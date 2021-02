floutage de l’arrière-plan : c'est un paramètre intégré dans la version bêta que vous pouvez utiliser pour contrôler ce qui peut être vu en arrière-plan de votre flux vidéo ;

Le travail à distance a récemment connu une forte expansion. Il existe aujourd’hui des solutions qui fournissent aux équipes de développement logiciel des outils qui leur permettent de collaborer, quel que soit l’endroit où leurs membres se trouvent. Code With Me, qui fait partie de ces outils, simplifie la collaboration à distance et fournit aux développeurs un environnement pour programmer en binôme, diagnostiquer les problèmes et partager leurs connaissances en direct et depuis leur EDI.Code With Me, le nouveau service de JetBrains pour la programmation en binôme à distance et le développement collaboratif, passe en version bêta et offre de nouvelles fonctionnalités. Avec cette nouvelle mise à jour, Code With Me prend désormais en charge les appels vidéo et audio. Les utilisateurs peuvent donc non seulement partager un projet en toute sécurité et travailler ensemble sur leur code en temps réel, mais aussi se parler sans jamais quitter leur EDI JetBrains. Le nouveau kit d’outils de communication intégré améliore considérablement les workflows de développement logiciel, où la collaboration à distance est devenue la nouvelle norme.Avec les appels vidéo et audio intégrés, Code With Me fait franchir une nouvelle étape à la collaboration à distance. Vous pouvez maintenant initier des appels audio et vidéo directement depuis votre EDI JetBrains. Cela fonctionne aussi bien pour les réunions de 2 personnes que pour les sessions de groupe, pour lesquelles vous pouvez inviter des dizaines de participants. Il est important de préciser qu'actuellement, Code With Me permet d’inviter un nombre illimité de personnes à une session de codage collaboratif. Cependant, un nombre élevé de participants peut affecter les performances de la machine de l’hôte.Les appels sont automatiquement disponibles lorsqu’un hôte crée une nouvelle session avec Code With Me. Vous pouvez ainsi démarrer un appel au moment de la création de la session. Sinon, vous pouvez lancer un appel à tout moment pendant la session de codage collaboratif avec vos pairs. Pour initier un appel, il suffit d'ouvrir la fenêtre d’outils Code With Me située dans le coin inférieur droit pour accéder à la fenêtre des appels et des tchats.Vous pouvez activer votre micro et votre caméra pour commencer votre conférence, et quitter l'appel lorsque vous le souhaitez en cliquant simplement sur le bouton Leave (Quitter l'appel). L’appel restera actif pour que les autres personnes puissent continuer à travailler.Lorsque l’appel est terminé, n’oubliez pas de le clôturer en cliquant sur "Disable Voice Call".Et si vous souhaitez mettre fin à la session, sélectionnez "Turn Access Off and Disconnect All".La procédure est similaire pour les invités : une fois que vous avez rejoint une session, vous devez ouvrir la fenêtre d’outils Code With Me pour accéder à la fenêtre de tchat ; activer votre micro et votre caméra pour commencer votre conférence et cliquer sur le bouton Leave pour quitter la salle vidéo. Pour quitter la session dans laquelle vous avez été invité, vous devez cliquer sur "Disconnect and Close Project".Les appels audio et vidéo de Code With Me disposent de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre expérience de communication :Le lancement officiel des appels audio et vidéo fait passer Code With Me au stade bêta. Le plugin Code With Me est inclus dans la version 2021.1 des EDI JetBrains compatibles. Si vous travaillez sur une version 2020.3.1 ou supérieure, vous pouvez télécharger et installer Code With Me depuis la Marketplace. Code With Me est actuellement compatible avec IntelliJ IDEA (versions Community et Ultimate), WebStorm, PyCharm (versions Community et Professional), PhpStorm, GoLand, RubyMine, CLion et AppCode.Source : JetBrains