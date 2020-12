Space, la solution de collaboration de JetBrains pour le développement logiciel, la gestion des projets et des équipes Et la communication est disponible pour tous 0PARTAGES 3 0 Space est une solution de collaboration tout-en-un et extensible pour le développement logiciel, la gestion des projets et des équipes et la communication. Développé par JetBrains, l'outil permet de gérer tous les processus de collaboration et de développement. JetBrains a annoncé la disponibilité publique de Space.



Space a pour but d’unifier les outils et les informations au sein de votre organisation, afin d’améliorer l’efficacité de la collaboration entre les équipes, et globalement dans toute l’entreprise.



En proposant une plateforme sur laquelle les membres d’une équipe peuvent communiquer, partager des informations et collaborer sur des projets, Space supprime les silos au sein des organisations. Qu’il s’agisse de développement logiciel, de design, de management ou de tout autre type de fonction, Space permet à chacun d’améliorer sa productivité et d’exploiter pleinement son potentiel.





Vidéo sur l’événement de lancement de Space (si besoin vous pouvez activer les sous-titres en français sur YouTube)

Space intègre tous les outils nécessaires pour la prise en charge des pipelines de développement logiciel, quelle qu’en soit la taille, et notamment les éléments suivants :

Hébergement de contrôle de source (Git).

Révision du code avec requêtes de fusion et critères de qualité.

Tâches d’automatisation pour la création et le déploiement d’applications.

Outils de gestion de projet : listes de vérification pour la planification, suivi des tickets et tableaux de bord visuels.

Registres de paquets et conteneurs pour la publication d’artefacts.

Et surtout, pour permettre une collaboration efficace, Space associe ces éléments à des outils d’organisation et de communication. Space propose notamment :

Un annuaire d’équipe qui gère, entre autres, la structure organisationnelle de l’entreprise, les congés, les absences et les diverses localisation géographiques.

Des outils de communication et de partage d’informations tels que les tchats, blogs et documents.

La gestion des réunions, des agendas personnels et des To-Do lists pour la gestion des tâches.

Un maximum de valeur. Un minimum de distractions.



En réunissant autant de données dans un même outil, Space offre de nombreuses possibilités, telles que l’unification de tous les types de notifications dans un seul flux ou la réduction des interruptions lorsque vous êtes occupé, et évite par exemple d’affecter des tâches aux membres de l’équipe qui sont absents.



JetBrains est persuadé que la combinaison des fonctionnalités de toute une suite d’outils dans une même application permet de réduire les coûts initiaux et de maintenance, ainsi que les coûts indirects en réduisant les besoins en formation, toutes les équipes de l’organisation utilisant la même solution.



Adaptation au changement



En 2020, JetBrains, comme des millions d’autres entreprises dans le monde, a dû s’adapter rapidement au télétravail. Disposer d’un environnement intégré unique pour le travail d’équipe s’est avéré être un avantage majeur pour y parvenir rapidement.



Space a été conçue pour évoluer au rythme du développement de votre organisation. De plus, la solution fonctionne sur le mode du libre-service, ce qui vous permet de démarrer très facilement. Par ailleurs, Space s’adapte en fonction de l’évolution de vos équipes et de votre organisation, afin de toujours être en mesure de répondre à leurs besoins.





Voici quelques-unes des fonctionnalités que JetBrains a livré en 2020 :

Automatisation et CI/CD pour automatiser vos pipelines d’intégration et de livraison continues.

Les Documents pour collaborer et partager des connaissances.

Les Tableaux de bord pour les tickets afin de planifier des sprints et de visualiser l’avancement.

La To-Do List personnelle pour gérer les tâches et activités personnelles.

Les révisions de code à tour de rôle pour clarifier le processus de révision du code pour toutes les personnes impliquées.

Des critères de qualité dans les requêtes de fusion pour définir les conditions de fusion des commits.

Les Paquets Space : registres npm, flux NuGet, registres Container et référentiels Maven.

Les Applications Space, le moyen universel d’étendre Space.

Les API HTTP, les webhooks, le SDK Client Space et la personnalisation interne au produit.

L’Importation des tickets pour une migration facile sans perte de données.

Les Applications Mobiles pour favoriser votre productivité et votre concentration lors de vos déplacements.

La vidéo ci-dessous vous donne un aperçu pratique des fonctionnalités de Space.





Space en tant que plateforme et écosystème de partenaires



L’extensibilité est l’un des piliers de la vision qu'à JetBrains de Space. Le programme a été conçu comme une plateforme dès le départ, à la fois sur le plan de l’extensibilité du produit et des opportunités commerciales. L'éditeur a élaboré une plateforme de base qui offre de multiples possibilités de personnalisation et d’extension de Space.



JetBrains est conscient que chaque organisation est unique. En tant que plateforme extensible, Space est capable de prendre en charge un large gamme de workflows et de processus métiers. Cela génère de nombreuses opportunités pour les partenaires, qui peuvent répondre aux besoins de leurs clients en les aidant à tirer le meilleur parti de Space. JetBrains a créé trois programmes de partenariat qui couvrent les principaux modèles de partenariat : un partenariat de distribution, un partenariat de services et un partenariat technologique.



Feuille de route



Pour cette version publique, l'éditeur a mis l’accent sur la prise en charge des workflows des équipes de développement logiciel. Mais ce n’est que la première étape !



JetBrains prévoit de prendre en charge davantage de workflows collaboratifs pour différents types d’équipes, notamment le design, le marketing, les ventes, les ressources humaines et le juridique. Le travail collaboratif sur des documents est central pour de nombreuses équipes. JetBrains prévoit donc de prendre en charge, entre autre, le processus de création et de gestion des spécifications, des exigences fonctionnelles, des campagnes, des feuilles de route, les accords juridiques avec révisions formelles.



La feuille de route pour 2021 comprend :

Une version sur site et un parcours de migration de la version cloud vers la version sur site de Space. Vous pouvez donc commencer à tester la version cloud de Space dès maintenant et opérer une transition vers la version sur site de façon fluide par la suite.

La localisation, pour que Space parle votre langue.

Les appels vidéo, en interne et via des intégrations avec des outils externes.

Améliorer, adapter et peaufiner les fonctionnalités existantes de Space.

D’autres options de migration et intégrations, par exemple des calendriers intégrés à Google Calendar et Outlook/Office365.

Continuer à se concentrer sur l’intégration plus étroite des diverses parties de Space, en assurant une synergie complète dans tout le système et des intégrations avec des outils externes grâce à des applications.

Space est disponible dès maintenant dans le cadre d’un forfait gratuit avec un nombre illimité d’utilisateurs. Les forfaits payants commencent à 8 $ par utilisateur actif et par mois.



Inscription gratuite à Space



