devenus essentiels pour maintenir les équipes connectées et un environnement de travail collaboratif se doit de proposer cette fonctionnalité. C'est pourquoi, la feuille de route de Space en 2021 inclut la prise en charge des appels vidéo, à la fois nativement et par le biais d’intégrations avec des outils externes.JetBrains va ajouter la possibilité d’inclure des membres externes à votre organisation pour leur permettre d’accéder à Space avec un ensemble d’autorisations limité. Le rôle de membre externe peut notamment être utilisé pour des personnes impliquées dans la conception d’un produit, des clients ou des partenaires. La société va commencer par ajouter la prise en charge de collaborateurs externes dans les canaux de discussion (tchats) et dans les artefacts de projets, notamment dans les documents, tickets, référentiels et artefacts de paquets.Le thème sombre réduit la luminosité de l’écran et vous permet d’utiliser Space avec un arrière-plan plus tamisé. Il est pris en charge pour la version web et pour la version desktop. Le thème sombre est déjà disponible dans les applications mobiles, car il est inclus dans les paramètres natifs d’iOS ou d’Android.Space Drive constitue un emplacement unique pour stocker tous vos Space Books et différents types de fichiers. JetBrains prévoit également de permettre de joindre des fichiers aux documents, tels que des images et des gifs.JetBrains prévoit de prendre en charge davantage de workflows collaboratifs pour différents types d’équipes, notamment pour le design, le marketing, la vente, les RH et le juridique. Le travail collaboratif sur des documents est d’une importance capitale pour de nombreuses équipes. L'entreprise va donc prendre en charge, entre autres, le processus de création et de gestion des spécifications, des exigences fonctionnelles, des campagnes, des feuilles de route et des accords juridiques avec révisions formelles (similaire à un processus de révision de code).Les Documents constituent la base de connaissances de vos projets et contiennent des informations essentielles comme les feuilles de route de vos produits, les exigences techniques et fonctionnelles, les plans marketing et commerciaux, les campagnes, etc. Pour améliorer l’expérience de travail sur les documents, JetBrains prévoit d’ajouter :Parmi les principales priorités de cette année, on note encore l'intégration avec les calendriers externes. JetBrains a divisé le processus en trois étapes :Toujours au niveau des calendriers, la feuille de route de Space inclut les calendriers de projet et les notifications. Un calendrier de projet contient les réunions liées au projet auxquelles participent les membres de l’équipe. Il vous permet de créer une nouvelle réunion pour l’équipe projet en un seul clic. JetBrains prévoit d’ajouter plus d’événements au calendrier du projet par la suite, notamment les étapes, les versions et les échéances. L'éditeur de logiciels travaille également sur les notifications relatives aux événements relatifs aux réunions, notamment les invitations, les mises à jour et les annulations.Les Tchats continueront à bénéficier d'améliorations pour devenir un point central unique pour tous les flux d’informations dans Space. Les améliorations prévues comprennent :JetBrains continuera à améliorer le processus de CI/CD, avec les nouveautés ci-dessous :Les déploiements vous permettent d’organiser l’infrastructure autour de votre processus de déploiement. Le processus lui-même peut se dérouler dans ou en dehors de Space. L’idée principale est d’assurer un processus intégré et automatisé de collaboration et de communication sur votre processus de déploiement. Cela implique de l’intégrer aux tchats et de combiner les notifications de divers services en un seul flux, de prendre en charge l’intégration aux calendriers et de l’intégrer au VCS.JetBrains prévoit également de :Par la suite, l'éditeur espère avoir le temps de travailler sur deux autres grandes fonctionnalités :Le suivi des tickets étant essentiel pour la gestion de projet, JetBrains va améliorer le menu Issues, tout en faisant en sorte qu’il reste aussi léger que possible, en vue de fournir un moyen plus robuste de suivre vos tâches et leur progression. L'entreprise compte ajouter :JetBrains pense qu’il est pertinent de prendre en charge les checklists par le biais d’autres entités de Space. Ainsi, combiner les checklists avec le calendrier et fixer des échéances pour les éléments de vos checklists, intégrer les checklists aux tickets comme sous-tâches ou faire des checklists une partie des documents ne sont que quelques-unes des possibilités sur lesquelles l'entreprise compte travailler.L'entreprise envisage également d’introduire un flux de profil incluant toutes les modifications récentes apportées aux tickets, documents, révisions de code, articles de blog, commits, composition des équipes, etc. JetBrains proposera encore une option permettant d’importer les profils des membres de votre équipe à partir de différents formats de fichiers (.csv, .xml, .txt, json), ainsi qu’à partir d’Active Directory.L'équipe JetBrains travaille activement à l’évolution de Space. En ce moment, elle examine les points suivants :Les applications mobiles de Space sont centrées sur les tchats. JetBrains va continuer à améliorer les tchats et fournir une prise en charge pour le travail sur les tickets, les documents et les révisions de code à partir de ceux-ci. Vous pourrez par exemple ouvrir un ticket à partir d’une notification de tchat ; consulter son historique et les commentaires et ajouter vos commentaires.Le plugin Space sera inclus d’emblée dans IntelliJ IDEA 2021.1 et il sera intégré aux EDI basés sur IntelliJ dans les versions suivantes. Le plugin Space vous permettra d'effectuer des révisions de code avec des requêtes de fusion, mais également modifier les scripts d’automatisation avec la prise en charge du plugin Kotlin.Space est ajouté à JetBrains Toolbox pour vous permettre de vous connecter à votre organisation Space à partir de Toolbox, de lister vos projets Space dans Toolbox, et plus encore.