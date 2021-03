Créez votre propre cours interactif avec des tâches personnalisées, des contrôles, des tests, des astuces et bien plus encore.

Partagez votre cours en public ou en privé avec vos étudiants ou collègues sur Stepik, une plateforme de gestion de l’apprentissage et MOOC. Ou vous pouvez enregistrer votre cours sous forme de fichier archive.

Laissez les apprenants terminer leurs travaux à l'aide de vos tests intégrés.

Rejoignez un cours public de programmation interactif à partir de la liste ou choisissez un cours dans Stepik (plateforme de gestion de l’apprentissage et MOOC).

Commencez par apprendre en remplissant les espaces réservés dans l’exercice de codage en fonction de la description de la tâche.

Vérifiez les tâches, obtenez un retour instantané et des résultats rapides à l'aide d'un outil de développement intelligent.

Améliorations notables et correctifs de bogues

L’apparence de la vue Course Selection a fait l’objet de quelques améliorations esthétiques et de corrections de bugs.

Un bug causant la sélection incorrecte de Swing au lieu de JCEF comme bibliothèque de rendu des descriptions de tâches a été corrigé.

Nous avons également corrigé un problème de mise à jour pour les cours créés sur Stepik.

IntelliJ IDEA Edu et PyCharm Edu 2020.3.3

EduTools est un plugin pour apprendre et enseigner des langages de programmation tels que Kotlin, Java, Python, JavaScript, Rust, Scala, C/C ++ et Go sous la forme de tâches de codage et de tests de vérification personnalisés directement dans les EDI basés sur JetBrains IntelliJ Platform.Installer le plugin EduTools: Allez dans Préférences puis Plugins (ou Configurer puis Plugins depuis l'écran de bienvenue), appuyez sur Installer le plugin JetBrains… et recherchez le plugin EduTools.Choisissez le mode d'apprentissage ou d'enseignement: lorsqu'il est installé pour la première fois, le plugin EduTools vous demande de choisir si vous êtes un apprenant ou un éducateur.En tant qu'éducateur:En tant qu'apprenant:La version 2021.2.1 du plugin EduTools est arrivée ! Cette mise à jour apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment la possibilité de recommencer les cours depuis le début, l’auto-substitution de la saisie de données pour exécuter/déboguer dans les tâches Codeforces pour C++, la mise à jour des modèles de description de tâches par défaut et plusieurs correctifs de bogues.Revoir un cours que vous avez déjà suivi pour parfaire vos compétences fait partie des bonnes pratiques. Grâce à la nouvelle action Remove Course dans la vue Course Selection, vous pouvez maintenant recommencer les cours que vous êtes en train de suivre ou que vous avez terminés. Il vous suffit de placer la souris dessus et de cliquer sur le signe X. Le cours et votre progressions seront effacés et vous pourrez tout reprendre du début.Dans EduTools 2021.1, JetBrains a introduit l’auto-substitution de la saisie pour l’exécution/le débogage dans les tâches Codeforces pour Kotlin, Java, Scala et Python. Avec cette mise à jour, l'éditeur a étendu la prise en charge à C++. Désormais, chaque fois que vous devez exécuter ou déboguer un scénario de test С++, vous pouvez faire un clic droit sur le test requis et sélectionner Run ou Debug.Afin d’assurer la cohérence de la structure des cours et de simplifier le processus de création des cours, les modèles de description des tâches par défaut ont été mis à jour pour inclure un exemple des liens internes des cours qui ont été introduits dans EduTools 2021.1, et des headers.Vous pouvez installer ou mettre à jour le plugin vers la dernière version du plugin EduTools à partir de Settings ( Preferences pour macOS) | Plugins dans IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, Android Studio, CLion ou GoLand.JetBrains a publié les versions 2020.3.3 de PyCharm Edu et d’IntelliJ IDEA Edu, qui comprennent les derniers correctifs pour PyСharm et IntelliJ IDEA et les dernières mises à jour des plugins en v2021.2.1. Téléchargez les builds sur le site web ou utilisez Toolbox App. Vous pouvez également utiliser un snap package sur Ubuntu.Source : JetBrains