Comme promis en juin dernier lors de la publication de son quatrième rapport annuel, JetBrains vient d'annoncer la publication des données brutes de son enquête sur l’état de l’écosystème des développeurs en 2020. Il s’agit bien des données issues de la quatrième enquête annuelle sur l’écosystème des développeurs, menée auprès de développeurs du monde entier et visant à restituer l’état actuel du secteur du développement de logiciels et de ses technologies, outils et pratiques.Rappelons qu'en janvier dernier, JetBrains avait lancé une enquête dont l'objectif était de faire une étude indépendante sur les dernières grandes tendances et évolutions de l'univers du développement logiciel. En juin, l'entreprise a publié son rapport annuel qui présente les résultats combinés de la quatrième enquête annuelle sur les écosystèmes des développeurs. 34 076 développeurs ont participé à l'enquête. L'entreprise s'est basée sur les commentaires de 19 696 développeurs interrogés au début de l'année 2020 pour identifier les dernières tendances en matière d'outils, de technologies, de langages de programmation et de nombreuses autres facettes passionnantes du monde du développement.Le rapport indiquait que Java est le langage de programmation principal le plus populaire. Javascript est le langage de programmation global le plus utilisé. Les sites Internet sont les projets les plus courants sur lesquels les développeurs d'applications travaillent. Go, Kotlin et Python sont les 3 principaux langages que les développeurs envisagent d'adopter ou de migrer. Python a dépassé Java dans la liste des langages utilisés au cours des 12 derniers mois. C'est le langage le plus étudié. Au cours des 12 derniers mois, 30 % des personnes interrogées ont commencé ou continué à apprendre le Python - encore plus que l'année dernière.JetBrains annonce que l'infographie publiée en juin dernier ne contient qu’une partie des résultats et des éléments à retenir tirés des données brutes. L'entreprise rend donc ces données disponible pour que ceux qui le souhaitent puissent les télécharger et les parcourir afin de faire leurs propres analyses. De nombreuses catégories de données potentielles peuvent être explorées, concernant les différences entre les pays, les langages de programmation, les types d’application et de nombreuses autres statistiques. L'analyse que Jetbrains avait publiée étaient basées sur environ 20 000 réponses recueillies dans 18 pays.L’ensemble des données brutes actuellement publiées comprend 23 589 réponses et inclut les données recueillies en dehors des pays initialement ciblés. Il comporte également intégralité des questions de l’enquête initiale, soit 300 questions au total, dont certaines n’ont pas été reprises dans le rapport publié en juin. Les données brutes publiées sont bien-sûr anonymisées.Source : JetBrains