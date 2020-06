Upsource 2020.1, l'outil proposé aux développeurs par JetBrains pour la révision de code et l'analyse projet, S'accompagne d'une meilleure intégration de GitHub et GitLab 0PARTAGES 3 0 Upsource est un outil proposé aux développeurs par JetBrains pour la révision de code et l’analyse projet.



Upsource est conçu pour rendre les révisions de code aussi efficaces que possible en offrant aux développeurs les mêmes fonctionnalités intelligentes qu'ils sont habitués à utiliser dans leurs EDI. Ayant IntelliJ IDEA comme noyau, Upsource possède une connaissance approfondie du code Java, JavaScript, PHP, Python et Kotlin. Plus précisément, il peut exécuter des analyses de code statique côté serveur.



Votre VCS est une source de données précieuses montrant comment votre projet évolue dans le temps. Upsource garde une trace de tous les commits, révisions et contributions personnelles dans votre projet. Il analyse continuellement ces données et est capable de mettre en évidence les zones nécessitant une refactorisation ou un ajustement du processus.



Bien sûr, l’outil est également pensé pour la collaboration d’équipe. Vous avez la possibilité de lancer des discussions dans des vues de code ou de diff, avec ou sans création d'une révision de code formelle, à partir de l'interface utilisateur Web ou directement depuis votre EDI. Vous serez notifié en temps réel, via le fil d'actualité ou l'extension IDE, de toute activité nécessitant votre attention ; à cet effet, vous pouvez choisir des règles personnalisées sur ce dont vous voulez être averti. De plus, tout dans Upsource a une URL et peut être partagé avec des membres de l'équipe : révisions de code, diffs de révision, discussions de code et révisions, rapports ou filtres appliqués aux graphiques de commit, et même sélections de code personnalisées dans toute révision spécifique.



Côté intégration, les développeurs peuvent profiter de :

GitHub et de toutes les fonctionnalités Upsource d'aperçu du code lors de la révision des requêtes pull. Tous les commentaires et autres activités seront synchronisés.

et de toutes les fonctionnalités Upsource d'aperçu du code lors de la révision des requêtes pull. Tous les commentaires et autres activités seront synchronisés. TeamCity : que vous effectuiez une révision de code ou que vous parcouriez simplement les modifications, vous pouvez voir comment les nouvelles modifications ont affecté les builds sur votre serveur d'intégration continue

que vous effectuiez une révision de code ou que vous parcouriez simplement les modifications, vous pouvez voir comment les nouvelles modifications ont affecté les builds sur votre serveur d'intégration continue YouTrack : naviguez vers les tickets pertinents dans votre instance YouTrack à partir des discussions, des révisions de code et des messages de commit. Créez des tickets à partir des révisions de code ou même des discussions

naviguez vers les tickets pertinents dans votre instance YouTrack à partir des discussions, des révisions de code et des messages de commit. Créez des tickets à partir des révisions de code ou même des discussions JIRA : Upsource intègre avec JIRA et fournit une navigation vers les incidents JIRA, vous permet de créer des incidents à partir de révisions de code ou de discussions, et prend en charge le workflow itératif de JIRA. Vous pouvez également configurer l'authentification avec les informations d'identification JIRA.

Upsource intègre avec JIRA et fournit une navigation vers les incidents JIRA, vous permet de créer des incidents à partir de révisions de code ou de discussions, et prend en charge le workflow itératif de JIRA. Vous pouvez également configurer l'authentification avec les informations d'identification JIRA. Webhooks : Utilisez des webhooks pour avertir les services externes, tels qu'un outil de suivi d'incidents , un serveur d'intégration continue ou un outil de déploiement, des événements qui surviennent dans un projet Upsource.

Upsource 2020.1



Cette nouvelle version s’accompagne de plusieurs améliorations.



Révisions des fusions (merge reviews) pour l’intégration GitHub et GitLab



Upsource 2020.1 permet de créer des révisions de fusions pour les requêtes pull de GitHub si la synchronisation avec GitHub est activée. Le diff de révision de fusion ressemble au diff de requêtes pull GitHub et vous permet de comparer facilement votre branche avec la cible.





Améliorations de la synchronisation des requêtes pull pour GitHub



JetBrains a apporté quelques autres améliorations liées à la synchronisation avec GitHub :

Lorsque la révision est terminée dans Upsource, elle est maintenant affichée comme approuvée dans GitHub.

Lorsque vous ajoutez des réviseurs dans GitHub, ils sont automatiquement ajoutés dans Upsource.





Webhooks GitHub



Dans un projet synchronisé basé sur GitHub, Upsource interroge périodiquement le dépôt GitHub, non seulement pour les nouveaux commits, mais aussi pour les changements dans les requêtes pull et les commentaires. Pour obtenir des mises à jour sans délai, vous pouvez désormais configurer un webhook du côté de GitHub, qui informera Upsource de tout changement au moment où il se produira.



Synchronisation des commentaires avec GitLab



Dorénavant, lorsque vous laissez des commentaires sur un diff ou un fichier source dans GitLab, ces commentaires sont également visibles dans Upsource. Cela fonctionne également dans l’autre sens, de sorte que les commentaires Upsource sont visibles dans GitLab.





Améliorations du workflow de révision de code



Maintenant, après avoir vérifié et accepté les changements dans une révision de code, vous pouvez fusionner et supprimer la branche directement à partir de la page de révision.



Autres améliorations



Naviguez rapidement vers les révisions à partir du champ de recherche. Réduisez/développez tous les fichiers modifiés dans une révision. Nous avons également ajouté un nouveau type de webhook pour l’ajout et la suppression du label de révision.



Télécharger Upsource 2020.1



