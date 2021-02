Principaux changements prévus en 2021

Solution de support technique : YouTrack est souvent utilisé comme solution de support technique car il peut être configuré pour prendre en charge les demandes reçues par e-mail. C'est pourquoi JetBrains travaille à fournir une solution de support technique prête à l'emploi. L'éditeur indique savoir que certains de ses clients attendent cela depuis un certain temps, les premières demandes datant de 2019. Il a déjà commencé à introduire certaines des fonctionnalités essentielles pour ce module, notamment la fonctionnalité intégrée de base de connaissances et l'interface simplifiée YouTrack Lite. Il envisage maintenant d'ajouter un formulaire intégré pour les requêtes entrantes et de commencer à couvrir des scénarios typiques de support technique, comme le fait d'avoir des utilisateurs externes et des agents de support technique.

Adapter les processus opérationnels à la volée

Éditeur visuel de workflow : La possibilité d'adapter vos workflows aux workflows de votre équipe est très puissante. YouTrack fournit plusieurs workflows par défaut qui couvrent la plupart des cas d'utilisation générale, tels que des workflows attribuant automatiquement un ticket à un propriétaire de sous-système. Mais il existe d'innombrables possibilités de personnalisation unique des workflows avec JavaScript. JetBrains souhaite apporter ce niveau de personnalisation à chaque équipe, avec un éditeur visuel de workflows qui permettra d'automatiser les processus professionnels sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Plugins : L'une des priorités de JetBrains est de fournir de façon directe plus d'extensibilité et de flexibilité. L'éditeur aimerait faire cela dans YouTrack en offrant plus de fonctionnalités pour travailler avec des plugins. Les plugins pourraient être utilisés pour l'intégration d'applications tierces, la personnalisation de l'interface utilisateur spécifique à l'entreprise, les workflows, les rapports et les importations.

Planification et suivi de l’avancement flexibles

Outils de planification : Les diagrammes de Gantt ne sont pas l'idéal pour tout le monde. Pour répondre aux autres types de besoins, JetBrains va examiner d'autres approches populaires, avec de possibles alternatives telles qu'un tableau de planification supplémentaire et une vue de feuille de route.

Extensibilité et performance pour les grandes entreprises

Multi-noeuds : Cette fonctionnalité offrira de meilleures performances et des caractéristiques de haute disponibilité aux grandes entreprises. Des améliorations techniques permettront d'exécuter YouTrack soit en mode nœud primaire, soit en mode nœud secondaire.

Gestion de projet facilitée pour les équipes en pleine croissance

Amélioration des expériences actuelles

YouTrack est le logiciel de gestion de projets et de suivi des incidents développé par JetBrains. L'éditeur a donné la feuille de route du développement de son outil en 2021.Tout d'abord, JetBrains s'est engagé à poursuivre la prise en charge des fonctionnalités essentielles de YouTrack :« Nous essayons de trouver un équilibre entre les nombreuses fonctionnalités que nous utilisons en tant que développeurs de logiciels et l’adaptation aux besoins des autres équipes de l’organisation.« Les tickets et les projets sont cruciaux pour le travail et la collaboration de chaque équipe au quotidien et nous continuerons donc à assurer leur maintenance et à en développer l’extensibilité et la personnalisation.« Selon les équipes, les attentes en matière de fonctionnalités de gestion de projets peuvent différer. Pour certaines, il est crucial de disposer de fonctionnalités telles qu’une base de connaissances, alors que pour d’autres le suivi des projets et les rapports, le suivi du temps ou la personnalisation de workflows seront plus importants. Quoi qu’il en soit, nous continuerons de développer YouTrack pour en faire un outil de gestion de projets adapté à chaque type d’équipe.« Nous considérons également que nos clients doivent avoir la possibilité d’utiliser le service Cloud ou une installation autonome et allons développer YouTrack InCloud et YouTrack Standalone en tandem, en rendant toutes les fonctionnalités disponibles, stables et performantes dans les deux versions ».De nombreuses équipes cherchent à étendre la portée de leur gestion de projets et utilisent YouTrack pour suivre l’avancement de plusieurs projets ou équipes et à l’échelle de toute l’organisation. L'éditeur a l'intention de continuer à améliorer YouTrack pour répondre à ces demandes.JetBrains prévoit un certain nombre d’améliorations pour faciliter la gestion des équipes de projets et des utilisateurs dans YouTrack. L'éditeur verra également comment il pourra améliorer et simplifier les parties de YouTrack utilisées par les administrateurs de projets, telles que les paramètres et les pages d’administration.« Nous continuerons à peaufiner et à améliorer l’expérience des utilisateurs sur l’ensemble de la plateforme.« Pour YouTrack Lite, nous prévoyons d’autres améliorations, notamment la prise en charge du suivi du temps de visionnage et des modifications VCS dans les tickets.« Dans YouTrack Classic, nous allons ajouter la mise en forme de texte avec l’éditeur WYSIWYG.« En ce qui concerne la base de connaissances, nous travaillerons à améliorer la facilité d’utilisation, à ajouter des options de tri pour l’arborescence des articles, à améliorer l’expérience de collaboration et à renforcer l’intégration multimédia ».Source : feuille de route 2021 YouTrack