La version 2020.2 de TeamCity, le serveur d'intégration continue de JetBrains, est disponible Et intègre Bitbucket Cloud, Python, JetBrains Space et de nouvelles fonctionnalités d'administration 0PARTAGES 2 0 JetBrains vient d'annoncer la sortie de TeamCity 2020.2, la deuxième version majeure annuelle de son serveur d'intégration continue et de gestion des builds basé sur Java. TeamCity 2020.2 propose une connexion via des des services externes respectueuse de la vie privée, un tout nouvel outil d'exécution de builds Python et l'intégration avec Bitbucket Cloud et JetBrains Space.



Il offre la possibilité d'exécuter des builds dans des services externes sans mobiliser d'agents de build et permet l'édition de projet sur des serveurs secondaires dans des configurations multi-nœuds. Les administrateurs peuvent désormais personnaliser le calendrier de nettoyage du serveur et visualiser l'utilisation de l'espace disque dans des emplacements de stockage externe. Ci-dessous un aperçu des nouvelles fonctionnalités clés de cette version.



Authentification avec votre compte GitHub, GitLab ou Bitbucket



JetBrains annonce que son objectif est que l’intégration continue fasse partie intégrante de la vie de chaque développeur. Pour prendre en charge davantage de workflows et améliorer l'expérience avec TeamCity, TeamCity prend désormais en charge l'authentification via des services externes : GitHub, GitLab et Bitbucket.





TeamCity 2020.2 associe instantanément les comptes OAuth externes aux utilisateurs de TeamCity et leur permet de travailler sur leurs projets sans avoir à entrer de mot de passe. Il s'intègre avec les fonctionnalités de l'annuaire d'utilisateurs des services pris en charge, tels que les organisations GitHub et les groupes GitLab, et peut créer automatiquement de nouveaux profils lorsque de nouveaux membres rejoignent votre équipe. En plus des services cloud, TeamCity 2020.2 prend en charge les installations sur site de GitHub (GitHub Enterprise) et GitLab (GitLab auto-hébergé).



Bitbucket Cloud : prise en charge des requêtes pull



La version 2020.2 de TeamCity étend l'intégration avec Bitbucket Cloud en ajoutant la prise en charge des requêtes pull. Vous pouvez désormais configurer TeamCity pour récupérer automatiquement les requêtes pull faites dans votre référentiel Bitbucket Cloud et exécuter les builds respectives. En l'associant aux fonctionnalités Commit Status Publisher (éditeur d'état de commit) et Automatic Merge (fusion automatique), vous obtenez une combinaison étonnante qui vous permet de travailler plus efficacement avec vos outils préférés.





Vous utilisez Python ? Créez en Python !



Python étant devenu le deuxième langage de programmation le plus populaire dans le monde, il est utile que votre système d'intégration continue prenne en charge toutes ses fonctionnalités et pratiques de développement les plus récentes. JetBrains a donc créé un nouvel outil d'exécution de builds Python qui permet de tirer parti de la puissance et de l'intelligence de TeamCity dans vos projets Python. Cet outil d'exécution de builds fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation, prend en charge les environnements virtuels et s'intègre avec la plupart des frameworks de tests et outils d'inspection de code courants pour Python.





Les résultats de vos builds et tests Python sont rapportés dans l'interface utilisateur de TeamCity, de la même manière que pour tous les autres outils d'exécution de builds de TeamCity. Vous pouvez suivre les modifications, analyser les échecs, attribuer des tâches d'investigation à des utilisateurs et utiliser toutes les autres fonctionnalités de TeamCity que vous connaissez et appréciez.



Nouvelle intégration avec Space



JetBrains Space fait maintenant partie des services pris en charge par la fonctionnalité Commit Status Publisher. Jusqu'à présent, pour vérifier que vos modifications n'avaient rien affecté, vous deviez ouvrir TeamCity et y rechercher les résultats de votre build. Avec la nouvelle intégration, Commit Status Publisher enverra automatiquement l'état de vos builds à Space et vous permettra de le consulter sur la page Commits de votre projet.



Fonctionnalités pour les administrateurs professionnels



Stockage externe dans le moniteur Disk Usage



Un nombre croissant de nos utilisateurs préfèrent stocker des artefacts dans le cloud, par exemple dans Amazon S3. À partir de sa version 2020.2, TeamCity vous indique l'espace disque occupé par les builds non seulement sur vos disques locaux, mais également dans des emplacements distants.





Calendrier de nettoyage personnalisable



La fonction de nettoyage gagne encore en puissance. Vous pouvez désormais la programmer à l'aide d'expressions de type cron pour que le nettoyage du serveur démarre à intervalles réguliers, par exemple le week-end ou deux fois par jour.





Interface Utilisateur Sakura : une alliance parfaite de fonctionnalités et de design



L'équipe de JetBrains apporte de plus en plus de fonctionnalités pour prendre en charge davantage de cas d'utilisation dans l'interface utilisateur expérimentale « Sakura ». TeamCity 2020.2 apporte donc de nombreuses fonctionnalités intéressantes conçues non seulement pour les utilisateurs finaux, mais aussi pour les développeurs de plugins.



Dépendances de builds





L'un des éléments essentiels du travail avec l'intégration et la livraison continues est la capacité à comprendre la vue d'ensemble de toutes les builds, et dans ce domaine, TeamCity 2020.2 apporte deux améliorations significatives à la page Build Dependencies :



la vue Timeline affiche désormais non seulement les builds commencées et terminées, mais également les builds en file d'attente.

la vue Build Chain montre maintenant la partie « droite » de la chaîne : toutes les builds qui dépendent de celle qui est en cours.

Page d'historique des tests



TeamCity 2020.2 ajoute une autre pièce manquante à l'interface utilisateur Sakura : la nouvelle page Test History. La nouvelle page vous donne des informations détaillées sur vos tests et vous permet, entre autres, d'analyser les tendance et de consulter l'historique des investigations.



Recherche dans le journal de builds



JetBrains annonce avoir répondu à l'une des demandes majeures de ses utilisateurs : la recherche dans le journal de builds. Il est maintenant beaucoup plus facile de parcourir le journal de builds, de déboguer votre configuration et de comprendre ce qui se passe pendant vos builds.



Framework de développement du plugin Sakura UI





TeamCity a toujours fourni des points d'extension et permis aux développeurs de s'appuyer sur ses fonctionnalités. À partir de la version 2020.2, JetBrains propose un nouveau moyen d'écrire et d'intégrer des plugins pour l'interface utilisateur.



Télécharger TeamCity 2020.2

Nouveautés de TeamCity 2020.2



Source :



Voir aussi



JetBrains annonce la sortie de la version 2020.1 de TeamCity, son serveur d'intégration continue basé sur Java



JetBrains annonce la disponibilité de Kotlin 1.4.20 qui prend en charge de nouvelles fonctionnalités JVM et améliore les performances pour les projets KMM



La nouvelle page vous donne des informations détaillées sur vos tests et vous permet, entre autres, d'analyser les tendance et de consulter l'historique des investigations.JetBrains annonce avoir répondu à l'une des demandes majeures de ses utilisateurs : la recherche dans le journal de builds. Il est maintenant beaucoup plus facile de parcourir le journal de builds, de déboguer votre configuration et de comprendre ce qui se passe pendant vos builds.TeamCity a toujours fourni des points d'extension et permis aux développeurs de s'appuyer sur ses fonctionnalités. À partir de la version 2020.2, JetBrains propose un nouveau moyen d'écrire et d'intégrer des plugins pour l'interface utilisateur.Source : Jetbrains