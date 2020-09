Des présentations par l'équipe Kotlin

JetBrains organise un événement consacré à Kotlin. du 12 au 15 octobre prochains, pour une plongée au coeur de Kotlin 1.4., la dernière version du langage. De nombreuses activités et opportunités d'échanger avec l'équipe Kotlin sont prévues. Voici plus de détails sur le contenu de l'événement :Ces présentations techniques par les créateurs du langage ont pour but de donner une vue d'ensemble des technologies utilisées. Elles sont conçues pour des développeurs de tous niveaux, débutants comme expérimentés.Le stand virtuel vous donnera la possibilité d'échanger en tête à tête avec des membres de l'équipe Kotlin, que ce soit pour leur faire part de vos retours d'expérience, partager vos cas d'utilisation ou obtenir des conseils sur l'adoption de Kotlin.Participez à un “QuizQuest” pour gagner des cadeaux Kotlin, des licences de produits JetBrains et d'autres prix. Le “QuizQuest” est une série de 16 mini-tests pour vérifier ce que vous avez appris des discussions. Plus vous remplissez de tests, plus vous avez de chances de gagner des prix. À la fin, JetBrains sélectionnera des gagnants au hasard parmi toutes les réponses de tests.Chaque jour auront lieu des discussions sur un sujet spécifique, suivies d'une session de questions-réponses. Vous pouvez commencer dès maintenant à poster vos questions sur Twitter avec le hashtag “#kotlin14ask” ou vous pouvez les envoyer via le formulaire dont le lien est situé à la fin de cet articleDiscutez des interventions avec l'équipe de Kotlin et la communauté dans un chat en direct sur la page de l'événement.Pour rappel, la version stable de Kotlin 1.4 est sortie en août et pour cette version, JetBrains a mis l’accent sur la qualité et la performance. L’équipe a travaillé pour optimiser autant que possible la productivité des utilisateurs de Kotlin et l'éditeur s'est concentré sur l’amélioration des points les plus importants pour les développeurs. En somme, plus de 60 problèmes de performance ont été corrigés, dont beaucoup provoquaient des blocages de l’EDI ou des fuites de mémoire.Lorsque vous travaillez avec un projet et que vous ouvrez un gros fichier Kotlin pour la première fois, son contenu avec mise en évidence de la syntaxe s’affiche maintenant beaucoup plus vite. Dans la plupart des cas, la mise en évidence syntaxique est 1,5 à 4 fois plus rapide qu’avant. Le temps nécessaire à l’affichage des suggestions de saisie semi-automatique a été considérablement réduit.Kotlin 1.4 comporte également de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, du côté de l'EDI, un nouvel assistant de projet Kotlin flexible est proposé. Cet assistant fournit un emplacement unique pour créer et configurer des projets Kotlin de différents types, ce qui facilite le démarrage même avec des structures complexes telles que des projets multiplateformes.