PyCharm 2020.2 disponible avec la prise en charge complète des pull requests GitHub, des fonctionnalités de Python 3.9 Et un meilleur support de MongoDB 0PARTAGES 8 0 JetBrains vient d'annoncer la sortie de PyCharm 2020.2, la deuxième mise à jour majeure annuelle de son EDI Python. Les nouveautés de cette version couvrent tous les aspects y compris le contrôle de version, le support de Python et l'éditeur lui-même. Les utilisateurs de PyCharm Professional Edition bénéficieront en plus de toutes les nouveautés introduites dans les EDI WebStorm pour le développement Web et DataGrip pour les administrateurs de bases de données.



Contrôle de version



Nouvelle vue dédiée pour les pull requests

La nouvelle vue dédiée facilite l'interaction avec les pull requests. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent dans une fenêtre d'outils dédiée séparée, dans laquelle vous pouvez effectuer des tâches dans l'ensemble du workflow de pull requests, sans quitter l'EDI.





Amélioration de la prise en charge des révisions

Les révisions sont une partie très importante du flux de pull requests. Vous disposez maintenant de tout ce dont vous avez besoin pour terminer chaque étape du workflow de révision dans Pycharm. Vous pouvez commencer et demander des révisions, joindre des commentaires et suggérer des révisions sans quitter PyCharm.



Meilleure prise en charge des fusions

Fusionner votre pull request dans le master depuis PyCharm était déjà possible, mais en recourant à de solutions de contournement inventives. Ce n’était donc pas chose facile. Tout cela change avec PyCharm 2020.2. Désormais, vous pouvez facilement fusionner, rebaser et fusionner, ou écraser et fusionner vos pull requests.



Amélioration de l'action de comparaison des branches

Dorénavant, lorsque vous comparerez deux branches dans PyCharm, vous verrez tous leurs commits s'afficher dans un même aperçu. L'action améliorée ouvre maintenant les journaux des deux branches dans l'éditeur au lieu de les ouvrir dans la fenêtre d'outils VCS, ce qui vous donne plus d'espace, une meilleure vue d'ensemble, et permet de les comparer plus facilement.





Autres améliorations

Entre autres améliorations dans le contrôle de version, soulignons que pendant que vous examinez vos pull requests, PyCharm affiche désormais tout problème détecté lors des vérifications préalables au commit, avec des liens pour vous aider à le résoudre. En outre, vous pouvez maintenant sélectionner plusieurs commits locaux dans l'onglet Log de la fenêtre d'outils Git et les regrouper en un seul. JetBrains a également amélioré l'expérience utilisateur des boîtes de dialogue pour Git Merge, Pull et Rebase afin de vous permettre d'identifier plus facilement l'action et les indicateurs appelés.



Python



Nouvel aperçu des exceptions dans l'éditeur

PyCharm peut maintenant s'arrêter automatiquement sur des exceptions dans votre test sans que vous ayez à définir explicitement un point d'arrêt. Cela signifie que PyCharm comprend votre code, intercepte les exceptions, arrête l'exécution et affiche le problème exactement là où il se produit.





Nouvelle refactorisation de changement de signature in situ

Vous n'avez plus besoin de passer par une boîte de dialogue modale masquée pour changer la signature d'une méthode. Maintenant, vous pouvez simplement modifier les paramètres in situ et utiliser la nouvelle icône de gouttière ou l'action d'intention (Alt+Entrée) pour les examiner rapidement et appliquer les modifications à toutes leurs utilisations.





Nouvelle refactorisation de renommage in situ

De la même manière que le nouveau changement de signature in situ, vous pouvez renommer les classes et méthodes in situ et passer par le nouveau raccourci de refactorisation in situ pour examiner rapidement les modifications et les appliquer. En seulement quelques étapes, vous pouvez appliquer des refactorisations à l'échelle de l'ensemble du projet.





Prise en charge complète de Python 3.9

Comme toujours, PyCharm tient compte des derniers changements du langage Python et pour cette version, JetBrains a anticipé la sortie prochaine de Python 3.9 et inclus la prise en charge de PEP614 (syntaxe @expr), de PEP-585 (types génériques dans std. collections) et de PEP-593 (type x: Annotated[...]), et plus.



Autres améliorations

Si vous oubliez d'ajouter un « f » à votre f-string, PyCharm active désormais automatiquement les f-strings si l'utilisateur ajoute des accolades dans une instruction de chaîne. Notons encore que les virgules de fin sont automatiquement ajoutées avant un saut de ligne dans les littéraux de collection multilignes.



Développement Web



PyCharm Professional Edition est livré avec toutes les fonctionnalités de développement JavaScript (et autres langages Web) de JetBrains WebStorm, l'EDI de JetBrains pour le développement Web. De ce fait, on y retrouve un bon lot de nouveautés pour les développeurs Web.



