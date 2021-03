Profils utilisateurs personnalisables pour une gestion complète des utilisateurs

Prise en charge de multiples domaines pour l’authentification Google

Prise en charge de l’extension PKCE pour OAuth 2.0 pour une autorisation plus sûre

JetBrains annonce la disponibilité de la version 2021.1 de Hub, son application de gestion des utilisateurs de ses services et applications qui s'y connectent. Hub 2021.1 commence l’année en proposant une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’ajouter des champs personnalisés aux profils. Cette version apporte également un ensemble d’améliorations en matière d’authentification, comme la possibilité de spécifier plusieurs domaines pouvant être utilisés pour se connecter avec l’authentification Google et la prise en charge de l’extension PKCE (Proof Key for Code Exchange). Vous trouverez dans la suite plus de détails sur ces améliorations.Les profils utilisateurs peuvent désormais contenir des informations supplémentaires en plus des informations d’identification habituelles, du nom complet et de l’adresse e-mail. Avec la nouvelle version de Hub, il est possible d’ajouter des attributs personnalisés aux profils utilisateurs, par exemple pour stocker les numéros de téléphone ou les intitulés de poste des utilisateurs. De plus, ces attributs sont accessibles depuis les workflows YouTrack, ce qui permet l’utilisation d’une logique de workflow tenant compte de toutes les informations qui se trouvent dans les profils utilisateurs, notamment le type de poste de l’utilisateur ou son numéro de téléphone. Vous pouvez par exemple réserver certaines actions au PDG de l’entreprise uniquement.Pour gérer les attributs personnalisés, rendez-vous sur la page Users et cliquez sur "Manage fields". Vous pouvez ajouter différents types de nouveaux champs : e-mail, téléphone, champs de texte libre, etc. ou mettre à jour les champs existants sur la page. Les nouveaux champs apparaîtront immédiatement sur la page de profil de chaque utilisateur.JetBrains prévoit également d’améliorer cette fonctionnalité dans les prochaines versions en ajoutant la possibilité d’associer automatiquement les attributs des utilisateurs Active Directory à ces champs personnalisés et en implémentant des filtres pour les attributs d’utilisateurs personnalisés.La restriction de domaine pour l’authentification Google permet aux administrateurs d’instance de limiter le nombre de personnes pouvant créer un compte sur l’instance en utilisant leurs comptes Gmail. L’utilisation la plus courante de cette fonctionnalité consiste à s’assurer que seuls les utilisateurs de votre domaine d’entreprise, c’est-à-dire vos collègues, puissent créer des comptes dans votre instance.Cependant, il arrive qu’un seul domaine ne soit pas suffisant. Les grandes entreprises peuvent avoir plusieurs domaines ou doivent parfois inviter un utilisateur externe d’une entreprise tierce sur leur instance. Pour ce faire, vous pouvez désormais spécifier plusieurs domaines autorisés à créer des comptes sur l’instance dans Hub.La clé de preuve pour l’échange de codes (PKCE) est une protection supplémentaire qui améliore encore les flux d’autorisation de Hub. Elle a été créée pour fournir une expérience de connexion plus sûre et plus robuste aux applications clientes de bureau et mobiles. Elle est recommandée par l’IETF (The Internet Engineering Task Force) comme l’une des bonnes pratiques pour OAuth 2.0. Aucune configuration additionnelle n’est nécessaire pour mettre en place PKCE. Si le client le prend en charge, il en sera de même pour Hub.Tous les détails techniques concernant cette version sont disponibles dans les notes de publication. Hub 2021.1 peut être téléchargée sur le site Web de JetBrains.