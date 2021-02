JetBrains, l'éditeur de logiciels pour développeurs, poursuit sa croissance et son chiffre d’affaires augmente d’année en année. Entre autres réalisations, l'entreprise ne cesse d'améliorer ses produits en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Elle a lancé l'environnement de travail collaboratif intégré Space, poursuivi ses efforts de localisation et continué à contribuer à la communauté open source par le biais de Kotlin.L'année 2020 a été très particulière et chargée de défis pour les organisations comme pour les individus. Comme beaucoup d’autres entreprises dans le monde, JetBrains a dû s'adapter et changer sa façon de travailler. L'entreprise dit être très fière de ses collaborateurs, qui ont su rapidement passer au travail à distance et poursuivre le développement des produits et des fonctionnalités prévus dans leurs feuilles de route. Les équipes commerciales, communautaires et d’assistance ont également pu continuer à assurer un service de qualité sans interruption.JetBrains a poursuivi sa croissance à deux chiffres en 2020 et compte maintenant plus de 1500 employés répartis dans 9 bureaux. Plus de 10 millions de développeurs utilisent les 30 outils disponibles de JetBrains avec 6011 Plugins proposés sur leur Marketplace. 99 des entreprises figurant dans le classement Fortune Top 100 Companies sont clientes de JetBrains.Les revenus de JetBrains ont augmenté de 11 % en 2020, notamment grâce à une croissance de 85 % en Chine, qui est devenue le quatrième marché en volume de ventes. L’Asie-Pacifique reste la région qui connaît la plus forte croissance, avec une augmentation de 32 %. 2 862 nouvelles personnes deviennent clientes de JetBrains chaque jour. Tous les EDI basés sur la plateforme IntelliJ disposent désormais d’une indexation plus rapide, de plugins dynamiques, d’index partagés et d’une intégration améliorée.En 2020, JetBrains est arrivé à la 18e place de l'Open Source Contributor Index, qui classe les organisations commerciales en fonction du volume des contributions de leurs employés à l’open source sur GitHub. 6102 projets open source de la communauté ont reçu 10 593 licences gratuites de la part de JetBrains pour le développement open source non commercial. 1434 committers de l’Apache Software Foundation et 77 contributeurs majeurs de Drupal ont reçu des licences gratuites pour leur travail sur des projets open source dans le cadre du projet de partenariat spécial avec JetBrains.Plus de 5,8 millions de personnes ont modifié du code Kotlin au cours des 12 derniers mois et ce nombre est en constante augmentation. Les communautés Kotlin connaissent également une croissance rapide. Plus de 30 000 développeurs Kotlin partagent désormais leurs connaissances et échangent sur Slack et Reddit et plus de 100 000 personnes suivent le compte Twitter officiel de l'entreprise pour consulter les conseils, astuces et annonces. Avec plus de 200 groupes d’utilisateurs dans le monde, la communauté Kotlin est florissante et en pleine expansion.Plus de 27 000 personnes ont regardé les événements en ligne de JetBrains en direct et leurs enregistrements ont fait l'objet de plus de 170 000 visionnages tout au long de l’année.Source : JetBrains