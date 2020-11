PyCharm a dix ans ! Pour célébrer l'anniversaire de son EDI Python, JetBrains organise un concours Qui met en avant les 10 projets les plus innovants créés avec PyCharm au cours de la décennie 0PARTAGES 4 0 PyCharm est un environnement de développement intégré utilisé pour programmer en Python proposé par l'éditeur JetBrains. Il permet l'analyse de code et contient un débogueur graphique. Il permet également la gestion des tests unitaires, l'intégration de logiciel de gestion de versions, et supporte le développement web avec Django. Dans sa dernière version, la quatrième EAP (Early Access Program) de PyCharm 2020.3 proposée depuis le 6 novembre, l'outil apporte de nombreuses nouveautés et améliorations comme :



Code With Me : PyCharm EAP 2020.3 inclut désormais les fonctionnalités Code With Me par défaut. Si vous pratiquez la programmation en binôme ou enseignez Python en ligne, c'est certainement un outil qui éveillera votre intérêt. En tant qu'hôte, vous pouvez définir le niveau d'autorisations que vous souhaitez accorder à vos utilisateurs invités. Vous pouvez autoriser d'autres personnes à modifier des fichiers, accéder au terminal et exécuter du code dans votre projet. Alternativement, vous pouvez limiter leur niveau d'accès à l'affichage uniquement de ce qui se passe pendant que vous codez en direct. Outre la possibilité de développer en collaboration, une caractéristique notable de Code With Me est sa prise en charge des fonctionnalités d'analyse du code côté invité, telles que la navigation dans le code et la saisie semi-automatique.





Grazie peut vous aider à vérifier la grammaire de vos fichiers texte (par exemple dans README.md). Pour en tirer le meilleur parti, vous pouvez également le configurer pour vérifier les éléments textuels de votre code source tels que les chaînes littérales, les commentaires ou les messages de validation.



Grazie est configuré pour vérifier le texte anglais par défaut, et vous pouvez activer plus de 15 autres langues, y compris l'allemand, le russe, le chinois et autres, en ouvrant Paramètres / Préférences et en sélectionnant Éditeur> Relecture. Toutes les vérifications sont effectuées localement, dans votre EDI.



Une aventure qui a déjà durée une décennie



Dans un billet de blog, l'éditeur a annoncé que son EDI avait atteint le seuil des 10 ans et se prépare à célébrer cet évènement :



« PyCharm célèbre son 10e anniversaire. Au cours de la dernière décennie, PyCharm a grandi avec Python, en suivant attentivement les changements de langage et en s'adaptant aux commentaires des développeurs Python. Pendant tout ce temps, l'équipe PyCharm n'a ménagé aucun effort pour rendre PyCharm plus agréable et productif pour ses utilisateurs.



« Avec le recul, nous pouvons clairement voir que PyCharm n’est pas seulement un produit purement commercial, c’est aussi le résultat d’un développement mené par la communauté. Nos utilisateurs ont énormément contribué à améliorer PyCharm pendant toutes ces années.



« Nous sommes fiers du travail accompli jusqu'à nos jours et avons préparé une page d'anniversaire PyCharm avec un message spécial de remerciement à nos utilisateurs, ainsi qu'une chronologie avec des étapes importantes et un défi ».



À l'occasion de cet anniversaire, JetBrains va donc organiser un concours ouvert à tous les développeurs Python qui ont lancé un projet avec PyCharm ces dix dernières années. L'éditeur indique dans un billet :



« Alors que nous célébrons le 10e anniversaire de PyCharm, nous tenons à remercier chaque utilisateur de PyCharm et développeur Python. Vous nous avez tous aidés à en arriver là, nous pensons donc que c'est le moment idéal pour vous mettre en lumière.



« Nous recherchons les 10 projets les plus innovants créés avec PyCharm au cours des 10 dernières années, nous souhaitons donc vous inviter à partager le projet Python que vous avez créé avec PyCharm et à voter pour d'autres projets de notre vitrine.



« Vous pouvez soumettre vos projets dans Projet PyCharm de la décennie et leurs auteurs recevront des sweats à capuche en édition limitée ».



Comment participer ?



« Du 30 octobre au 20 novembre, vous pouvez proposer le projet dont vous êtes le plus fier en le partageant en réponse au tweet sur les candidatures au concours publié sur notre compte Twitter. Vous pouvez également proposer le travail de quelqu'un d'autre. Le 25 novembre, nous annoncerons la liste des 20 projets pré-sélectionnés, en lice pour le titre de « Projet PyCharm de la décennie » et nous dévoilerons la liste des gagnants sur YouTube en livestream le 1er décembre ».



