Les créateurs d'IntelliJ IDEA célèbrent les 20 ans du populaire EDI destiné au développement d'applications Java. IntelliJ IDEA, c'est 20 ans de développement et d'amélioration de la productivité d'entreprises et de développeurs ayant adopté la technologie Java de part et d'autre dans le monde. Afin de célébrer ces deux décennies de développement productif comme il se doit et pour une totale immersion dans l'univers de l'EDI, toute l'équipe JetBrains vous invite à participer à un événement original en ligne les 25 et 26 février 2021. Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir les meilleures astuces sur IntelliJ IDEA Java.IntelliJ IDEA n'est plus vraiment à présenter. Développé depuis 2001 par JetBrains, il s'agit en effet de l'un des environnements de développement intégré (EDI) les plus utilisés par les développeurs Java dans le monde, comme en témoigne d'ailleurs le denier sondage de Developpez.com. Ses principales fonctionnalités incluent :IntelliJ IDEA supporte également bon nombre d'outils de contrôle de version (Git, GitHub, CVS, Mercurial, Subversion, Team Foundation Server, Perforce), d'outils de déploiement (Docker, Tomcat, TomEE, JBoss, WebLogic, offres cloud, etc.), d'outils de build (Maven, Gradle, Ant, NPM, Webpack, etc.), entre autres. JetBrains met à jour son EDI plusieurs fois par an, avec à chaque fois des fonctionnalités les unes aussi intéressantes que les autres. Cela a permis l'entreprise de rassembler une communauté de plus 4 millions développeurs autour d'elle.Aujourd'hui, JetBrains est fier d'avoir parcouru ces 20 ans avec vous et vous remercie du soutien et de l'engagement envers l'EDI. « En 2001, IntelliJ IDEA est né de la volonté d'améliorer l'expérience et la productivité du travail de développement. En 2021, IntelliJ IDEA est plébiscité et utilisé par plus de 4 millions de développeurs dans le monde. Aujourd’hui, nous tenons tout particulièrement à remercier nos incroyables utilisateurs et utilisatrices. IntelliJ IDEA ne serait pas arrivé là où il en est aujourd’hui sans vous et vos précieux retours d'expérience. Merci d'être avec nous, célébrons ensemble cette étape importante ! », vous remercie JetBrains.JetBrains annonce que l'événement auquel vous allez assister les 25 et 26 février est unique en son genre. Il l'est non seulement par sa nature virtuelle, mais aussi parce qu'il vous permettra de faire un retour vers le passé pour une plongée nostalgique dans les meilleurs moments d’IntelliJ IDEA. Lors de l'événement, vous allez assister à l'intervention des créateurs d’IntelliJ IDEA, qui vous parleront de la feuille de route de l'IDE, de ses incroyables fonctionnalités et de la manière de les utiliser. De plus, bénéficiez des conseils et meilleures pratiques d'experts pour rendre votre travail de développement à la fois plus agréable et plus productif.Voici quelques chiffres clés de la communauté IntelliJ IDEA qui montrent la façon dont elle grandit rapidement :En outre, IntelliJ IDEA est plus qu'un EDI. Il est devenu au fil des années un environnement solide et robuste qui sert de base à la plateforme IntelliJ, une plateforme open source permettant de créer des EDI et des outils de développement. La plateforme IntelliJ est disponible sous la licence Apache 2.0, qui vous permet de créer des produits commerciaux et non commerciaux libres de droits, y compris des EDI et des plugins complets. JetBrains a utilisé la plateforme IntelliJ pour créer des produits spécialisés pour des langages et des technologies spécifiques afin de fournir la meilleure expérience possible. Parmi ces produits, citons :Inscrivez-vous maintenant à l'événement virtuel IntelliJ IDEA Online Conf des 25 et 26 février prochains et célébrez avec JetBrains 20 ans d'amélioration croissante de la productivité d'entreprises et de développeurs au moyen d'outils efficaces et performants.Source : JetBrains