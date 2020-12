Classement GetApp

rapport qualité/prix – 20 sur 20 ;

facilité d’utilisation – 16 / 20 ;

fonctionnalité – 18 / 20 ;

service client – 17 / 20 ;

probabilité d’être recommandé – 16 / 20.

Rapport FrontRunners de Software Advice

fonctionnalité – 4,5 sur 5 ;

facilité d’utilisation – 4,0 sur 5 ;

service client – 4,5 sur 5 ;

probabilité d’être recommandé – très probable ;

rapport qualité-prix – 4,5 sur 5 ;

un rapport détaillé est disponible sur la page YouTrack Profile de Software Advice.

Cette année, Gartner Digital Markets qui comprend les trois principaux sites Web de recherche de logiciels B2B - Capterra, GetApp et Software Advice, classe YouTrack parmi les meilleurs outils logiciels de sa catégorie. YouTrack est l’un des 10 premiers logiciels de la catégorie Bug Tracking Software en 2020 selon GetApp et parmi les meilleurs produits de suivi des bugs d’après le rapport FrontRunners de Software Advice.YouTrack est un logiciel de gestion de projet et de suivi des tickets et incidents, développé par JetBrains. YouTrack est adaptable à tout processus métier. Tout en un seul outil pour la gestion de projet, le suivi des tâches, l'utilisation de tableaux agiles, la gestion de la base de connaissances, la création de rapports et de tableaux de bord. Contrairement aux autres outils de suivi des problèmes, YouTrack peut être personnalisé en fonction de tous les besoins de l'entreprise.Chaque année, GetApp fait un classement des meilleures applications commerciales des catégories de logiciels les plus populaires. YouTrack a fait son son entrée dans le top 10 avec un score de 87 points sur 100. Voici les résultats obtenus par YouTrack dans les cinq domaines clés de l’évaluation :Le rapport FrontRunners de Software Advice classe les outils en fonction de la satisfaction client et de la facilité d’utilisation, sur la base des avis des utilisateurs. Sur ce plan, YouTrack a été nommé parmi les meilleurs produits de suivi des bugs avec un score global de 4,4 sur 5 :Cette année, JetBrains a fait de la facilité d’utilisation une de ses priorités. En plus des fonctionnalités telles que les conseils pour les nouveaux utilisateurs et les projets de démo que l'entreprise a récemment ajoutées à YouTrack, elle a également publié Youtrack Lite, une autre mise à jour majeure du produit qui aide les équipes à utiliser YouTrack plus efficacement.En effet, YouTrack 2020.6, la dernière version de l'outil de gestion de projets et de suivi des tickets de JetBrains, apporte YouTrack Lite : une nouvelle interface qui offre une vue en tableau pour vos tickets, un éditeur de texte WYSIWYG pratique et la possibilité d’accéder aux tickets et articles récemment consultés. Si vous devez souvent travailler sur plusieurs tickets simultanément, trouvez que l’interface Classic est surchargée ou n’utilisez pas les fonctionnalités de développement logiciel telles que les intégrations VCS, la nouvelle interface Lite est faite pour vous !Alternative à YouTrack Classic, YouTrack Lite propose une interface simplifiée pour la création, la navigation et la mise à jour des tickets. Elle est conçue pour vous aider à éviter les distractions et à vous concentrer sur vos tâches. Cette nouvelle interface vise à favoriser l’intégration rapide de nouveaux utilisateurs et à répondre aux besoins des utilisateurs qui n’ont pas besoin des fonctionnalités de YouTrack Classic telles que le suivi du temps ou les modifications VCS. Bien sûr, JetBrains a également ajouté des nouveautés.Sources : GetApp