Nouvelle prise en charge de la saisie semi-automatique des constantes de configuration Django dans settings.py

Si vous êtes amené à saisir régulièrement les mêmes variables de configuration dans settings.py pour les projets Django, sachez que PyCharm peut désormais compléter automatiquement les noms des paramètres Django documentés (Ctrl-Q ou F1 sur macOS).





La console Python devient un shell Flask lorsque Flask est activé

Lorsque vous ouvrez une console Python dans un projet Flask, PyCharm démarre automatiquement le shell Flask afin que vous ayez déjà votre application Flask et votre contexte d'application à disposition pour une expérimentation interactive.





Meilleure prise en charge pour Vue

La prise en charge de Vue dans PyCharm n'a jamais été aussi avancée. On note la prise en charge de Nuxt.js, des paramètres de style de code spécifiques à Vue, des améliorations concernant Vue dans les projets TypeScript, et bien d'autres améliorations ajoutées au cours de l'année écoulée.



Gain de temps avec les nouvelles fonctionnalités pour JavaScript

De nouvelles intentions intelligentes (Alt+Entrée) vous aideront à effectuer certaines actions plus rapidement. Désormais, vous pouvez par exemple convertir rapidement une boucle for avec un index numérique en une méthode de tableau forEach. Il est également plus facile de parcourir les commentaires de la documentation, car vous pouvez désormais les afficher directement dans l'éditeur.





Autres améliorations

Parmi les autres améliorations destinées aux développeurs Web, il est important de souligner que vous pouvez maintenant utiliser Prettier comme outil de mise en forme par défaut dans vos projets JavaSript.



Améliorations de l'EDI



Nouveau widget d'inspections

Le nouveau widget d'inspections a été conçu pour vous permettre d'avoir une vue d'ensemble claire de tous les problèmes dans votre fichier actuel et de les inspecter plus en détail. Vous pouvez configurer le niveau de surbrillance et vous assurer d'avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour améliorer votre code.





Prise en charge appropriée des tubes nommés (npipe) et de Docker sous Windows

Si vous utilisez Windows, vous serez ravi d'apprendre que PyCharm offre désormais une prise en charge adaptée pour « Docker sous Windows », notamment pour la prise en charge native des connexions npipe sous Windows.



Autres améliorations

Pour ceux qui travaillent fréquemment avec Docker, il faut noter que PyCharm prend désormais en charge la suppression des nœuds "en échec" ou "supprimés" de DockerView. En outre, si vous utilisez des lecteurs d'écran, PyCharm le détecte et active automatiquement toutes ses fonctionnalités d'accessibilité intégrées pour vous.



Bases de données



PyCharm Professional Edition est également fourni avec toutes les fonctionnalités de base de données de DataGrip, l'outil d'administration de base de données de JetBrains. Il intègre alors les nouveautés suivantes :



Nouvelles améliorations de la saisie semi-automatique JOIN

Il y a une étape de moins pour terminer les clauses JOIN, car PyCharm propose maintenant la clause entière lorsque vous commencez à taper 'JOIN' . En outre, la saisie semi-automatique offre un moyen de joindre par deux colonnes le cas échéant, tout en prenant en charge l'écriture de code Python.





Nouvelle interface utilisateur pour les valeurs booléennes

C'est une nouveauté bienvenue. Avant cette version, c'était les cases à cocher qui étaient utilisées pour représenter les valeurs booléennes dans le résultat d'une requête ou l'aperçu d'une table : case cochée = true, case non cochée = false, case avec un trait = null. Mais pour certains utilisateurs, cela créait la confusion. Il existe désormais un moyen plus intuitif d'afficher et de modifier les valeurs booléennes. Les valeurs true sont maintenant marquées avec une puce afin de les distinguer des autres. Aussi, la saisie de f, t, d, n, g ou c introduira les valeurs correspondantes : false, true, default, null, generated et computed. Saisir quoi que ce soit d'autre ouvrira la liste déroulante avec toutes les valeurs possibles.





Meilleur filtrage pour MongoDB

Outre ObjectId et ISODate, le filtrage prend désormais en charge UUID, NumberDecimal, NumberLong et BinData. De plus, si vous avez un UUID/ObjectId/ISODate valide dans votre presse-papiers, vous verrez cette valeur dans la liste des filtres suggérés.





Autres améliorations

Comme autres nouveautés pour les bases de données, notons encore que les liens Oracle DB s'affichent désormais dans l'explorateur de bases de données et le code qui les utilise est correctement mis en évidence.



Télécharger PyCharm 2020.2



Outre ObjectId et ISODate, le filtrage prend désormais en charge UUID, NumberDecimal, NumberLong et BinData. De plus, si vous avez un UUID/ObjectId/ISODate valide dans votre presse-papiers, vous verrez cette valeur dans la liste des filtres suggérés.Comme autres nouveautés pour les bases de données, notons encore que les liens Oracle DB s'affichent désormais dans l'explorateur de bases de données et le code qui les utilise est correctement mis en évidence.