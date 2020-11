YouTrack 2020.5, le logiciel de gestion de projets et de suivi des incidents développé par JetBrains, Signe l'arrêt des workflows hérités et l'amélioration de l'expérience globale avec les workflows 0PARTAGES 6 0 JetBrains a annoncé la disponibilité de YouTrack 2020.5, son logiciel de gestion de projets et de suivi des incidents. Il s’agit d’une mise à jour spécifique qui concerne l’arrêt des workflows hérités et l’amélioration de l’expérience globale avec les workflows. Si votre équipe utilise des workflows YouTrack ayant été écrits en 2018 ou avant, veuillez transmettre l’information message à vos administrateurs système et projet afin de vous assurer que vos opérations quotidiennes ne seront pas impactées.



La prochaine mise à jour majeure, dont la publication est prévue d’ci la fin de l’année, apportera de nouvelles fonctionnalités.



YouTrack 2020.5 vise à fluidifier autant que possible la transition vers de nouveaux workflows.



Dans le cadre de cette mise à jour, JetBrains a migré son environnement d’exécution du langage JavaScript (ECMAScript) vers GraalVM pour garantir une compatibilité quasi complète avec la spécification ECMAScript 2020 (parfois appelé "version 11" ou "ES11"). Cela permettra aux administrateurs de projet d’utiliser les dernières fonctionnalités JavaScript pour renforcer encore l’efficacité et la puissance de leurs workflows de façon beaucoup plus simple.



Les workflows hérités sont des workflows qui ont été écrits dans l’ancien éditeur de workflows, qui était une application externe dans les versions 2018.3 et antérieures de YouTrack. JetBrains a officiellement arrêté de prendre en charge ces workflows en 2019. Dans YouTrack 2020.5, l'éditeur a complètement supprimé la logique qui permet de les prendre en charge. Par conséquent, tous les anciens workflows associés à un projet dans YouTrack ne pourront plus fonctionner après la mise à niveau vers YouTrack 2020.5.



Si l’un de vos projets repose sur ce type de workflow pour la prise en charge de vos processus métier, vous êtes invités à les migrer vers JavaScript dès que possible.



Pour mettre à niveau vos workflows, il est recommandé de suivre les étapes suivantes :

Vérifiez s'il vous reste des workflows hérités actifs. Pour ce faire, accédez à la page Workflows de votre serveur YouTrack et vérifiez s'il existe des workflows dont les titres ressemblent à du texte brut et non à un lien:



Certains de ces workflows hérités peuvent inclure ceux que JetBrains avait l'habitude de fournir avec chaque installation YouTrack avant la version 2017.3. Leurs noms commencent par «jetbrains-youtrack-». Dans la version 2019 de YouTrack, JetBrains a procédé à des mises à niveau automatiques de la nouvelle API de workflow dans la mesure du possible, mais certains workflows qui avaient été modifiés avec l'ancien éditeur de workflow n'ont pas pu être mis à niveau.



Identifiez les flux de travail que vous êtes sûr de n'avoir jamais eu l'intention de modifier. Pour les mettre à jour, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton «Restaurer la sélection»:



Si vous avez des workflows par défaut que vous avez modifiés pour une raison, il est recommandé de prendre les workflow JS correspondants de la section Default Workflow et de les mettre à jour en conséquence.

Par exemple, si vous utilisez une règle "Ne pas autoriser l'envoi d'un problème sans date d'échéance définie" du workflow "Date d'échéance" avec un message modifié, vous devez :

créez un workflow dans l'éditeur ;

ajouter un nouveau module ;

copier le texte de la règle suivante ;

modifier le message ;

enregistrer et attacher le workflow aux projets correspondants.

D'autres workflows hérités peuvent provenir du référentiel de workflow public de JetBrains. Pour les mettre à jour, visitez le référentiel, recherchez les workflows correspondants et remplacez les anciens par les nouveaux:



S'il reste des workflows hérités, vous devez les réécrire dans la nouvelle API. Pour accélérer le processus de réécriture, JetBrains a mis en place un convertisseur de workflows. L'éditeur précise que ce convertisseur est complètement automatisé, de sorte que les workflows qu'il génère sont de moins bonne qualité que le code créé manuellement.



Pour mettre à niveau un workflow hérité :

exportez-le ;

accédez au convertisseur de flux de travail JetBrains YouTrack ;

téléchargez le ZIP exporté et attendez un peu :



L'impact de YouTrack 2020.5 sur les serveurs avec des workflows hérités



Pour YouTrack Standalone, à partir de la version 2020.5, YouTrack vérifiera si des workflows hérités sont utilisés dans vos projets. La mise à niveau vers de nouvelles versions de YouTrack ne sera possible qu’après la désactivation de ces workflows.



Pour YouTrack InCloud, les workflows hérités cesseront de fonctionner à partir de la version 2020.5. Veuillez noter que nous ne pouvons pas retarder la mise à niveau de votre serveur YouTrack InCloud – tous les serveurs seront mis à jour vers la version 2020.5 conformément au calendrier de maintenance d’ici deux à trois semaines.



