IntelliJ IDEA Edu et PyCharm Edu 2020.3.1

Ce 3 février, JetBrains annonce la disponibilité de la version 2021.1 de EduTools, son plugin pour apprendre et enseigner des langages de programmation tels que Kotlin, Java, Python, JavaScript, Rust, Scala, C/C ++ et Go sous la forme de tâches de codage et de tests de vérification personnalisés directement dans les EDI basés sur JetBrains IntelliJ Platform.Cette version introduit l’auto-substitution de la saisie pour l’exécution / le débogage dans les tâches Codeforces pour Kotlin, Java, Scala et Python, des améliorations pour la description des tâches, un correctif pour la prise en charge du Catch C++ et diverses corrections de bugs pour la vue Course Selection. JetBrains a également modifié la numérotation de la version du plugin. Elle correspond maintenant à la convention de numérotation des versions des EDI de JetBrains. Découvrons les nouveautés apportées dans cette version du plugin.Lorsque vous travaillez sur une tâche Codeforces, vous pouvez avoir besoin d’exécuter ou de déboguer un unique scénario de test. Au lieu de copier-coller manuellement votre saisie à chaque fois, vous pouvez maintenant faire un clic droit sur le test requis et sélectionner Run ou Debug. Veuillez noter que cela ne s’applique qu’aux tâches Codeforces pour Kotlin, Java, Scala et Python.En tant que créateur de cours, il doit souvent vous arriver de renvoyer vos étudiants vers une leçon, une tâche ou un fichier particulier. Avec EduTools 2021.1, vous pouvez désormais le faire en utilisant les liens des cours dans la description des tâches. Pour accélérer le processus de sélection des chemins pour les liens des cours, commencez à saisir le nom du chemin en utilisant le format. Vous verrez alors une liste de suggestions que vous pouvez utiliser pour sélectionner rapidement le chemin d’accès à l’élément vers lequel vous devez renvoyer. Appuyez sur Ctrl+Espace (⌃Espace sur macOS) lorsque vous saisissez un chemin pour appeler la liste de suggestions complète.Lorsque vous présentez votre code, la police de description des tâches est désormais mise à l’échelle pour s’adapter à la taille de l’écran de l’éditeur, afin que vos apprenants ne ratent rien. EduTools 2021.1 fournit un correctif pour la prise en charge du Catch C++, ainsi que diverses corrections de bugs pour la vue Course Selection.JetBrains annonce avoir aussi publié les versions 2020.3.1 de PyCharm Edu et d’IntelliJ IDEA Edu, qui comprennent les derniers correctifs pour PyСharm et IntelliJ IDEA et les dernières mises à jour des plugins en v2021.1.Source : JetBrains